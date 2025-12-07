Thi thể bé gái bị bỏ lại trong tình trạng xót xa

Rạng sáng cùng ngày, Trung uý Veerawut Siri - điều tra viên thuộc Sở cảnh sát Phra Samut Chedi (Samut Prakan, Thái Lan) cùng các chỉ huy, lực lượng điều tra, bác sĩ pháp y và đội cứu hộ đã đến kiểm tra hiện trường tại một bãi đất trống nằm giữa các dãy townhome, được người dân cải tạo làm bãi đỗ xe tạm, cách cổng khu dân cư khoảng 500 m.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh, ước chừng 7 đến 14 ngày tuổi, nằm úp mặt trên nền bê tông, phần bụng có dấu răng của động vật. Ngay lập tức khu vực được phong tỏa để phục vụ điều tra.

Hiện trường phát hiện ra bé gái

Khi kiểm tra khu vực xung quanh, cảnh sát phát hiện dưới gầm nhà gần đó có một túi giao đồ ăn giữ nhiệt màu đỏ trôi trong bể nước, bên trong túi phát hiện một tảng đá nặng 5 đến 6 kg. Bên ngoài túi có nhiều dấu vết giống như bị kỳ đà cắn. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ hung thủ đã bỏ thi thể vào túi, nhét đá để dìm xuống nước rồi phi tang.

Trong lúc lực lượng chức năng đang làm việc, một con kỳ đà liên tục tìm cách quay lại gần thi thể, buộc cảnh sát và cứu hộ phải nhiều lần xua đuổi.

Con kỳ đà nhiều lần quay lại hiện trường

Ông Thanakorn Niamnuch, 52 tuổi, người đầu tiên phát hiện vụ việc, kể lại: “Khi đi đổ rác, tôi thấy con kỳ đà đang nằm cắn thứ gì đó. Ban đầu tôi tưởng nó ăn rùa, nhưng khi lại gần thì bàng hoàng phát hiện đó là thi thể một bé sơ sinh. Tôi lập tức gọi hàng xóm và đuổi con vật đi rồi báo cảnh sát.”

Anh Bowornthat Jaipiam, 32 tuổi, cho biết con vật nhiều lần quay lại, cố tiếp cận thi thể:

“Tôi vừa đứng canh, vừa lấy đồ chắn lối để nó không trèo lên được. Nhưng nó vẫn cứ tìm cách quay lại, rất đáng sợ.”

Lời khai bất thường từ người mẹ

Đội điều tra đã rà soát khu vực xung quanh để xác định liệu có phụ nữ nào từng mang thai rồi biến mất bất thường trong thời gian gần đây hay không. Đồng thời thu thập hình ảnh từ camera an ninh của khu dân cư nhằm truy tìm người đã mang túi giao hàng đến bỏ tại hiện trường.

Thi thể bé gái sau đó cũng được đội cứu hộ đưa đến Viện Pháp y để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong và thời điểm bị phi tang.

Người mẹ 19 tuổi bị bắt giữ

Sau khi lần theo manh mối, cảnh sát xác định được người mẹ đã vứt bỏ đứa bé là một cô gái 19 tuổi. Cô khai rằng mình làm nhân viên vệ sinh tại một công ty tư nhân, chu kỳ kinh nguyệt luôn đều đặn và cơ thể không có dấu hiệu bất thường nên hoàn toàn không biết bản thân mang thai.

Cô cho biết vào một đêm giữa ngày 25 đến 26/11, khi đang tắm thì trượt ngã, phần hông đập mạnh xuống nền. Ngay sau cú ngã, cô bất ngờ chảy máu rất nhiều và trong lúc hoảng loạn đã sinh ra đứa trẻ. Sợ gia đình phát hiện, cô gái lấy kéo cắt nhau thai dây rốn rồi vội vàng rửa sạch toàn bộ vết máu. Tìm thấy một chiếc túi tại hiện trường, cô đã bỏ thi thể đứa bé vào rồi đi ra cửa sau nhà, nhặt một hòn đá bỏ thêm vào trong túi. Sau đó cô nhét túi vào khe dưới gầm nhà nhằm che giấu.

Làm xong, cô quay lại nhà và cố gắng cư xử như bình thường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mọi việc chỉ bị bại lộ khi con kỳ đà kéo xác đứa trẻ ra ngoài.

Dù cô gái đã thừa nhận hành vi của mình nhưng lời khai vẫn thiếu một số chi tiết quan trọng và có điểm không khớp với thông tin cảnh sát thu thập được. Vì vậy vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: Khaosod, Naewna