Rút quẻ tài lộc tuần mới (6/7-12/7): Thần Tài ban ơn cho con giáp nào?

Tuần Tiểu Thử 6/7-12/7, mỗi con giáp rút được một quẻ Kinh Dịch riêng, hé lộ ai đang được tài lộc gọi tên.

Tiết Tiểu Thử chính thức bắt đầu vào thứ Ba 7/7/2026, nhằm ngày 23/5 âm lịch, mở ra quãng nắng nóng tăng dần giữa hai tiết Hạ Chí và Đại Thử. Dân gian tin rằng những ngày chuyển tiết là lúc khí trời xáo động mạnh, và đây cũng là thời điểm nhiều người chọn rút một quẻ Kinh Dịch để xem vận tài lộc, thay vì chỉ nhìn vào ngày tháng thông thường. Không giống tử vi đoán theo giờ sinh, Kinh Dịch nhìn vận trình qua sự vận động của 64 quẻ, mỗi quẻ mang một hình tượng và một bài học riêng. Tuần 6/7 đến 12/7 này, mỗi con giáp ứng với một quẻ mang sắc thái khác nhau, có quẻ báo hiệu tài lộc dồi dào, có quẻ nhắc giữ nhịp cẩn trọng. Nhưng dù quẻ nào, phần kết vẫn nằm ở cách mỗi người hành xử với những gì quẻ chỉ ra.

Tuổi Tý - Quẻ Thăng

Tuổi Tý tuần này rút được quẻ Thăng, quẻ nói về sự đi lên, tiến bước không ngừng như cây cối vươn mình khỏi đất. Đây được xem là một trong những quẻ tốt nhất cho việc thăng tiến, mang điềm phát tài phát lộc nếu biết tiến từng bước một thay vì nóng vội. Tài lộc tuần này của tuổi Tý không đến ồ ạt mà đến theo từng bước, giống như bậc thang cần leo lần lượt chứ không thể nhảy cóc. Lời khuyên dành cho tuổi Tý là: Đừng ngại đề xuất một bước tiến mới trong công việc, quẻ Thăng ủng hộ những ai dám bước lên trước.

Tuổi Sửu - Quẻ Tiết

Tuổi Sửu tuần này rút được quẻ Tiết, quẻ mang hình ảnh nước chảy trong ao có bờ giữ lại, tượng trưng cho sự tiết chế và biết chừng mực. Đây là quẻ nhắc tuổi Sửu rằng tài lộc tuần này không nằm ở việc kiếm thêm mà nằm ở việc giữ đúng mức chi tiêu đã đặt ra. Có thể sẽ có một khoản phát sinh khiến tuổi Sửu phân vân giữa chi hay để dành, và quẻ Tiết khuyên nên chọn phương án an toàn hơn. Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là: Lập một hạn mức chi tiêu rõ ràng cho tuần này và giữ đúng hạn mức đó, dù có cám dỗ đến đâu.

Tuổi Dần - Quẻ Đại Tráng

Tuổi Dần tuần này rút được quẻ Đại Tráng, quẻ nói về sức mạnh đang lên, như sấm vang trên trời cao. Đây là quẻ ủng hộ những quyết định cần sự dứt khoát, giúp tuổi Dần có thêm can đảm để đàm phán một điều khoản quan trọng hoặc đứng ra nhận một trách nhiệm lớn hơn. Tuy vậy, quẻ Đại Tráng cũng nhắc sức mạnh cần đi cùng sự kiềm chế, tránh vì tự tin mà nói lời dễ mất lòng người khác. Lời khuyên dành cho tuổi Dần là: Giữ sự quyết đoán trong công việc nhưng mềm mỏng hơn trong cách nói, tài lộc tuần này gắn liền với thiện cảm mình tạo ra.

Tuổi Mão - Quẻ Tiệm

Tuổi Mão tuần này rút được quẻ Tiệm, quẻ mang hình ảnh cây trên núi lớn dần theo năm tháng, tượng trưng cho sự tiến bộ từ từ nhưng chắc chắn. Đây là quẻ tốt cho những việc cần thời gian để chứng minh giá trị, như một dự án đang được thử nghiệm hoặc một mối quan hệ hợp tác mới hình thành. Tài lộc tuần này của tuổi Mão đến từ sự kiên trì hơn là may mắn bất ngờ. Lời khuyên dành cho tuổi Mão là: Đừng sốt ruột khi kết quả chưa rõ ràng ngay, quẻ Tiệm cho thấy công sức đang đi đúng hướng.

Tuổi Thìn - Quẻ Đại Hữu

Tuổi Thìn tuần này rút được quẻ Đại Hữu, một trong những quẻ được xem là vượng tài bậc nhất trong Kinh Dịch. Hình tượng quẻ là lửa chiếu sáng trên trời, biểu thị ánh sáng trí tuệ và quyền uy chiếu khắp muôn phương, báo hiệu một tuần tài lộc có thể đến từ nhiều nguồn cùng lúc, từ công việc chính đến một khoản thu phụ không ngờ tới. Nhưng chính vì quá thuận nên quẻ này cũng đặt ra một câu hỏi ngầm là có giữ được hay không, nhắc tuổi Thìn có nhiều thì càng cần biết chia sẻ, tránh giữ khư khư cho riêng mình. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là: Nếu tuần này nhận được một khoản lộc bất ngờ, hãy dành một phần nhỏ để giúp người khác, phúc phần sẽ theo đó mà dày thêm.

Tuổi Tỵ - Quẻ Ký Tế

Tuổi Tỵ tuần này rút được quẻ Ký Tế, quẻ nói về việc đã qua sông, một việc lớn đã hoàn thành. Đây là dấu hiệu một dự án hoặc một khoản đầu tư tuổi Tỵ theo đuổi lâu nay có thể chạm tới kết quả trong tuần này. Nhưng Ký Tế cũng là quẻ nhắc thành công không có nghĩa được phép lơi lỏng, vì mọi việc luôn có thể đảo chiều nếu chủ quan. Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ là: Sau khi hoàn thành một việc quan trọng, hãy dành thời gian rà soát lại thay vì vội chuyển sang việc tiếp theo.

Tuổi Ngọ - Quẻ Thuần Ly

Tuổi Ngọ tuần này rút được quẻ Thuần Ly, quẻ tượng trưng cho lửa, cho ánh sáng bừng lên rõ ràng. Đây là quẻ tốt cho những ai cần được chú ý, như khi thuyết trình một ý tưởng hoặc ra mắt một sản phẩm, dự án cá nhân. Tài lộc tuần này của tuổi Ngọ gắn liền với sự tỏa sáng đúng lúc, đúng chỗ. Tuy nhiên lửa cháy mạnh cũng dễ tàn nhanh, nên quẻ nhắc tuổi Ngọ giữ nhịp đều thay vì bùng lên rồi tắt. Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là: Chọn đúng thời điểm để thể hiện, đừng cố gắng nổi bật ở tất cả mọi việc cùng lúc.

Tuổi Mùi - Quẻ Ích

Tuổi Mùi tuần này rút được quẻ Ích, quẻ mang ý nghĩa được thêm vào, tượng trưng cho gió và sấm cùng hỗ trợ nhau. Đây là một trong những quẻ có tên gọi trực tiếp gắn với chữ lợi, báo hiệu tuổi Mùi tuần này có thể nhận được sự hỗ trợ từ người khác, dù là một lời giới thiệu, một cơ hội hợp tác hay một khoản hoa hồng nhỏ. Quẻ Ích cũng nhắc rằng nhận được gì thì nên đáp lại tương xứng, để mối quan hệ được bền lâu. Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Khi được ai đó giúp một tay trong tuần này, hãy ghi nhớ và tìm cách đáp lại đúng lúc.

Tuổi Thân - Quẻ Cách

Tuổi Thân tuần này rút được quẻ Cách, quẻ nói về sự đổi mới, như lửa đun sôi nước để tạo ra một trạng thái khác hẳn ban đầu. Đây là quẻ ủng hộ những ai đang cân nhắc thay đổi cách làm việc cũ, chuyển hướng một kế hoạch hoặc thử một phương án mới cho công việc. Tài lộc tuần này của tuổi Thân có thể đến từ chính sự linh hoạt, dám làm khác đi. Nhưng đổi mới cần đúng thời điểm, không phải thay đổi vì nóng vội. Lời khuyên dành cho tuổi Thân là: Nếu có ý định thay đổi một quy trình hay một hướng đi, hãy chuẩn bị kỹ trước khi bắt tay vào, đừng đổi chỉ vì chán việc cũ.

Tuổi Dậu - Quẻ Đỉnh

Tuổi Dậu tuần này rút được quẻ Đỉnh, quẻ mang hình ảnh cái đỉnh đồng ba chân, vững chãi và có giá trị lâu bền. Đây là quẻ tốt cho những việc cần sự uy tín được xây dựng qua thời gian, như đàm phán một hợp đồng dài hạn hoặc củng cố vị trí trong công việc. Tài lộc tuần này của tuổi Dậu đến từ nền tảng đã có, không phải từ may mắn ngẫu nhiên. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là: Tận dụng uy tín đã gây dựng để đề xuất một điều khoản có lợi hơn cho mình, đây là lúc đáng để làm điều đó.

Tuổi Tuất - Quẻ Trung Phu

Tuổi Tuất tuần này rút được quẻ Trung Phu, quẻ nói về lòng thành tín ở giữa, như tiếng chim non được mẹ tin tưởng nuôi dưỡng. Đây là quẻ đề cao sự trung thực và đáng tin cậy, cho thấy tuổi Tuất tuần này có thể được giao một việc quan trọng nhờ vào uy tín cá nhân từ trước. Tài lộc không đến từ mánh khóe mà từ sự thẳng thắn vốn có. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là: Giữ đúng lời hứa đã đưa ra trong tuần này, dù là việc nhỏ, vì đó chính là điều đang giúp tuổi Tuất được tin cậy hơn.

Tuổi Hợi - Quẻ Phong

Tuổi Hợi tuần này rút được quẻ Phong, quẻ mang ý nghĩa thịnh vượng, đầy đủ, như sấm chớp và ánh sáng cùng xuất hiện. Đây là một trong những quẻ được xem là tốt cho tài lộc, báo hiệu một tuần công việc và tiền bạc có thể đạt đến độ sung túc nhất định. Nhưng Phong cũng là quẻ nhắc thịnh vượng không kéo dài mãi nếu không biết giữ, như ánh chớp sáng rực rồi tắt nhanh. Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là: Nếu tuần này công việc thuận lợi hơn hẳn, hãy tranh thủ để dành một phần thành quả, thay vì chi tiêu hết ngay khi có.

Dù rút được quẻ nào, cốt lõi của Kinh Dịch chưa bao giờ là một lời phán chắc chắn, mà là một tấm gương để mỗi người tự soi lại cách mình đang hành xử. Tuần Tiểu Thử này, ai cũng có một phần lộc riêng, nhưng giữ được lộc ấy hay không lại phụ thuộc vào sự tỉnh táo, kiên nhẫn và biết chừng mực của chính mình. Thay vì chỉ chờ Thần Tài gõ cửa, mỗi con giáp có thể chủ động mở cửa trước bằng một quyết định đúng lúc, một lời hứa được giữ tròn, hay một sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho tuần mới.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.