Căng thẳng bùng nổ, cổ phiếu lao dốc sau phát ngôn của Thủ tướng Takaichi: Nhật gấp rút cử đặc phái viên tới Trung Quốc

Tiêu điểm

Nhật Bản cho biết họ đã cử một quan chức ngoại giao cấp cao sang Trung Quốc nhằm xoa dịu căng thẳng leo thang liên quan đến vấn đề Đài Loan, NHK đưa tin.

Bối cảnh

Căng thẳng bùng phát sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố trước Quốc hội rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan có thể đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản và có thể dẫn đến phản ứng quân sự.

Sự việc nổi lên chưa đầy 2 tuần sau khi bà Takaichi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên gặp gỡ bên lề hội nghị APEC và nhất trí theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định.

Họ nói gì – Họ nghĩ gì

Cục trưởng Cục châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Masaaki Kanai dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Liu Jinsong để làm rõ rằng phát ngôn của Thủ tướng Takaichi không đại diện cho sự thay đổi trong chính sách an ninh của Nhật Bản và kêu gọi Trung Quốc kiềm chế và tránh các hành động gây tổn hại quan hệ song phương.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo rằng Nhật Bản sẽ "phải chịu thất bại thảm khốc" nếu can thiệp quân sự vào vấn đề Đài Loan. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất nếu cần thiết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khuyến cáo công dân nước mình tạm thời không nên du lịch đến Nhật Bản.

Đáng chú ý

Tác động

Các hãng hàng không lớn của Trung Quốc như Air China, China Eastern, China Southern đã thông báo hoàn tiền hoặc đổi vé miễn phí cho các chuyến bay đến Nhật Bản ngay sau khuyến cáo đi lại của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến ngành du lịch như mỹ phẩm Shisedo, tập đoàn Isetan Mitsukoshi Holdings, đơn vị vận hành Tokyo Disney Resort, hãng hàng không ANA... đã giảm mạnh vào hôm nay 17/11.

Từ chối rút lại phát ngôn

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi từ chối rút lại phát ngôn của mình mặc dù bà thừa nhận sẽ sử dụng giọng điệu thận trọng hơn khi đề cập đến những vấn đề như vậy tại quốc hội.

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho là bà Takaichi không cần thiết phải rút lại phát ngôn, nhấn mạnh rằng những lời đó được đưa ra trong bối cảnh thảo luận về một “tình huống khủng hoảng đe dọa sự tồn vong”.

Trung Quốc - Nhật Bản triệu đại sứ

Phản ứng dữ dội bắt đầu từ Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka, ông Xue Jian, người đã chia sẻ một bài báo về phát ngôn của bà Takaichi và đưa ra bình luận trên X. Bài đăng hiện đã bị xóa.

Tokyo đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản để phản đối phát ngôn của ông Xue mà họ cho là “vô cùng không phù hợp” và yêu cầu Bắc Kinh có “hành động thích đáng”, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Trước đó, Bắc Kinh cũng đã triệu tập đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc. Trong cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông tuyên bố rằng phát ngôn của bà Takaichi đã “gây tổn hại nghiêm trọng đến nền tảng chính trị trong quan hệ Trung – Nhật”, đồng thời chỉ trích Tokyo vì không rút lại các phát ngôn.