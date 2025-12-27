Rùng mình trước đoạn clip giáo viên mầm non đánh, đạp dã man trẻ ngay trong sân trường ở Trung Quốc

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn video do một cư dân mạng đăng tải, phản ánh việc tại Trường mầm non Bảy Sắc Hoa (thành phố Thạch Sư, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), một số giáo viên mầm non có hành vi đánh, xô đẩy, quát mắng và đối xử thô bạo với trẻ em. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngày 25/12, phóng viên đã liên hệ với phía nhà trường và được biết, sau khi xác minh, giáo viên phụ trách lớp trung bình của trường trong lúc tổ chức hoạt động ngoài trời đã mất kiểm soát và có hành vi quát nạt và đánh trẻ. Hiện Sở Giáo dục thành phố Thạch Sư đã thành lập tổ điều tra chuyên trách, giáo viên liên quan đã bị chấm dứt hợp đồng.

Đại diện nhà trường lên tiếng

Trường mầm non Bảy Sắc Hoa cũng đã phát đi thông báo chính thức, cho biết nhà trường đặc biệt coi trọng các video và thông tin lan truyền trên mạng liên quan đến hành vi giáo dục không phù hợp của giáo viên. Phía nhà trường bày tỏ sự bàng hoàng và đau xót trước sự việc, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành tới các em nhỏ và phụ huynh bị ảnh hưởng, cũng như xin lỗi dư luận vì những tác động tiêu cực của vụ việc.

Theo nội dung thông báo, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã thành lập tổ công tác đặc biệt và tích cực phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục để tiến hành điều tra. Qua trích xuất camera giám sát và kiểm tra thực tế tại hiện trường, xác định vào khoảng 10 giờ sáng ngày 23/12, một giáo viên lớp chồi A trong quá trình tổ chức hoạt động tại sân chơi đã mất kiểm soát cảm xúc, có hành vi quát mắng và đánh trẻ, vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức nghề giáo.

Đại diện nhà trường cho biết, hiện Sở Giáo dục thành phố Thạch Sư đã chính thức lập tổ điều tra vụ việc, giáo viên liên quan đã bị sa thải. Đồng thời, nhà trường cũng đã bố trí nhân sự chuyên trách để trấn an tinh thần, hỗ trợ tâm lý cho các em nhỏ và phụ huynh, triển khai các biện pháp chăm sóc, theo dõi sau sự việc.

Phía nhà trường thừa nhận, vụ việc cho thấy những thiếu sót nghiêm trọng trong công tác xây dựng đạo đức nghề nghiệp của giáo viên cũng như quản lý, giám sát hằng ngày. Trường cam kết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát toàn diện các lỗ hổng trong quản lý, tăng cường đào tạo về đạo đức nhà giáo, hoàn thiện cơ chế giám sát nhằm ngăn chặn triệt để những sự việc tương tự tái diễn.

Hành động của giáo viên khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: Sohu)

Làm sao để bảo vệ con khỏi bạo lực bạo hành?

Bạo lực học đường nói chung hay bạo hành trẻ em nói riêng không phải là câu chuyện xa lạ, nhưng điều đáng lo là nó ngày càng xuất hiện dưới nhiều hình thức tinh vi hơn, từ đánh đập, bắt nạt bằng lời nói cho đến cô lập, xúc phạm trên mạng xã hội. Trong nhiều trường hợp, khi người lớn nhận ra thì tổn thương của trẻ đã tích tụ trong thời gian dài. Vì vậy, bảo vệ con khỏi bạo lực học đường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, mà trước hết cần bắt đầu từ gia đình, nơi trẻ cảm thấy an toàn nhất để được lắng nghe và sẻ chia.

Điều quan trọng đầu tiên là xây dựng sự tin tưởng giữa cha mẹ và con cái. Khi trẻ biết rằng mình có thể nói ra mọi chuyện mà không bị trách mắng hay phủ nhận cảm xúc, trẻ sẽ dễ mở lòng hơn nếu gặp vấn đề ở trường. Thay vì chỉ hỏi con “Hôm nay đi học có gì không?”, cha mẹ có thể trò chuyện sâu hơn về bạn bè, về những khoảnh khắc vui buồn trong lớp. Việc lắng nghe chủ động, tôn trọng cảm xúc của con giúp cha mẹ kịp thời nhận ra những dấu hiệu bất thường như con sợ đến trường, thay đổi tính cách, hay thường xuyên buồn bã, lo lắng.

Bên cạnh đó, trang bị cho con kỹ năng tự bảo vệ là điều không thể thiếu. Trẻ cần được dạy cách nói “không” khi bị xâm phạm, biết tìm đến người lớn đáng tin cậy khi gặp nguy hiểm, và hiểu rằng bạo lực không bao giờ là lỗi của mình. Những kỹ năng này nên được dạy thông qua các tình huống giả định, trò chơi hoặc câu chuyện gần gũi để trẻ dễ tiếp thu, thay vì những lời răn dạy khô cứng.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường cũng đóng vai trò then chốt. Cha mẹ nên chủ động trao đổi với giáo viên về tình hình học tập, mối quan hệ của con với bạn bè, cũng như các biện pháp phòng ngừa bạo lực trong trường. Khi có dấu hiệu bất ổn, việc can thiệp sớm và đúng cách sẽ giúp ngăn chặn sự việc đi xa hơn, đồng thời bảo vệ tâm lý cho trẻ.

Ngoài ra, giáo dục lòng thấu cảm cho trẻ là một cách phòng ngừa bạo lực từ gốc rễ. Khi trẻ biết đặt mình vào cảm xúc của người khác, hiểu được hậu quả của những lời nói và hành động gây tổn thương, trẻ sẽ ít có xu hướng bắt nạt và cũng biết cách ứng xử phù hợp khi chứng kiến bạo lực.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là để trẻ luôn cảm thấy mình không đơn độc. Một đứa trẻ được yêu thương, được lắng nghe và được tôn trọng sẽ có nền tảng tâm lý vững vàng hơn để đối diện với những áp lực và rủi ro trong môi trường học đường. Bảo vệ con khỏi bạo lực học đường không thể chỉ trông chờ vào một giải pháp đơn lẻ, mà là hành trình lâu dài, cần sự kiên nhẫn, đồng hành và trách nhiệm từ cả gia đình, nhà trường và xã hội.