Đang thắp hương mà nén hương tắt giữa chừng: 'Điềm' xui xẻo hay chỉ do gió lùa?

Thắp hương từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt, là cầu nối vô hình giữa thế giới hiện tại và nguồn cội tổ tiên. Mỗi nén hương thơm được thắp lên không chỉ để bày tỏ lòng thành kính, mà còn là thói quen để con người tìm về sự bình lặng và thanh thản trong tâm hồn. Phong tục này không chỉ duy trì trong các dịp lễ Tết, mà còn gắn liền với nhịp sống hằng ngày như một cách giữ gìn ngọn lửa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Đôi khi trong lúc thắp hương, việc nén hương bị tắt giữa chừng là điều khó tránh khỏi, song có thể khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là trong những ngày cận kề dịp Tết Nguyên đán hay các dịp lễ quan trọng. Vậy khi thắp hương mà nén hương bị tắt nửa chừng có phải là điềm lành hay dữ như nhiều người vẫn nghĩ? Và chúng ta có thể làm gì để hạn chế hiện tượng này không?

Góc nhìn phong thủy và Phật pháp: Do khí kém lưu thông

Trong văn hóa thờ cúng, nén hương được coi là sợi dây kết nối giữa thế giới thực và tâm linh. Việc hương tắt giữa chừng có thể bị một số người coi là một điềm báo không may mắn, tùy vào vị trí đoạn hương bị tắt mà liên hệ đến những nỗi sợ vô cớ khác nhau.

Đặc biệt, một số người cho rằng nếu họ đang thắp hương để cầu xin một việc cụ thể mà hương tắt, đó có thể là dấu hiệu cho thấy việc đó khó thành hoặc gặp nhiều cản trở. Vậy nhưng điều này có đúng hay không?

Dưới góc nhìn phong thủy, khi hương đang cháy bình thường mà tự tắt, điều này có thể cho thấy dòng khí trong nhà không thông suốt hoặc đang tích tụ năng lượng nặng nề. Không gian bí bách, đồ đạc bày bừa hoặc bàn thờ chưa sạch đều có thể làm khí quẩn lại khiến hương khó cháy đều.

Chuyên gia phong thủy cho rằng khi hương tắt giữa chừng, gia chủ đừng vội vàng cho rằng nó là điềm dữ. Đây có thể là dấu hiệu nhắc nhở gia chủ nên xem lại không gian sống, dọn dẹp lại bàn thờ và các khu vực quanh đó để dòng khí được lưu thông nhẹ nhàng hơn.

Dưới góc nhìn Phật pháp, trong nhiều pháp thoại của một số vị đại đức, thượng tọa cũng chỉ rõ rằng "vạn sự từ tâm", trong mọi việc chỉ cần thành tâm, sống lương thiện ngay thẳng, thì không có bất cứ điều gì có thể "giáng họa" vào một ai đó. Đó chính là tinh thần cốt lõi của luật nhân quả không bao giờ sai khác, vì thế không có gì phải lo lắng nếu chẳng may một chuyện như hương tắt hay gãy xảy ra.

Góc nhìn thực tế: Do tác động ngoại cảnh

Bên cạnh lý do phong thủy, khi thắp hương mà nén hương bị tắt giữa chừng thì gia chủ cũng có thể xem xét đến các yếu tố khách quan sau đây:

- Do gió hoặc độ ẩm: Gió từ cửa sổ, quạt hoặc máy lạnh thổi trực tiếp có thể làm tắt hương. Ngoài ra, nếu không khí quá ẩm hoặc nén hương bị ẩm cũng khó cháy hết.

- Chất lượng nhang (hương): Đây thường là nguyên nhân phổ biến nhất. Hương bị ẩm, lõi nhang bị ẩm hoặc quá trình sản xuất nhang không đều (lớp bột nhang bị hở hoặc có tạp chất) khiến dòng cháy bị ngắt quãng, làm cho hương tắt.

- Do tàn nhang đè lên: Đôi khi tàn hương không rụng xuống mà bám lại, đè nén khiến lượng oxy cung cấp cho điểm cháy không đủ.

Dù do yếu tố phong thủy hay thực tế, bạn nên xử lý vấn đề hương tắt một cách bình tĩnh và tôn nghiêm. Bạn hoàn toàn có thể để nguyên và châm lại: Bạn cứ để nén hương nguyên vị trí cũ, dùng bật lửa hoặc que diêm châm trực tiếp vào điểm bị tắt cho đến khi hương cháy tiếp là được.

- Lời khuyên: Để tránh tình trạng hương bị tắt giữa chừng, bạn nên chọn mua loại hương chất lượng tại những địa chỉ uy tín, bảo quản hương ở nơi khô ráo và tránh thắp hương trực tiếp dưới luồng gió mạnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu sả hoặc xông nhà để giảm độ ẩm và mùi ẩm mốc, giúp hương cháy đều và mang lại không khí trong lành.

