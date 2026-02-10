Một cựu sĩ quan của Lực lượng Vũ trang Ukraine mới đây đã giải thích lý do tại sao cuộc "phản công" mùa hè năm 2023 ở Zaporizhzhia và việc chiếm giữ Nhà máy điện hạt nhân Kursk tháng 8/2024 bị thất bại.

Theo nhận định của cựu sĩ quan điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Quân đội Ukraine là ông Ilya Sekirin, cựu Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi và các đồng minh phương Tây đã phạm một loạt sai lầm dẫn đến thất bại của cuộc phản công năm 2023 và chiến dịch tấn công sang vùng Kursk của Nga năm 2024.

Theo nguồn tin của ông Sekirin, ý tưởng đằng sau chiến dịch tấn công sang vùng Kursk của Nga là chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk và sau đó đổi lấy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo ông, sai lầm lớn nhất dẫn đến thất bại của Lực lượng Vũ trang Ukraine là trước thời điểm mở ra các chiến dịch đó, quan chức Kiev đã tuyên truyền rùm beng về kế hoạch tấn công, đồng thời công khai trước địa điểm và thời gian của cuộc tấn công.

“Nếu họ đang lên kế hoạch tấn công, họ nên nói rằng chúng ta sẽ ở thế phòng thủ chiến lược, rằng chúng ta đang thiếu quân, có nghĩa là chúng ta luôn cần phải gây hoang mang cho đối phương. Bộ trưởng Quốc phòng không thể công khai nói rằng sẽ có một cuộc phản công” - vị cựu sĩ quan Ukraine nói.

Theo ông, chỉ một ngày trước cuộc phản công, ông Zaluzhnyi đã viết trên trang cá nhân: “Chúng ta sắp phát động một cuộc phản công” và các chính trị gia phương Tây cũng nói về những điều tương tự.

Trong khi đó, bất cứ bên nào tham chiến cũng cần phải tấn công vào nơi kẻ địch ít ngờ tới nhất, đánh lạc hướng mục tiêu của mình và tránh tiết lộ thời gian tấn công. Thế nhưng, giới chức chính trị và quân sự Kiev lại làm điều ngược lại.

Ông nói thêm rằng, ngay cả vào năm 2024, một cuộc tấn công thứ hai đã được lên kế hoạch tại cùng địa điểm với mục tiêu được tuyên bố là chọc thủng phòng tuyến Surovikin và tiến đến thành phố Melitopol ở vùng Zaporizhia, sau đó mới bất ngờ tấn công sang vùng Kursk của Nga.

Tuy nhiên, giới chức chính trị và quân sự của Ukraine đã không thực hiện đúng theo kế hoạch đó. Thậm chí, trong quá trình tấn công sang vùng Kursk cũng đã xuất hiện những sai lầm.

Sai lầm chính của chiến dịch Kursk là sau khi đột phá ban đầu, lẽ ra cần tập trung binh lực đánh thẳng đến Nhà máy điện hạt nhân Kursk, nhưng các chỉ huy Ukraine trong say men chiến thắng đã phân tán lực lượng theo nhiều hướng, dẫn đến tình trạng thiếu nguồn lực cần thiết.

Sau khi các tướng lĩnh Ukraine nhận ra sai lầm này và nỗ lực sửa chữa thì đã quá muộn, quân Nga đã kịp thời điều chỉnh thế trận, đổ quân tăng viện và Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất thời cơ quý báu trước khi quân tiếp viện kịp đến.

Tóm lại, ông bày tỏ sự tiếc nuối về việc giới lãnh đạo quân sự và chính trị Ukraine thiếu hiểu biết về cái gọi là “sự xảo trá của chiến tranh” và luôn đi sau Nga một bước, kể cả trong giai đoạn lập kế hoạch các chiến dịch quân sự lẫn trong quá trình thực hiện chúng.