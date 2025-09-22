Trong khoảng 10 năm qua, phong trào khởi nghiệp đã lan rộng tại nhiều địa phương ở Trung Quốc. Nhiều người kỳ vọng tìm thấy cơ hội mới từ các cửa hàng ăn uống, đặc biệt là tiệm bánh – lĩnh vực được xem là dễ tiếp cận, cần ít vốn và xoay vòng nhanh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải ai cũng thuận lợi khi bắt tay vào thực hiện. Câu chuyện của một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Đổ toàn bộ vốn liếng vào tiệm bánh nhưng thất bại

Anh Đỗ từng làm công nhân nhiều năm trong một nhà máy ở Chiết Giang. Sau khi dành dụm được một khoản tiết kiệm khoảng 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng), người đàn ông này quyết định rút tiền để mở tiệm bánh nhỏ tại thị trấn. Ý tưởng ban đầu của anh Đỗ khá đơn giản. Khi ngày càng nhiều người quan tâm đến lối sống hiện đại và thích thưởng thức đồ ngọt kèm cà phê, anh tin rằng một tiệm bánh nhỏ theo phong cách châu Âu, kết hợp đồ uống đơn giản, sẽ dễ dàng thu hút giới trẻ yêu thích trải nghiệm mới mẻ.

Nghĩ là làm, anh Đỗ mạnh dạn rút toàn bộ số tiền tiết kiệm dành dụm nhiều năm để đầu tư cho giấc mơ khởi nghiệp. Anh thuê một mặt bằng khá khang trang ở trung tâm thị trấn, sắm lò nướng, tủ lạnh, nguyên liệu nhập khẩu và trang trí cửa hàng theo phong cách châu Âu hiện đại. Với anh Đỗ, đó không chỉ là tiệm bánh mà còn là tâm huyết cả đời.

Ngày khai trương, không khí vô cùng náo nhiệt. Bạn bè, người thân của anh Đỗ kéo đến ủng hộ, nhiều người tò mò cũng ghé vào nếm thử. Trong giây phút ấy, người đàn ông này tràn đầy kỳ vọng rằng cửa hàng sẽ sớm đông khách, con đường kinh doanh của mình sẽ thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chỉ vài ngày sau, sự hứng khởi ban đầu của anh Đỗ nhanh chóng tan biến khi lượng khách ghé mua bánh giảm rõ rệt, doanh thu lẹt đẹt. Có những hôm, cả ngày anh chỉ bán được… 2 cái bánh. Niềm tin trong anh Đỗ dần lung lay, thay vào đó là sự hoang mang và áp lực tài chính.

Sau 1 tháng khai trương, anh Đỗ lỗ nặng: chi phí thuê mặt bằng, tiền điện nước, nguyên liệu đã đều đặn “ngốn” gần hết số vốn dự phòng. Trong khi đó, khách hàng ở thị trấn vốn quen mua bánh tại các chuỗi thương hiệu lớn hoặc tiệm bánh lâu năm có uy tín. Cửa hàng nhỏ lẻ của anh Đỗ không có điểm nhấn, sản phẩm lại chưa khác biệt đủ để níu chân khách.

Thực tế phũ phàng khiến người đàn ông này dần kiệt quệ cả về tinh thần lẫn tài chính. Nhiều đêm liền, anh Đỗ trằn trọc không ngủ nổi. Anh phân vân giữa 2 sự lựa chọn: đóng cửa thì tiếc công sức, tiền bạc đã bỏ ra nhưng nếu tiếp tục thì nguy cơ lỗ vốn, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần. Sự bế tắc khiến anh mệt mỏi, không còn tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

“Tái sinh” nhờ gợi ý của 1 người bạn

Đúng lúc ấy, một người bạn thân đến thăm anh Đỗ và thẳng thắn góp ý. Người bạn nhận xét rằng tiệm bánh của anh thất bại không phải vì chất lượng kém, mà bởi anh đang cố gắng bắt chước mô hình của các thương hiệu lớn, trong khi điều kiện về vốn, thương hiệu và nhân lực không cho phép. Thay vì chạy theo “cái bóng” của người khác, tiệm bánh nhỏ cần tìm lối đi riêng, tạo sự khác biệt và gắn chặt với thị hiếu địa phương.

Người bạn còn gợi ý anh Đỗ thử làm những loại bánh truyền thống vốn quen thuộc với người dân, nhưng kết hợp thêm hương vị mới để tạo trải nghiệm khác lạ. Song song đó, thay vì chỉ chờ khách vãng lai, anh nên tận dụng mạng xã hội như Douyin để giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện khởi nghiệp và tạo kết nối trực tiếp với khách hàng trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Chính lời khuyên này đã mở ra một hướng đi mới, giúp anh Đỗ nhìn thấy tia hy vọng trong lúc cửa hàng tưởng chừng phải đóng cửa. Người bạn còn trực tiếp giúp anh lập tài khoản trên Douyin. Nhờ kiên trì đăng tải các video ghi lại quá trình làm bánh, chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp, đồng thời triển khai chương trình ưu đãi trong một tuần, tiệm bánh nhỏ của anh bắt đầu thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Những clip ngắn ghi cảnh anh Đỗ tỉ mỉ nhào bột, nướng bánh, trang trí thành phẩm được lan truyền nhanh chóng, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ. Người dân trong thị trấn vì tò mò kéo đến mua thử, rồi dần dần trở thành khách quen. Tiệm bánh vốn vắng lặng nay bắt đầu nhộn nhịp trở lại, mở ra cơ hội hồi sinh mà trước đó anh Đỗ chưa từng dám nghĩ tới.

“Nếu như trước kia mỗi ngày chỉ bán được vài chiếc, thì nay cửa hàng có ngày bán ra hơn 100 chiếc. Doanh thu tăng gấp 50 lần so với giai đoạn đầu, có ngày lên tới hơn 1.500 NDT (hơn 5,5 triệu đồng). Không chỉ vậy, nhiều khách hàng còn đặt bánh online, giúp cửa hàng mở rộng thêm nguồn thu”, anh Đỗ hào hứng chia sẻ.

Bài học khởi nghiệp

Câu chuyện của anh Đỗ phản ánh thực tế mà nhiều người trẻ khởi nghiệp ở Trung Quốc đã, đang và sẽ trải qua. Không ít người bỏ tiền tiết kiệm để kinh doanh, nhưng thiếu khảo sát thị trường, thiếu sự khác biệt nên nhanh chóng gặp khó khăn.

Trong khi đó, việc kinh doanh đòi hỏi sự linh hoạt, sẵn sàng thay đổi sản phẩm cũng như cách tiếp cận khách hàng để thích ứng với nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, sức mạnh của mạng xã hội là yếu tố không thể xem nhẹ. Ngay cả một cửa hàng nhỏ ở thị trấn cũng có thể tiếp cận lượng khách hàng lớn nếu biết tận dụng nền tảng trực tuyến để quảng bá.

Dù phía trước còn không ít thử thách, câu chuyện khởi nghiệp của anh Đỗ vẫn cho thấy giá trị của sự kiên trì và tinh thần sẵn sàng thay đổi. Chính thái độ ấy đã biến điều tưởng như không thể thành có thể, giúp người đàn ông này tiếp tục theo đuổi giấc mơ kinh doanh từ chính số vốn tiết kiệm của mình.

(Theo Baijiahao)