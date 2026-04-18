Rùng mình tội ác của anh trai nữ Idol nhóm SNSD, thủ đoạn "ve sầu thoát xác" sau đó gây phẫn nộ tột cùng

Trong thế giới Kpop đầy hào nhoáng, Yuri (SNSD) luôn được biết đến là một "ngọc trai đen" đầy bản lĩnh, tài năng, chăm chỉ và sở hữu đời tư sạch bóng scandal. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của cô lại đến từ chính người thân ruột thịt.

Vụ bê bối Burning Sun năm 2019 không chỉ quật ngã những thần tượng hàng đầu như Seungri, Jung Joon Young, mà còn bóc trần bộ mặt thật của Kwon Hyuk Jun - anh trai của Yuri, biến người đàn ông này thành tâm điểm của sự phẫn nộ với những tội ác kinh hoàng.

Anh trai Yuri bị phát giác tội ác trong vụ Burning Sun. Ảnh: Koreaboo

Hé lộ tội ác kinh hoàng

Vào năm 2024, bộ phim tài liệu của BBC mang tên "Burning Sun - Exposing The Secret K-pop Chat Groups" đã một lần nữa khơi lại nỗi đau của các nạn nhân, đồng thời hé lộ những tình tiết rợn người về hành vi của Kwon Hyuk Jun và nhóm bạn đồi trụy gồm Jung Joon Young và Choi Jong Hoon.

Theo nhà báo điều tra Kang Kyung Yoon, Kwon Hyuk Jun không chỉ là một thành viên phụ họa mà là một mắt xích tích cực trong nhóm bạn của Choi Jong Hoon. Những tội ác được thực hiện có hệ thống và đầy tàn nhẫn. Cụ thể, tại một khu trượt tuyết nghỉ dưỡng, Kwon Hyuk Jun cùng đồng bọn đã cấu kết dở trò với các cô gái trẻ.

Khu trượt tuyết nơi diễn ra tội ác của anh trai Yuri và nhóm bạn. Ảnh: BBC

Chúng còn có những hành vi biến thái trong nhóm chat. Những thước phim quay lén cảnh cưỡng bức được chia sẻ công khai trong nhóm chat như một "trò đùa". Nhà báo Kang Kyung Yoon cho biết nhiều chi tiết lột trần sự coi thường nhân phẩm phụ nữ đến mức cực điểm của nhóm người này.

Nhà báo Kang Kyung Yoon thuật lại tội ác trong sự phẫn nộ. Ảnh: BBC

Lời xin lỗi "hào nhoáng" và nỗ lực bảo vệ danh tiếng gia đình

Khi bị đưa ra ánh sáng, Kwon Hyuk Jun ban đầu đã có những động thái chối tội, cho rằng mình chỉ tham gia nhóm chat vì công việc kinh doanh. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, y đã phải lên tiếng xin lỗi: "Mọi chuyện đều là lỗi của tôi, đều là sơ suất của tôi. Tôi cảm thấy sức nặng tội lỗi đè lên mình mỗi ngày. Tôi không có ý định làm tổn thương ai bằng vũ lực hay cưỡng ép. Tôi sẽ sống cuộc đời chân thành hơn với vị hôn thê, với gia đình, em gái là người nổi tiếng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những tội ác của mình, đã gây ra sự tổn thương vĩnh viễn không thể gột rửa cho các nạn nhân".

Dù miệng nói hối lỗi, nhưng công chúng cho rằng đây chỉ là chiêu trò nhằm xoa dịu dư luận và giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời Kwon Hyuk Jun được cho là đang cố gắng bấu víu vào danh tiếng của em gái để tìm kiếm sự thương hại của công chúng.

Kwon Hyuk Jun lợi dụng danh tiếng em gái, lên tiếng xin lỗi khi bị phát giác. Ảnh: Koreaboo

Mức án gây tranh cãi và thủ đoạn "thoát xác" đầy phẫn nộ

Điều khiến dư luận sục sôi nhất chính là sự "khoan hồng" khó hiểu của pháp luật đối với một tội ác nghiêm trọng như vậy. Ban đầu, cơ quan công tố yêu cầu mức án 10 năm tù – nặng nhất trong số các nghi phạm. Tuy nhiên, đến cuối cùng, bản án dành cho Kwon Hyuk Jun bị rút xuống chỉ còn 4 năm tù giam.

Không những vậy, Kwon Hyuk Jun còn có thủ đoạn mai danh ẩn tích, "thoát xác" gây phẫn nộ. Vào năm 2019, ngay trong quá trình điều tra, Kwon Hyuk Jun đã âm thầm đổi tên hợp pháp thành Kwon Yeon Oh. Việc đổi tên được xem là một hành động "thoát xác" trắng trợn, nhằm giúp y dễ dàng xóa sạch quá khứ và làm lại cuộc đời sau khi ra tù mà không bị công chúng nhận diện. Sau 4 năm thụ án, anh trai Yuri đã được thả tự do vào năm 2024.

Kwon Hyuk Jun chỉ phải chịu mức án 4 năm tù giam. Ảnh: MyDaily

Mức án ngắn ngủi so với tính chất tội ác kinh hoàng, kết hợp với việc đổi tên, đã châm ngòi cho làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận Hàn Quốc và quốc tế. Nhiều người cho rằng bản án quá nhẹ, không tương xứng với tổn thương vĩnh viễn mà các nạn nhân phải chịu, đồng thời lo ngại y có thể dễ dàng hòa nhập lại xã hội dưới tên mới.

Y đổi tên nhằm "thoát xác". Ảnh: MyDaily

Sự đối lập nực cười giữ hình tượng đẹp trên truyền hình và đời thực

Trước khi bị phanh phui là một "con ác quỷ", Kwon Hyuk Jun từng xuất hiện trên chương trình I Can See Your Voice và nhận được nhiều cảm tình bởi vẻ ngoài hiền lành, tử tế. Trong chương trình, y chia sẻ bản thân đang là nhân viên văn phòng và có ước mơ trở thành ca sĩ. Không ai ngờ rằng sau lớp vỏ ấy lại ẩn chứa hành vi của một “con ác quỷ” trong đường dây tội phạm tình dục liên quan đến Burning Sun.

Ảnh: Mnet

Anh trai Yuri từng xuất hiện trên truyền hình và được khán giả yêu mến. Ảnh: Mnet

Vụ việc không chỉ gây chấn động xã hội mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Yuri. Dù không liên quan trực tiếp, thành viên "nhóm nhạc quốc dân" vẫn phải gánh chịu những ánh nhìn và áp lực từ dư luận.

Giữa làn sóng phẫn nộ, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho hình ảnh trong sạch mà Yuri đã dày công vun đắp. Tuy nhiên, phần lớn công chúng vẫn tách bạch rõ ràng giữa cá nhân cô và tội ác của người thân, đồng thời lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại phụ nữ không thể dung thứ.