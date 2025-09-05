HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Rostec tiết lộ tính năng độc đáo của hệ thống Pantsir-ME

Bạch Dương |

Hệ thống phòng không Pantsir-ME sẽ cung cấp "lá chắn" đáng tin cậy cho chiến hạm trước vũ khí tấn công đường không của đối phương.

Hệ thống Pantsir - ME: Tính năng độc đáo của Công nghệ phòng không hiện đại - Ảnh 1.

Tàu chiến Nga đang được trang bị hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-M (phiên bản xuất khẩu gọi là Pantsir-ME), chúng sẽ thay thế các tổ hợp Palma và Kashtan thế hệ cũ khi có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội.

Hệ thống Pantsir - ME: Tính năng độc đáo của Công nghệ phòng không hiện đại - Ảnh 2.

Hệ thống "nhìn thấy mọi thứ và không có điểm mù" này đã được lắp đặt trên các tàu chiến của Hải quân Nga thuộc diện đóng mới và đưa vào hoạt động cách đây chưa lâu. Ngoài ra vũ khí này còn được xúc tiến xuất khẩu cho nhiều đối tác trên khắp thế giới.

Hệ thống Pantsir - ME: Tính năng độc đáo của Công nghệ phòng không hiện đại - Ảnh 3.

Theo Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec, Pantsir-M/ME có chế độ vận hành hoàn toàn tự động, đồng thời cũng có chức năng điều chỉnh người vận hành nhằm tạo ra mức độ linh hoạt cao khi tác chiến.

Hệ thống Pantsir - ME: Tính năng độc đáo của Công nghệ phòng không hiện đại - Ảnh 4.

Ưu điểm chính của hệ thống là tính mô đun; tổ hợp vũ khí này có thể được lắp đặt trên các tàu chiến thuộc nhiều lớp khác nhau, lượng giãn nước tối thiểu theo ghi nhận đang ở mức 800 tấn.

Hệ thống Pantsir - ME: Tính năng độc đáo của Công nghệ phòng không hiện đại - Ảnh 5.

Pantsir-M đã chứng minh được độ tin cậy của mình - nó có thể đẩy lùi các cuộc không kích quy mô lớn và bắn hạ mục tiêu ở độ cao cực thấp, đủ sức tiêu diệt không chỉ mục tiêu trên không mà còn cả đối tượng trên biển và trên bộ, tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc.

Hệ thống Pantsir - ME: Tính năng độc đáo của Công nghệ phòng không hiện đại - Ảnh 6.

Đại diện Tập đoàn Rostec lưu ý thêm rằng Pantsir-M/ME là hệ thống duy nhất trên thế giới có tháp pháo kết hợp cả vũ khí pháo binh mạnh mẽ và tên lửa đa chế độ.

Hệ thống Pantsir - ME: Tính năng độc đáo của Công nghệ phòng không hiện đại - Ảnh 7.

Hệ thống này hầu như không có điểm mù và luôn "nhìn thấy" mục tiêu tấn công một cách chi tiết. Hiện tại chưa có phiên bản tương tự nào của vũ khí trên, và khả năng xuất hiện sản phẩm tương tự trong tương lai gần là rất thấp.

Hệ thống Pantsir - ME: Tính năng độc đáo của Công nghệ phòng không hiện đại - Ảnh 8.

Mặc dù vậy, giới chuyên môn cho rằng Pantsir-M/ME cần phải trải qua thực chiến để đánh giá chắc chắn về tính năng kỹ chiến thuật, tránh lặp lại những sai sót mà phiên bản trên bộ Pantsir-S mắc phải.

Thử nghiệm chiến đấu đối với hệ thống tên lửa phòng không hạm tàu Pantsir-M.

Suốt 7 năm pin vẫn chỉ 5.000 mAh, điện thoại cao cấp kiểu gì mà lại như thế: Samsung ơi đừng lười nữa!
Tags

tên lửa

vũ khí

tàu chiến

Tập đoàn Rostec

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại