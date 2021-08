Rốt cục trùm phát xít Hitler bị bắn chết hay trúng độc?

Cái chết của Hitler được biết đến như thế nào?

Sáng sớm ngày 1/5/1945, khi các binh sĩ Tập đoàn quân Cận vệ số 8 xông vào tòa nhà Reichstag, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đức Krebs xuất hiện, gửi Bộ tư lệnh Liên Xô một bản tuyên bố, trong đó có chữ ký của Goebbels và Bormann. Tuyên bố có đoạn: “Berlin, ngày 30/4/1945 Thủ tướng Chính phủ. Thông cáo.

Chúng tôi ủy quyền cho Tổng tham mưu trưởng Quân đội, Đại tướng Bộ binh Hans Krebs, truyền tải thông điệp sau: “Tôi thông báo cho lãnh đạo Liên Xô, với tư cách là người Đức đầu tiên, rằng hôm nay, ngày 30/4/1945, lúc 15:50, nhà lãnh đạo của nhân dân Đức, Adolf Hitler, đã tự sát”. Ngoài ra, Krebs nói rằng Hitler đã tự bắn mình và thi thể bị thiêu theo ý muốn của người quá cố.

Cái chết của Hitler và Eva Braun hiện vẫn đầy bí ẩn. Nguồn: History

Về sau, theo những người có mặt trong boongke của Hitler, những giờ phút cuối cùng trong cuộc đời của Quốc trưởng: ngày 29/4, ông ta ra lệnh mang can xăng đến; ngày 30/4, sau bữa tối, Hitler và Eva Braun, người đã kết hôn một ngày trước đó, chào tạm biệt mọi người và lui về phòng của họ.

Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên. Người hầu riêng của Hitler là Linge, các phụ tá Gunsche, Goebbels, Bormann và Axmann bước vào phòng Quốc trưởng, thấy Hitler đang trên ghế sofa với vết thương đẫm máu trên thái dương, Eve nằm bên cạnh.

Linge và Günsche quấn các thi thể trong chăn, mang họ đến khu vườn của dinh Thủ tướng, tưới xăng và đốt. Nhưng do có một cuộc pháo kích dữ dội, họ đã không thể hoàn thành công việc. Những xác chết cháy dở được đặt trong một hố hình vỏ sò và rải đất lên.

Theo lời khai của các nhân chứng bị cả cơ quan an ninh Liên Xô và Đồng minh thẩm vấn, ngày 30/4/1945, tại Berlin bị Quân đội Liên Xô bao vây, Hitler cùng với vợ là Eva Braun đã tự sát, trước đó y đã giết con chó Blondie yêu quý.

Hitler muốn xác chết của ông ta phải được thiêu hủy. Thực tế là không lâu trước khi chết, Hitler biết được ở Italy, người ta đã hành động như thế nào với xác của Benito Mussolini và tình nhân của ông ta. Họ bị kéo đi khắp các thành phố, phô trương và chế giễu bằng mọi cách có thể. Hitler rất lo sợ về một hành động tương tự đối với mình. Tại sao xác của Hitler và Eva Braun không thể bị thiêu rụi, chỉ là do thiếu xăng?

Bị bắn hay trúng độc?

Trong sử sách Liên Xô, có một giả thuyết do đầu độc. Điều này phần nào được xác nhận bởi lời khai của một trong những nữ thư ký đã ở trong boongke. Cô này nói rằng, vài ngày trước khi tự sát, Hitler đã phân phát những lọ xyanua cho mọi người, những lọ này để trên bàn làm việc.

Theo báo cáo khám nghiệm tử thi của Liên Xô, các mảnh thủy tinh và một “ống thuốc có thành mỏng” được tìm thấy ở miệng của xác chết được cho là của Hitler; còn theo giả thuyết Phương Tây, trùm phát xít đã tự bắn mình, đều là tự sát. Tuy nhiên, theo các nhà sử học Phương Tây, giả thuyết “tự bắn” có vẻ “anh hùng” hơn.

Cũng có một giả thuyết, theo đó, Hitler ngậm một ống thuốc độc trong miệng và cắn, đồng thời tự bắn mình bằng súng lục (sử dụng cả hai công cụ tự sát). Điều này khó có thể xảy ra, vì Hitler đã phát bệnh Parkinson và tay bị run rẩy.

Một số nhà sử học Phương Tây hiện đại cho giả thuyết của Liên Xô là tuyên truyền. Có một lần, trong lúc bối rối, các sĩ quan NKVD (Bộ Nội vụ) Liên Xô đưa ra sự thật rằng Hitler không dùng kali xyanua, ống thuốc đã bị ai đó bóp nát vào hàm của xác chết. hiện tượng đầu độc giả tương tự cũng được quan sát thấy ở Eva Braun, bà bị trọng thương vì mảnh đạn.

