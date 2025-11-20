Tiêu điểm

Tổng thống Trump đã cử một phái đoàn cấp cao từ Lầu Năm Góc đến Kiev. Dự kiến, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll, cùng 2 tướng bốn sao sẽ có các cuộc thảo luận với Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Ukraine. Ông Driscoll cũng có kế hoạch gặp các quan chức Nga sau đó.

Động thái này được WSJ đánh giá là bất thường.

Bối cảnh

Sáng kiến của Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh Nga ghi nhận những bước tiến về lãnh thổ tại khu vực Zaporizhzhia. Moscow hiện đang tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa khắp Ukraine.

Trước đó, vào tháng 10, ông Trump đã hủy cuộc gặp dự kiến với ông Putin tại Budapest và áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với lĩnh vực năng lượng Nga.

Họ nói gì – nghĩ gì

Quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ tiết lộ với WSJ rằng: "Mục đích chuyến đi của Bộ trưởng Driscoll đến Ukraine là để nắm bắt thực tế tại hiện trường. Ông sẽ tham gia các cuộc họp tại Ukraine và báo cáo lại kết quả cho Nhà Trắng. Tổng thống [Trump] nói rõ rằng: đã đến lúc phải chấm dứt đổ máu và đạt được thỏa thuận để kết thúc xung đột".

Nguồn tin quan chức khác của WSJ cho biết: Nhiệm vụ của ông Driscoll là khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình thay mặt Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn hy vọng có thể chấm dứt cuộc chiến: "Thực ra tôi đã chấm dứt 8 cuộc chiến. Tôi còn một cuộc nữa phải xử lý với ông Putin. Tôi hơi ngạc nhiên về ông ấy. Mọi chuyện mất thời gian hơn tôi nghĩ".

Đáng chú ý

Nga tiến sâu vào Zaporizhzhia

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của họ đã tiến sâu đáng kể ở khu vực đông nam Zaporizhzhia của Ukraine, chiếm 2 khu dân cư Rivnopillia và Mala Tokmachka trong khuôn khổ chiến dịch lớn nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Zaporizhzhia.

Lựa chọn bất thường của ông Trump

Cấp trên của ông Driscoll, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, chưa từng đến Kiev kể từ khi nhậm chức vào tháng 1. Theo WSJ, việc cử người đứng đầu dân sự của lực lượng Lục quân - chủ yếu phụ trách huấn luyện và trang bị binh sĩ - tới Kiev là 1 điều bất thường. Tuy nhiên, ông Trump thường tin tưởng vào các đặc phái viên phi truyền thống, bao gồm cả cựu doanh nhân bất động sản Steve Witkoff.

Ý tưởng cử ông Driscoll - bạn học tại Yale của Phó Tổng thống JD Vance - đến Ukraine và sau đó là Nga xuất phát từ một cuộc trò chuyện giữa ông Trump và ông Vance, một quan chức cho biết.

Phái đoàn của Mỹ

Phái đoàn Mỹ tại Kiev, bao gồm Tướng Chris Donahue — chỉ huy cấp cao nhất của Lục quân Mỹ tại châu Âu — và Tướng Randy George — Tổng Tham mưu trưởng Lục quân — dự kiến sẽ thảo luận về tình hình chiến sự, sản xuất vũ khí, cũng như các ý tưởng nhằm chấm dứt xung đột.

Driscoll và George đã bay đến Đức hôm 17/11 và nhận các báo cáo tình báo tại một căn cứ quân sự Mỹ cùng với Donahue. Nhóm đã thảo luận về chiến trường qua bản đồ cùng với các binh sĩ thông thạo vấn đề Ukraine. Sau đó, họ bay đến Ba Lan hôm 18/11 và lên tàu đêm đến Kiev vào đêm đó.