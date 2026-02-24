Giữa cơn khủng hoảng điện, Cuba vừa tung "ưu đãi" chưa từng có cho người dân

Cuba vừa mở rộng ưu đãi thuế "khủng" để thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo – một động thái rất kịp thời giữa lúc đảo quốc vùng Caribe đang vật lộn với khủng hoảng điện kéo dài.

Báo Granma (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba) đưa tin ngày 19/2/2026, Bộ Tài chính và Vật giá (MFP) của Cuba vừa thông qua Nghị quyết 41/2026 trong Công báo đặc biệt số 30 nhằm khuyến khích nhập khẩu, lắp đặt và sử dụng các hệ thống năng lượng tái tạo, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng mà đất nước này đã trải qua nhiều năm.

Ảnh: Cubaniatravel

2 điểm mới của Nghị quyết này là (1) miễn thuế lợi nhuận, miễn thuế thu nhập cá nhân trong tối đa 8 năm đối với các pháp nhân và cá nhân thực hiện các hoạt động kinh tế và lắp đặt các nguồn năng lượng tái tạo (như điện mặt trời, điện gió, sinh khối và các dạng khác) để tự tiêu thụ hoặc cung cấp năng lượng cho Hệ thống Điện lực Quốc gia, với mức miễn thuế tương đương giá trị đầu tư, trong suốt thời gian thu hồi vốn.

Về miễn thuế thu nhập cá nhân, ông Yenisley Ortiz Mantecón - Thứ trưởng Bộ Tài chính và Vật giá của Cuba - giải thích rằng các cá nhân tham gia hoạt động kinh tế (người lao động tự do, nhà sản xuất nông nghiệp, nghệ sĩ, trí thức và các hình thức quản lý phi nhà nước khác) được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản đầu tư vào nguồn năng lượng tái tạo.

Nghị quyết 41/2026 cũng (2) miễn thuế hải quan cho các cá nhân và pháp nhân nhập khẩu hệ thống năng lượng mặt trời quang điện, các bộ phận và linh kiện cơ bản của chúng, cũng như máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy bơm quang điện và tuabin gió nhỏ.

Lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời ở Cuba. Ảnh: Yoan Pérez González/ACN

Ông Yenisley Ortiz Mantecón cho biết trong một cuộc họp báo được Hãng thông tấn nhà nước Cuba (ACN) đưa tin rằng mục tiêu của Nghị quyết này là nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng ở Cuba, mang lại lợi ích cho các cá nhân, pháp nhân và tất cả các chủ thể kinh tế nói chung.

Thứ trưởng Bộ Tài chính và Vật giá của Cuba tuyên bố: "Nghị quyết này củng cố cam kết của Cuba đối với sự phát triển bền vững năng lượng, thúc đẩy tính tự túc và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch."

Giữa khủng hoảng điện nghiêm trọng (cúp điện triền miên), Cuba muốn khuyến khích người dân và doanh nghiệp tự nhập khẩu thiết bị sạch để lắp đặt tại nhà, trang trại hoặc kinh doanh – giúp giảm tải lưới điện quốc gia, tăng tự chủ năng lượng.