Tuy nhiên, giả thuyết này đã bị loại do kết quả nghiên cứu được thực hiện vào năm 2017 bởi một nhóm do nhà khoa học pháp y nổi tiếng người Pháp - Philippe Charlier, dẫn đầu. Người khởi xướng những nghiên cứu này là Lana Parshina, một người Mỹ gốc Nga, cho biết, Charlier được phép làm việc với một mảnh xương hàm của Hitler, được lưu trong kho lưu trữ của KGB-FSB (Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô).

Trong nhiều năm, sự tồn tại của vật chứng này đã bị che giấu. Tuy nhiên, vào năm 2000, một cuộc triển lãm về những ngày cuối cùng của Đệ tam Đế chế đã được tổ chức trong tòa nhà của Cục Lưu trữ Nhà nước.

Ở đó, phần xương hàm này bị lộ ra ngoài, cũng như một mảnh hộp sọ có lỗ đạn. Cuộc kiểm tra của Charlier cho thấy răng thực sự khớp với mô tả về miệng của Quốc trưởng, được nha sĩ riêng của ông ta đưa ra vào tháng 5/1945. Ngoài ra, rõ ràng là Hitler không bắn vào miệng - không tìm thấy dấu vết của thuốc súng.

Nhưng một đốm hơi xanh trên thân răng có thể là bằng chứng của việc sử dụng xyanua. Về vấn đề này, không rõ tại sao lại có một lỗ đạn trên hộp sọ, được cho là của Hitler. Nhà nghiên cứu Elena Syanova tin rằng Linge trung thành có thể đã bắn phát súng để “giúp đỡ” ông chủ thân yêu.

Xác của Eva Braun cũng được quan sát thấy có những chiếc răng kỳ lạ - chúng quá nhếch nhác đối với một phụ nữ có địa vị cao như vậy. Tại sao bà bắt chước Hitler tự đầu độc nếu y tự bắn mình một cách “anh dũng”? Ngoài ra, thi hài của Hitler không có bàn chân phải và phần dưới của xương chày. Nếu thay vì Hitler, một kẻ đóng thế đã bị đốt cháy, thì chân của ông ta rất có thể có những khuyết tật mà Hitler không có.

Nhóm máu được tìm thấy trên đi văng và giường ở nơi được cho là tự sát không trùng với nhóm máu của các xác chết. Xác chết cũng thiếu một tinh hoàn bên trái; khiếm khuyết này không bao giờ được đề cập bởi những người quen hoặc trong các tài liệu về các cuộc kiểm tra y tế của Hitler trong Thế chiến I.

Hugh Thomas, tác giả của cuốn sách “Nghi ngờ. Sự thật về xác chết trong boongke ở Berlin”, đi đến kết luận rằng, trong trường hợp xác chết của Eva Braun, có sự giả mạo và bà này đã sống sót. Đối với bản thân Hitler, Thomas có xu hướng cho rằng xác của Hitler là thật.

Lập luận chính của ông ta dựa vào tình trạng sức khỏe của Hitler - đơn giản là Hitler không thể chạy trốn trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, câu hỏi tự nhiên nảy sinh: ai cần Eva Braun lập dị này còn sống (bà đã cố gắng tự tử hai lần trước khi chết trong boong-ke), ngoài Hitler?

Trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, Joseph Stalin đã cử một đội đặc biệt tìm kiếm thi thể của Hitler. Theo Mueller, họ đã tìm thấy xác của 2 người. Trong quá trình nghiên cứu chi tiết về hài cốt, người ta nhận thấy một số điểm mâu thuẫn mà họ ngại nói với Stalin.

Nhà lãnh đạo Liên Xô nghi ngờ, không tin rằng xác chết được tìm thấy là xác của Hitler, và cử các chuyên gia mới. Các chuyên gia cũng nghi ngờ bởi nhiều lý do. Đầu tiên, người đàn ông đã chết mang tất da chân. Hitler không thể mang những đôi tất ngớ ngẩn! Mặc dù... điều gì cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, những khác biệt khác là đáng kể hơn. Đối tượng thử nghiệm chỉ có một tinh hoàn, Hitler thật có hai tinh hoàn. Cũng có sự khác biệt về hình dạng của đôi tai. Được biết, trước khi dấu vân tay được sử dụng rộng rãi, hình dạng của đôi tai là một loại giấy thông hành; không có một người nào trên trái đất có hình dạng đôi tai giống nhau.

Phải làm gì với cái xác giả? Stalin ra lệnh tiêu hủy xác, nhưng ngay sau đó, ông đổi ý, và cái xác cháy dở, được lôi ra khỏi lò, được gửi đến Moscow trong một thùng nước đá.

Việc xác định thi thể của Hitler và Eva Braun được thực hiện gần như hoàn toàn dựa trên những chiếc răng còn sót lại. Kette Goisermann, trợ lý của Giáo sư Blaschke, nha sĩ của Hitler, xác nhận rằng những chiếc răng được tìm thấy, theo một số đặc điểm đặc trưng, thuộc về Adolf Hitler và Eva Braun.

