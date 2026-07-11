Mỗi con giáp nhận một quẻ Kinh Dịch như lời nhắn từ vũ trụ, giúp định hướng tuần mới sáng suốt và bình an hơn.

Kinh Dịch không nhằm dự đoán chính xác tương lai mà được xem như một hệ thống triết lý phương Đông giúp con người soi chiếu bản thân và nhìn nhận thời cuộc. Trong tuần mới từ 13/7 đến 19/7, mỗi con giáp sẽ tương ứng với một quẻ Dịch mang theo thông điệp riêng. Có người được khuyến khích tiến lên vì thời vận đang mở, có người cần chậm lại để tránh những quyết định vội vàng. Hãy cùng rút một quẻ cho tuần mới và xem vũ trụ muốn gửi đến bạn điều gì.

Tuổi Tý: Quẻ Địa Thiên Thái

Đại cát, vận khí hanh thông.

Đây là một trong những quẻ đẹp nhất của Kinh Dịch, tượng trưng cho thời kỳ âm dương giao hòa, mọi việc dần thuận lợi. Tuần này tuổi Tý dễ gặp quý nhân, công việc có tín hiệu khởi sắc, những việc từng bế tắc bắt đầu xuất hiện hướng giải quyết.

Lộc tuần mới: Có cơ hội tăng thu nhập hoặc nhận được sự giúp đỡ bất ngờ.

Lời nhắn từ vũ trụ: Khi vận may đến, hãy biết chia sẻ và giữ sự khiêm tốn.

Tuổi Sửu: Quẻ Sơn Thiên Đại Súc

Tích lũy là chìa khóa thành công.

Tuần này chưa phải lúc bứt phá quá mạnh mà là thời điểm xây nền tảng. Kiến thức, kinh nghiệm và các mối quan hệ bạn gây dựng sẽ sớm phát huy giá trị.

Lộc tuần mới: Lộc đến từ những khoản tích lũy hoặc kế hoạch dài hạn.

Lời nhắn từ vũ trụ: Kiên nhẫn hôm nay sẽ đổi lấy thành quả ngày mai.

Tuổi Dần: Quẻ Lôi Địa Dự

May mắn đến từ sự chủ động.

Một tuần nhiều niềm vui và cơ hội giao lưu. Bạn càng cởi mở, càng dễ gặp người mang đến cơ hội mới.

Lộc tuần mới: Có tin vui về công việc hoặc một lời mời hợp tác đáng cân nhắc.

Lời nhắn từ vũ trụ: Đừng ngại bước ra ngoài vùng an toàn.

Tuổi Mão: Quẻ Phong Địa Quan

Hãy quan sát nhiều hơn hành động.

Không phải lúc nào tiến nhanh cũng là tốt. Tuần này tuổi Mão nên dành thời gian nhìn nhận toàn cảnh trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Lộc tuần mới: Lộc đến từ trí tuệ và khả năng nhìn xa.

Lời nhắn từ vũ trụ: Người biết quan sát sẽ ít mắc sai lầm hơn.

Tuổi Thìn: Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

Quý nhân xuất hiện.

Đây là tuần thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ, làm việc nhóm và hợp tác. Một người bạn hoặc đồng nghiệp có thể giúp bạn mở ra cánh cửa mới.

Lộc tuần mới: Công việc thuận lợi nhờ sự đồng lòng.

Lời nhắn từ vũ trụ: Một mình đi nhanh, cùng nhau đi xa.

Tuổi Tỵ: Quẻ Thủy Sơn Kiển

Con giáp cần thận trọng nhất tuần.

Quẻ báo hiệu có trở ngại nhỏ, đặc biệt trong công việc và tài chính. Điều này không có nghĩa là xui xẻo mà chỉ nhắc bạn tránh nóng vội.

Lộc tuần mới: Giữ được tiền còn quý hơn kiếm thêm tiền.

Lời nhắn từ vũ trụ: Chậm lại để tránh đi sai hướng.

Tuổi Ngọ: Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Top con giáp hưởng lộc lớn tuần mới.

Đây là quẻ của sự sung túc và thành tựu. Nếu đang chờ tin vui về công việc, tài chính hoặc một dự án quan trọng, khả năng cao bạn sẽ nhận được kết quả tích cực.

Lộc tuần mới: Tiền bạc, danh tiếng và cơ hội cùng xuất hiện.

Lời nhắn từ vũ trụ: Biết đủ sẽ giữ được lộc lâu.

Tuổi Mùi: Quẻ Địa Sơn Khiêm

Càng khiêm nhường càng gặp may.

Tuần này tuổi Mùi sẽ nhận được sự yêu mến từ mọi người nhờ thái độ ôn hòa. Chính điều đó giúp bạn có thêm nhiều cơ hội.

Lộc tuần mới: Lộc đến từ nhân duyên.

Lời nhắn từ vũ trụ: Khiêm tốn là sức mạnh thầm lặng.

Tuổi Thân: Quẻ Trạch Hỏa Cách

Thời điểm thích hợp để thay đổi.

Nếu bạn đang muốn chuyển việc, đổi hướng kinh doanh hoặc bắt đầu điều mới, đây là tuần khá thuận lợi.

Lộc tuần mới: Thành công đến từ việc dám đổi mới.

Lời nhắn từ vũ trụ: Đừng sợ thay đổi, hãy sợ đứng yên.

Tuổi Dậu: Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân

Gia đình là nguồn năng lượng lớn nhất.

Công việc ổn định nhưng điều bạn cần quan tâm hơn trong tuần này là những người thân yêu. Một cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp hóa giải nhiều khúc mắc.

Lộc tuần mới: Bình an chính là phúc lớn.

Lời nhắn từ vũ trụ: Muốn đi xa, hãy giữ mái nhà luôn ấm.

Tuổi Tuất: Quẻ Thiên Phong Cấu

Đừng vội tin mọi lời hứa.

Tuần này có nhiều cơ hội nhưng cũng lẫn không ít cám dỗ. Hãy tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư hoặc hợp tác quá hấp dẫn.

Lộc tuần mới: Có lộc nhưng cần biết chọn đúng người.

Lời nhắn từ vũ trụ: Sự tỉnh táo là tài sản quý nhất.

Tuổi Hợi: Quẻ Thủy Địa Tỷ

Được nhiều người giúp đỡ.

Tuần mới mang đến nhiều nhân duyên tốt đẹp. Bạn sẽ nhận ra mình không hề đơn độc khi luôn có người sẵn sàng đồng hành.

Lộc tuần mới: Lộc quý nhân mạnh, công việc thuận lợi.

Lời nhắn từ vũ trụ: Hãy trân trọng những người luôn ở bên bạn.

Bảng xếp hạng lộc tuần mới

🥇 Lộc lớn nhất: Tuổi Ngọ (Quẻ Đại Hữu), tuổi Tý (Quẻ Thái), tuổi Thìn (Quẻ Đồng Nhân).

🥈 Lộc ổn định: Tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Hợi, tuổi Mùi.

🥉 Cần thận trọng hơn: Tuổi Sửu, tuổi Mão, tuổi Dậu, tuổi Tuất.

⚠️ Con giáp cần chú ý nhất: Tuổi Tỵ, nên tránh đầu tư mạo hiểm, hạn chế tranh cãi và ưu tiên sự an toàn trong mọi quyết định.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.