Nghi phạm được xác định là Jonathan Gerlach (34 tuổi), bị tình nghi xâm phạm và trộm cắp mộ phần tại một nghĩa trang lịch sử của bang. Theo bản khai của cảnh sát do NBC News đăng tải, sau khi bị bắt giữ, người ta phát hiệ Gerlach tàng trữ nhiều bộ phận cơ thể người bị ướp khô, xương... trong xe hơi, nhà riêng và một kho chứa đồ thuê ngoài. Thậm chí, trong số các hài cốt bị thu giữ, có một bộ xương vẫn còn gắn máy tạo nhịp tim, theo tờ Philadelphia Inquirer.

Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được động cơ của Gerlach trong việc thu thập số lượng lớn hài cốt người, trong đó có những phần được cho là đã tồn tại hàng trăm năm.

Hình ảnh nghi phạm

“Các thám tử đã thu giữ một lượng xương khổng lồ và hiện chúng tôi vẫn đang cố ghép nối danh tính, nguồn gốc cũng như tổng số nạn nhân liên quan,” công tố viên quận Delaware, ông Tanner Rouse, cho biết. “Sẽ cần rất nhiều thời gian trước khi có câu trả lời cuối cùng.”

Theo phía công tố, trong nhiều tháng, Gerlach bị cáo buộc đã cạy phá ít nhất 26 lăng mộ và hầm chôn cất ngầm tại một nghĩa trang để lấy cắp hài cốt. Nghĩa trang là nơi an nghỉ của nhiều nhân vật lịch sử, trong đó có Betsy Ross, người thợ may ở Philadelphia thường được ghi nhận là đã may lá cờ đầu tiên của Mỹ. Thông tin này được ông Rohan Hepkins, thị trưởng Yeadon và thành viên hội đồng quản lý nghĩa trang, xác nhận tại buổi họp báo.

Gerlach vào diện tình nghi sau khi cảnh sát phát hiện chiếc Toyota Rav4 của người này liên tục xuất hiện trong dữ liệu camera đọc biển số gần nghĩa trang. Đáng chú ý, Mount Moriah không có hàng rào bao quanh và có nhiều lối ra vào dễ tiếp cận. Dữ liệu điện thoại di động cũng cho thấy Gerlach thường xuyên có mặt quanh khu vực nghĩa trang vào thời điểm các vụ trộm xảy ra.

Tối ngày 6/1, cảnh sát Yeadon phát hiện Gerlach rời khỏi nghĩa trang với một xà beng và một bao tải vải bố. Khi bị chặn lại gần xe, lực lượng chức năng nhìn thấy rõ “nhiều xương người nằm ở hàng ghế sau”. theo hồ sơ xác lập căn cứ bắt giữ do cảnh sát nộp lên tòa án.

Bên trong bao tải, cảnh sát tìm thấy nhiều thi thể ướp khô, mảnh xương, hộp sọ... Gerlach đã thừa nhận dùng xà beng để cạy mộ trong đêm và đánh cắp hài cốt bên trong. Người này cũng khai rằng đã trộm ít nhất 30 bộ hài cốt tại nghĩa trang trong những lần trước đó.

Ngày hôm sau, cảnh sát khám xét nhà riêng của Gerlach tại Ephrata, cách Yeadon khoảng 113 km. Tại đây, họ tiếp tục phát hiện hài cốt người trong tầng hầm, trên các kệ, treo trên trần nhà và cả tại một kho chứa đồ thuê ngoài. “Các thám tử bước vào một khung cảnh chẳng khác nào phim kinh dị ngoài đời thực,” công tố viên Rouse mô tả. “Đó là một hiện trường không thể tin nổi.”

Ngoài hài cốt, cảnh sát còn thu giữ trang sức tại nhà Gerlach và đang điều tra xem liệu những món đồ này có bị lấy cùng thi thể để mang đi bán hay không.

Cảnh sát trưởng Yeadon, ông Henry Giammarco, cho biết: “Tôi có thể nói đây có lẽ là điều kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến” trong suốt 30 năm công tác trong ngành thực thi pháp luật.

Tổng cộng, Gerlach bị truy tố với gần 575 tội danh, bao gồm hơn 100 cáo buộc xâm phạm thi thể, cùng các tội khác như trộm cắp, đột nhập, cố ý xúc phạm các đối tượng được tôn kính, xâm nhập trái phép, phá hoại tài sản, tiêu thụ tài sản trộm cắp và xúc phạm các khu mộ, nghĩa trang mang giá trị lịch sử.

Một thẩm phán đã ra lệnh giam giữ Gerlach với mức tiền bảo lãnh 1 triệu USD. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 20/1. Hiện chưa có luật sư đại diện nào được ghi nhận cho nghi phạm.

Công tố viên Rouse cho biết ông đặc biệt đồng cảm với những gia đình đang hoang mang, lo sợ rằng hài cốt người thân của họ có thể đã bị xâm phạm.