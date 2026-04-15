Rúng động vụ thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong trong lễ hội Songkran tại Thái Lan

Ngày 15 tháng 4 năm 2026, một thiếu niên 16 tuổi đã bị đâm tử vong trong lúc tham gia lễ hội Songkran trước trụ sở chính quyền địa phương tại huyện Khaen Dong, tỉnh Buriram, Thái Lan. Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm, trong đó một thanh niên 18 tuổi đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đại tá Paphatchai Petnok, quyền trưởng đồn cảnh sát Khaen Dong, đã chỉ đạo các điều tra viên đưa hai nghi phạm gồm A (18 tuổi) và B (15 tuổi) đến thực nghiệm hiện trường bên ngoài tòa nhà chính quyền huyện. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút đêm ngày 14 tháng 4, khi hai nghi phạm cùng nhóm hơn 20 người khác được cho là đã tấn công nạn nhân tên Ne (16 tuổi). Ne bị đâm nhiều nhát và tử vong sau đó tại bệnh viện Khaen Dong.

Ban đầu, cả hai đều phủ nhận việc dùng dao đâm người và chỉ thừa nhận có mặt trong đám đông. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát thu giữ nhiều con dao tại hiện trường và xác định nhóm này đã lên kế hoạch tấn công từ trước, nghi phạm 18 tuổi đã cúi đầu nhận tội. Anh ta khai rằng thiếu niên 15 tuổi là người khơi mào bằng cách dùng một thanh kiếm chém nạn nhân, sau đó anh ta mới lao vào đâm bồi nhiều nhát rồi bỏ chạy. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn từ trước giữa hai nhóm thanh niên.

Bà Sumalee (40 tuổi), mẹ của nạn nhân, đau đớn kể lại rằng con trai bà đã xin phép đi chơi lễ Songkran vào buổi tối để tránh nắng nóng. Ban đầu khi nhận tin, bà bàng hoàng nhưng không nghĩ vết thương lại trầm trọng đến thế. "Khi đến bệnh viện, tôi hoàn toàn sụp đổ khi bác sĩ thông báo con đã bị đâm vào nhiều vị trí hiểm yếu", bà nói trong nước mắt. Bà chia sẻ thêm rằng Ne là một học sinh chăm chỉ, chuẩn bị bước vào cấp ba hệ chuyên tự nhiên và chưa từng gây hấn với ai.

Trong sự nghẹn ngào, người mẹ kêu gọi công lý và mong muốn những kẻ thủ ác phải chịu hình phạt thích đáng với những gì chúng đã gây ra. Hiện tại, cảnh sát đã khởi tố các nghi phạm với tội danh cố ý giết người và tàng trữ vũ khí trái phép nơi công cộng. Các thanh thiếu niên khác có mặt tại hiện trường nhưng không tham gia vào vụ đâm người hiện không bị truy cứu trách nhiệm.

Nguồn: Khaosod