Lời khai của Goisermann đã được nha sĩ Fritz Echtmann xác nhận. Nhưng sau đó cả hai đều phủ nhận lời khai của mình. Bằng chứng về cái chết của Hitler là hàm và một mảnh sọ. Tuy nhiên, một người thân của Hitler còn sống cho đến ngày nay không đồng ý hiến tặng ADN của mình, và các cơ quan đặc biệt của Nga, Mỹ và Anh, rõ ràng, không tìm cách lấy ADN này.

Bỏ trốn hay không?

Tới nay, có người tin Hitler đã thực sự trốn thoát. Hitler được cho là đã kết thúc những ngày cuối cùng của cuộc đời ở đâu đó tại Mỹ Latin, và thậm chí có người đã nhìn thấy y vào những năm 50. Có một giả thuyết ly kỳ hơn nữa - Hitler đã đến ẩn náu tại một căn cứ bí mật ở Nam Cực.

Giả thuyết “sự cứu rỗi thần kỳ” của Hitler đã được lan truyền ở Phương Tây, hạ thấp uy tín của Liên Xô, Hồng quân đã không thể bắt được “con quái vật” tại hang ổ của chính nó. Hitler có thể trốn thoát khỏi Berlin bị bao vây khi kết thúc chiến tranh? Đáng buồn, cho đến nay, câu hỏi này không thể được trả lời một cách đơn giản và thuyết phục.

Tháng 7/1945, một số tờ báo của Argentina đã đăng một bài báo giật gân về cuộc cập bến của Hitler và Eva Braun từ một chiếc tàu ngầm ở bờ biển nước này. Rất có thể, lý do cho những ấn phẩm như vậy là sự xuất hiện của tàu ngầm Đức số 530 đến bờ biển Argentina.

Theo nghĩa đen, cùng ngày, tờ El Tribuno đã đăng một thông báo về việc bắt giữ thêm hai tàu ngầm của phát xít Đức. Tàu ngầm U-530 thuộc phân đội tuyệt mật của tàu ngầm Đức “Fuehrer's Convoy”, thích nghi hơn cho các hoạt động vận tải hơn là cho các hoạt động quân sự.

Chỉ huy của một trong những chiếc tàu ngầm này (U-977), Heinz Schaffer, thậm chí còn bị buộc tội đưa Hitler tới Nam Mỹ. Một lời buộc tội như vậy có thể bị coi là vô lý nếu không có việc công bố bức thư của Schaffer, gửi vào năm 1983 cho thuyền trưởng một tàu ngầm Đức khác, người sắp phát hành hồi ký của mình. Schaffer đã viết cho anh kia: “Tất cả chúng ta đã tuyên thệ giữ bí mật ... Bạn sẽ đạt được gì khi nói sự thật về nhiệm vụ của chúng ta là gì?”.

Đức Quốc xã đã đầu tư tài chính rất nhiều vào Argentina. Hàng tấn vàng, kim cương và các báu vật có giá trị khác đã được tàu ngầm vận chuyển tới đây để tạo ra một nơi trú ẩn an toàn trong trường hợp thất bại trong chiến tranh.

Juan Perón, người lên nắm quyền, đã chuẩn bị hàng nghìn hộ chiếu Argentina cho quân Đức Quốc xã đang chạy trốn, và các cơ quan ngoại giao của quốc gia này ở châu Âu đã giúp tội phạm chiến tranh di chuyển đến Nam Mỹ. Vì vậy, rất có thể Hitler đã bỏ trốn đến đây.

Tháng 7/1945, được hỏi về cái chết của Hitler, Stalin bị cho là đã trả lời rằng Hitler “sống ở Tây Ban Nha hoặc Argentina”. Các giả thuyết tương tự được đưa ra và được chứng minh bởi một số sử gia, bao gồm Gerard Williams và Simon Dunsten người Anh. Tuy nhiên, giới khoa học bác bỏ những lý thuyết như vậy.

Tháng 4/2019, FBI đã giải mật tài liệu rằng vào tháng 9/1945, cơ quan mật vụ có một số thông tin về chuyến bay của trùm phát xít đến Argentina, đã được nêu trong hồ sơ chính thức, nhưng cuộc điều tra không bao giờ được thực hiện, vì thông tin được coi là không đủ và không đáng tin cậy.

Có một ấn phẩm cho rằng một cựu tù nhân Nga, được đưa đến Nam Mỹ làm người hầu trong gia đình Gestapo, đã nhìn thấy Hitler đang ẩn náu ở Cordillera. Gần đây, trong một trong những chương trình về cái chết bí ẩn của Hitler, người ta đã chiếu cảnh một người phụ nữ, khi còn trẻ sau chiến tranh, đã tận mắt nhìn thấy hắn ở Nam Mỹ.

Một số nhà nghiên cứu tin rằng Quốc trưởng, với những bí mật và vàng của Đệ tam Đế chế, đã mua chuộc các nhà chức trách của Mỹ và Anh và an nhiên sống ở Nam Mỹ cho đến già. Có phải như vậy không? Bí ẩn vẫn còn đó...