Sa Pa được Condé Nast Traveller vinh danh trong Top 53 thị trấn đẹp nhất thế giới.

Sa Pa (Lào Cai) vừa được tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveller xướng tên trong danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới năm 2026. Sa Pa cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.



Toàn cảnh thị trấn Sa Pa ẩn hiện giữa mây núi Tây Bắc, điểm đến vừa được Condé Nast Traveller vinh danh trong top những thị trấn đẹp nhất thế giới. Ảnh: iStock

Không chỉ là một điểm đến quen thuộc của du lịch Việt Nam, Sa Pa được tạp chí quốc tế đánh giá cao bởi vẻ đẹp rất riêng của một thị trấn miền núi nằm nép mình giữa vùng Tây Bắc. Những dãy núi trùng điệp, biển mây, thửa ruộng bậc thang xanh mướt và những cung đường trekking ngoạn mục tạo nên một bức tranh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.



Đỉnh Fansipan hùng vĩ ẩn hiện giữa biển mây, biểu tượng thiên nhiên ấn tượng của Sa Pa và vùng núi Tây Bắc.

Điều khiến Sa Pa trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở nhịp sống chậm rãi và cảm giác bình yên mà nơi đây mang lại. Giữa xu hướng du lịch chậm (slow travel) đang ngày càng được ưa chuộng, du khách có xu hướng rời xa những đô thị đông đúc để tìm đến những điểm đến có chiều sâu văn hóa, nơi họ có thể dành thời gian cảm nhận thiên nhiên, khám phá đời sống bản địa và kết nối với cộng đồng địa phương.

Ở Sa Pa, mỗi buổi sớm mờ sương, mỗi con dốc dẫn về bản làng, mỗi thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Đó là vẻ đẹp không ồn ào, nhưng đủ sức níu chân du khách bằng sự nguyên bản và chiều sâu cảm xúc.

Không gian yên bình và nhịp sống chậm rãi tại Sa Pa là yếu tố giúp điểm đến này hấp dẫn du khách quốc tế theo xu hướng slow travel. Ảnh: iStock

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa của các dân tộc H'Mông, Dao đỏ, Giáy… cũng là điểm nhấn tạo nên sức hút riêng cho thị trấn vùng cao này. Những phiên chợ vùng cao, nếp nhà bản địa, trang phục truyền thống và ẩm thực đặc trưng góp phần làm nên một Sa Pa rất khác biệt trong mắt du khách quốc tế.

Việc tiếp tục được truyền thông quốc tế vinh danh không chỉ khẳng định vị thế của Sa Pa trên bản đồ du lịch thế giới mà còn mở ra thêm cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam theo hướng trải nghiệm, bền vững và giàu bản sắc.