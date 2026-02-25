Sạc siêu nhanh giúp 'cuộc di cư lớn nhất thế giới' thông suốt lạ thường

Những ngày cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026 ở Trung Quốc, lưu lượng tại khu dịch vụ Majuqiao ở phía đông nam thủ đô Bắc Kinh, trên cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải, vẫn diễn ra bình lặng và trật tự.

Khung cảnh phần nào trái ngược với quy mô khổng lồ của cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới, còn được gọi là "xuân vận".

Xe điện nạp năng lượng tại khu đỗ sạc nhanh (xanh lá) và siêu nhanh (vàng) tại khu dịch vụ Majuqiao, Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Beijing News)

Dòng phương tiện gồm ô tô con, xe tải và xe buýt ra vào khu dịch vụ khá thông suốt. Nhiều xe trong số đó là xe năng lượng mới (NEV), dừng lại ít phút để sạc điện trước khi tiếp tục hành trình.

Các điểm sạc được bố trí rõ ràng, phân tách giữa sạc nhanh và sạc siêu nhanh bằng màu xanh lá và vàng, giúp tài xế dễ nhận biết từ xa.

Anh Xu, một chủ xe NEV sống tại Bắc Kinh, điều khiển xe vào khu sạc siêu nhanh, quét mã QR tại trụ sạc rồi xuống xe nghỉ ngơi ngắn. Khoảng 20 phút sau, anh tiếp tục lên đường.

“Xe tôi hiển thị quãng đường khoảng 500 km khi sạc đầy” , anh chia sẻ. “Sạc siêu nhanh thường mất 20 - 30 phút, còn sạc nhanh khoảng 40 phút. Giờ tôi hiếm khi sạc ở nhà vì sạc bên ngoài nhanh hơn” .

Theo anh Xu, nỗi lo hết pin giữa đường từng là mối bận tâm phổ biến của người dùng xe điện, nay hầu như không còn. “Trước đây phải tính toán rất kỹ vị trí các trạm sạc. Bây giờ có thể tìm kiếm trực tuyến bất cứ lúc nào và gần như luôn có trạm ở gần. Xe cũng tự thông báo khi nào và ở đâu cần sạc lại trong suốt hành trình”.

Anh Xu chuyển sang sử dụng xe điện hơn một năm trước, vì sự tiện lợi và chi phí thấp. Anh cho biết quy định hạn chế giao thông dựa trên biển số tại Bắc Kinh đôi khi khiến việc đi lại trở nên bất tiện, trong khi xe điện mang lại sự linh hoạt hơn.

“Chi phí sạc rất rẻ. Mỗi lần sạc đầy chỉ tốn vài chục tệ và thường tôi chỉ sạc đến khoảng 80%. Với 100 - 200 nhân dân tệ (380.000 - 760.000 đồng), tôi có thể đi gần nửa tháng” , anh Xu nói.

Khu dịch vụ Majuqiao sáng 5/2, những ngày đầu trong đợt xuân vận 2026 ở Trung Quốc. (Ảnh: Beijing News)

Khu dịch vụ Majuqiao nằm ở cửa ngõ quan trọng kết nối Bắc Kinh với toàn vùng Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, đồng thời là một trong những điểm trung chuyển trọng yếu trên cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải.

Anh Xu chỉ là một trong hàng trăm triệu người tham gia giao thông trên khắp Trung Quốc trong mùa xuân vận kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ 2/2 và kết thúc vào 13/3.

Với số chuyến đi liên vùng dự kiến đạt 9,5 tỷ lượt, đợt xuân vận năm nay có thể là lớn nhất trong lịch sử giao thông Trung Quốc. Đây là cuộc dịch chuyển quy mô khổng lồ, giúp các gia đình đoàn tụ, đồng thời tạo sức ép lớn lên hệ thống giao thông quốc gia.

Các chuyến đi tự lái được dự báo chiếm khoảng 80% tổng số hành trình, trong khi lượng hành khách đường sắt và hàng không dân dụng lần lượt ước đạt 540 triệu và 95 triệu lượt.

Cuộc cách mạng trên cao tốc

Khi xu hướng tự lái chiếm ưu thế, hạ tầng sạc trở thành yếu tố then chốt. Bắc Kinh hiện đã phủ kín mạng lưới sạc, bao gồm cả trạm sạc siêu nhanh với công suất tối đa 600 kW.

“Với sạc siêu nhanh, một số mẫu xe NEV có thể nạp năng lượng chỉ trong 15 phút, mang lại trải nghiệm gần tương đương đổ xăng” , bà Lu Yanhua, quan chức thuộc bộ phận quản lý cao tốc của Ủy ban Giao thông thành phố Bắc Kinh, cho biết.

Tính đến cuối năm 2025, Bắc Kinh thuộc nhóm địa phương dẫn đầu Trung Quốc về hạ tầng sạc, với 530 trụ sạc được lắp đặt. Một trụ sạc có thể phục vụ nhiều vị trí đỗ xe thông qua hệ thống phân bổ công suất thông minh.

Bên cạnh đó, tổng cộng 66 trạm sạc siêu nhanh đã được lắp đặt tại tất cả các khu dịch vụ trên địa bàn, đạt độ phủ toàn diện.

Ở cấp độ vận hành, các đơn vị quản lý cao tốc đã mở rộng công suất sạc siêu nhanh trước kỳ nghỉ Tết. “Chúng tôi bổ sung thêm 17 trạm siêu nhanh so với năm ngoái” , ông Wang Zhanqin, Phó Tổng Giám đốc Shoufa, công ty con của Tập đoàn Phát triển Đường cao tốc Thủ đô Bắc Kinh, cho biết. “Một số trạm mới sử dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng, công suất lên tới 600 hoặc 720 kW, cho phép xe sạc đầy trong vòng 15 phút” .

Ngoài ra, 12 xe sạc lưu động được triển khai tại các khu dịch vụ có lưu lượng cao trên những tuyến chính như Bắc Kinh - Thượng Hải và Bắc Kinh - Hong Kong - Ma Cao. Tài xế có thể gọi đường dây nóng 24/7 khi cần hỗ trợ khẩn cấp hoặc sạc lưu động.

Xe điện sạc tại trạm sạc siêu nhanh lớn nhất Trung Quốc ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, ngày 5/2. (Ảnh: China Daily)

Đến cuối năm 2025, tổng số xe NEV tại Trung Quốc đạt gần 44 triệu chiếc, với 12,93 triệu xe đăng ký mới trong năm. Mạng lưới sạc trên cao tốc đã được mở rộng lên hơn 71.500 súng sạc tại các khu dịch vụ, trong đó 20.000 được bổ sung riêng trong năm 2025.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cũng công bố kế hoạch nâng cấp khu dịch vụ năm 2026.

“Hơn 10.000 trụ sạc mới sẽ được bổ sung tại các khu dịch vụ trong năm 2026, trong đó hơn một phần tư là trụ công suất cao, tạo thuận lợi hơn cho người dùng xe năng lượng xanh” , bà Ma Ji, Phó Cục trưởng Đường cao tốc thuộc Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, cho biết.

Hoa Vũ