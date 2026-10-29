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Safran sẽ sản xuất 2.000 quả bom AASM Hammer mỗi năm để viện trợ Ukraine?

Bạch Dương
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Công ty Safran của Pháp dự kiến sẽ tăng gấp đôi sản lượng trong lĩnh vực quốc phòng từ năm 2025 đến năm 2030 nhằm đáp ứng tình hình mới.

Safran tăng sản xuất bom AASM Hammer lên 2 . 000 Quả mỗi năm để hỗ trợ Ukraine - Ảnh 1.

Đại diện Safran cho biết họ tăng sản lượng bom hàng không AASM Hammer và động cơ cho tên lửa hành trình SCALP/Storm Shadow, thông tin này được đăng tải trên tờ La Tribune .

Để mở rộng quy mô sản xuất, Safran đang triển khai 7 dự án đến năm 2028, bao gồm việc xây dựng các nhà máy mới và mở rộng năng lực sản xuất hiện có ở châu Âu và Mỹ.

Sản lượng bom dẫn đường AASM Hammer đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể. Nếu năm 2022 sản lượng đạt 200 quả mỗi năm, thì đến năm 2026 con số này sẽ đạt 1.400 đơn vị, và từ năm 2027, công ty dự kiến sản xuất tới 2.000 quả bom này mỗi năm.

Trong lĩnh vực động cơ tên lửa, Safran cũng đang mở rộng sản xuất. Công ty đã tăng gấp 3 sản lượng từ năm 2022 đến năm 2026 và dự kiến sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2030.

Safran tăng sản xuất bom AASM Hammer lên 2 . 000 Quả mỗi năm để hỗ trợ Ukraine - Ảnh 2.

Nhiều loại vũ khí do Safran sản xuất đang được Pháp viện trợ cho Ukraine.

Động cơ của Safran hiện được sử dụng để cung cấp năng lượng cho tên lửa hành trình SCALP/Storm Shadow, tên lửa chống hạm Exocet MM-40 và NSM, cũng như tên lửa RBS-15 và đạn mục tiêu BQM.

Trong hơn 4 năm, sản lượng đầu dò quang điện tử cho tên lửa đã tăng gấp 6 lần, và sản lượng hệ thống dẫn đường quán tính Geonix cũng tăng gấp 7 lần.

Khối lượng động cơ phản lực M88 dành cho tiêm kích Rafale sẽ tăng gấp đôi từ năm 2025 đến năm 2029, và sản lượng turbine cho các máy bay trực thăng NH90, Tiger, H225M và H145M cũng đang tăng lên.

Lĩnh vực mặt đất cũng đang phát triển song song khi liên danh Safran và MBDA đã được chọn để phát triển hệ thống pháo phản lực phóng loạt Thundart, tổ hợp này được thiết kế để tấn công ở khoảng cách lên đến 150 km.

Dự án Thundart dự kiến cung cấp 26 bệ phóng và 300 viên đạn. Bên cạnh nhu cầu trong nước của Pháp, nhà phát triển kỳ vọng nhu cầu xuất khẩu sang các nước đồng minh.

Công ty đang xây dựng một nhà máy mới tại Đức, chuyên sản xuất thiết bị quang điện tử và hệ thống định vị.

Tại Mỹ, Safran sẽ tăng gấp đôi công suất động cơ phản lực cỡ nhỏ. Đến năm 2028, một dây chuyền lắp ráp mới cho động cơ TR40 để cung cấp năng lượng cho tên lửa tấn công hải quân (NSM) của Na Uy sẽ được khai trương tại Texas.

Theo La Tribune
Tags

Safran

AASM Hammer

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