Tử vi học có nói, trong thời điểm từ Rằm tháng 10 âm lịch trở đi, bốn con giáp Tỵ, Ngọ, Dậu và Hợi sẽ gặt hái được nhiều may mắn, thành công và tài lộc nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh. Dưới đây là chi tiết vận trình và lời khuyên cho từng con giáp.

1. Con giáp tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp có vận trình hanh thông nhờ sự trợ giúp của sao Thiên Ấn (mang lại sự công nhận, quyền lực) và Quốc Ấn (biểu tượng của sự thăng tiến, địa vị).

- May mắn và Thành công: Sự nghiệp có bước tiến vượt bậc, đặc biệt nếu công việc liên quan đến quản lý, hành chính, hoặc sáng tạo. Năng lực của tuổi Tỵ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận rộng rãi, mở ra cơ hội thăng chức, đảm nhận vị trí cao hơn. Mọi kế hoạch đều diễn ra suôn sẻ, ít gặp trở ngại.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Thu nhập gia tăng đáng kể, chủ yếu đến từ nguồn lương thưởng chính hoặc các dự án chuyên môn. Tuổi Tỵ có khả năng quản lý tài chính tốt, giúp tích lũy được một khoản kha khá.

- Lời khuyên: Con giáp tuổi Tỵ nên tận dụng tối đa sự công nhận này để thương lượng mức lương cao hơn hoặc đề xuất ý tưởng mới. Hãy mạnh dạn nhận lãnh trách nhiệm, nhưng tránh kiêu ngạo, giữ thái độ khiêm tốn sẽ càng gặt hái thành công bền vững hơn.

2. Con giáp tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ được sao Nguyệt Đức (giúp hóa giải tai ương, mang lại sự bình an) và Thiên Quan (tăng cường sự uy quyền, thuận lợi trong thi cử, thăng tiến) hỗ trợ mạnh mẽ.

- May mắn và Thành công: Gặp nhiều thuận lợi trong giao tiếp và mở rộng mối quan hệ xã hội. Khả năng thích ứng nhanh giúp họ nắm bắt cơ hội kịp thời, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. Sự nghiệp thăng tiến nhờ tài ăn nói khéo léo và sự nhiệt huyết.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Tài lộc dồi dào, thu nhập đến từ nhiều nguồn. Trực giác nhạy bén giúp tuổi Ngọ có những quyết định đầu tư thông minh, mang lại lợi nhuận bất ngờ, nhưng cần kiểm soát lòng tham.

- Lời khuyên: Con giáp tuổi Ngọ hãy chủ động mở rộng mạng lưới quan hệ, tham gia nhiều hoạt động xã hội để tăng cơ hội thành công. Tuy nhiên, họ cũng cần cân nhắc kỹ trước khi đầu tư lớn, tránh mạo hiểm quá mức.

3. Con giáp tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp được sao Long Trì (mang lại sự quyền quý, thông minh, lanh lợi) và Giải Thần (hóa giải hiểu lầm, thị phi, tai ách) chiếu mệnh, giúp vận trình khởi sắc mạnh mẽ.

- May mắn và Thành công: Vận trình công việc hanh thông, mọi hiểu lầm hoặc thị phi trước đó được hóa giải, lấy lại được uy tín. Sự thông minh, khả năng tổ chức tốt giúp tuổi Dậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Tài chính có sự tăng trưởng đáng kể. Cơ hội kiếm tiền xuất hiện nhiều, tuổi Dậu cần nhanh nhạy nắm bắt để gia tăng tài sản.

- Lời khuyên: Con giáp tuổi Hợi cần tận dụng khả năng giao tiếp và sự thông minh để đàm phán, thương lượng. Duy trì sự tập trung cao độ trong công việc, tránh lơ là để không bỏ lỡ cơ hội.

4. Con giáp tuổi Hợi

Tuổi Hợi cũng là con giáp có sự chuyển biến tích cực từ Rằm tháng 10 âm lịch, nhờ sao Dịch Mã (mang lại sự di chuyển, thay đổi tích cực) và Thiên Hỷ (mang lại tin vui, hỷ sự, may mắn).

- May mắn và Thành công: Có sự thay đổi tích cực trong công việc, có thể là một chuyến đi công tác thành công, một dự án mới đầy tiềm năng hoặc sự thay đổi vị trí mang lại lợi ích tốt hơn. Môi trường làm việc năng động hơn.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Thu nhập được cải thiện rõ rệt. Sao Thiên Hỷ mang lại tin vui về tiền bạc, giúp cuộc sống của tuổi Hợi trở nên dư dả và thoải mái hơn.

- Lời khuyên: Con giáp tuổi Hợi hãy sẵn sàng đón nhận sự thay đổi, đừng ngại di chuyển hoặc thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới. Tận dụng các mối quan hệ để tìm kiếm cơ hội và chia sẻ niềm vui với mọi người xung quanh sẽ giúp mang lại thành công lớn cho họ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.