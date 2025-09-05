Suốt 7 năm pin vẫn chỉ 5.000 mAh, điện thoại cao cấp kiểu gì mà lại như thế: Samsung ơi đừng lười nữa!

Galaxy S26 Ultra mắc kẹt ở năm 2020

“Giả sử nhân loại vẫn tồn tại đến năm 2040, chúng ta có lẽ sẽ chứng kiến buổi lễ ra mắt đầy buồn bã và cay đắng của chiếc Galaxy S40 Ultra – gần như chắc chắn là chiếc điện thoại cuối cùng trên Trái Đất còn mang viên pin 5.000 mAh”, cây bút Sebastian Pier của Phone Arena ví von.

Trong bối cảnh người dùng đang chờ đợi sự ra mắt iPhone 17, những tin đồn về Galaxy S26 Ultra bắt đầu xuất hiện. Có đủ loại tin đồn, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng trong số đó, câu chuyện về viên pin đã gây chú ý nhất, khiến người đọc phải dụi mắt vì khó tin.

Samsung đã bán các mẫu flagship dòng Ultra của mình với cùng một dung lượng pin 5.000 mAh kể từ năm 2020. Và nếu tin đồn là thật, đến năm 2026, con số này sẽ là 7 năm liên tiếp giữ nguyên dung lượng, nếu như Galaxy S26 Ultra ra mắt vẫn giữ dung lượng pin như vậy.

Xét một cách khách quan, một viên pin 5.000 mAh vẫn là khá tốt. Với dung lượng này, tùy thuộc vào chipset, màn hình và các linh kiện khác, bạn vẫn có thể sử dụng điện thoại thoải mái trong một ngày làm việc bình thường.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại hoàn toàn khác khi chúng ta nói về dòng Galaxy S Ultra. Mẫu S20 Ultra đã có viên pin 5.000 mAh từ rất sớm, vào năm 2020, trong khi các đối thủ cùng phân khúc của Xiaomi, Google và Oppo vẫn còn đang chật vật. Khi ấy, Xiaomi Mi 10 Pro chỉ có pin 4.500mAh hay Oppo Find X2 Pro là 4.260mAh.

Như vậy, có vẻ như Samsung đã tự mãn với vị thế của mình kể từ năm 2020.

Việc dung lượng pin "đứng yên" trong một, hai, thậm chí ba năm thì vẫn có thể chấp nhận được. Thật sự là như vậy.

Đặc biệt là trong giai đoạn 2020-2022. Khi ấy, chẳng ai quá quan tâm đến dung lượng pin điện thoại. Cả thế giới còn đang bận rộn với nhiều chuyện khác.

Nhưng đến năm 2023, đã đến lúc phải có sự thay đổi và chiếc S23 Ultra nên được tăng thêm vài trăm mAh. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và có vẻ như sẽ không lặp lại lần nữa, nếu những tin đồn là sự thật.

Tại sao Samsung lại làm như vậy?

Những gã khổng lồ như Samsung có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, nhưng có lẽ ai đó ở trụ sở đã hiểu điều này theo đúng nghĩa đen, và chúng ta là những người phải chịu đựng.

Không thể tìm ra lời giải thích hợp lý nào cho việc tại sao Samsung lại trang bị viên pin 5.000 mAh cho mẫu flagship quan trọng nhất của mình trong 7 năm liên tiếp. Trừ một giả thuyết mà theo Phone Arena: có lẽ họ vẫn tiếp tục bán Galaxy S Ultra với viên pin 5.000 mAh vì người dùng vẫn mua nó.

Làm gì có ai không mua một chiếc flagship dòng Ultra được trang bị tối đa? Đây là nhà vô địch của Samsung với màn hình tốt nhất, camera tốt nhất, và mọi thứ đều tốt nhất trong các dòng Galaxy. Bất kỳ ai tìm kiếm chiếc Galaxy tốt nhất về thông số kỹ thuật chắc chắn sẽ chọn dòng Ultra.

Bằng chứng là Galaxy S25 Ultra đã rất thành công tại thị trường sân nhà của Samsung, ngay cả khi nó không phá vỡ kỷ lục ở các thị trường phương Tây trong những tháng đầu năm 2025. Dù vậy, người dùng trên toàn thế giới vẫn mua nó.

Nhưng tại sao viên pin 5.000 mAh lại là một vấn đề?

Không phải 5.000 mAh là không đủ cho bạn. Kết hợp với chipset Snapdragon cao cấp, tiết kiệm năng lượng, viên pin này có thể giúp bạn sử dụng thoải mái cả ngày.

Tuy nhiên, thay vì làm cho dòng Ultra mỏng đi, tại sao họ không trang bị viên pin 6.000 mAh cho mẫu flagship tiếp theo?

Ngày nay, những chiếc điện thoại với pin 6.000 mAh (OnePlus 13) và 7.000 mAh (Xiaomi Redmi Note 15 Pro) không còn là của hiếm.

Điều "nóng mắt" là chiếc Redmi kể trên chỉ có giá 200 USD và mỏng 7,8 mm, trong khi iPhone 16 Pro Max và Galaxy S25 Ultra đều dày khoảng 8,2 mm và có giá trên 1.000 USD mỗi chiếc. Thật khó tin.

Hơn nữa, các công ty như Realme còn đang thử nghiệm những chiếc điện thoại có pin 15.000 mAh. Chắc chắn chỉ một số ít người sẽ chọn một chiếc điện thoại từ thương hiệu độc lạ này thay vì Galaxy S Ultra phổ biến, nhưng điều đó cho thấy một xu hướng đã được định hình.

Vấn đề không phải là Galaxy S26 Ultra sẽ hết pin vào giữa trưa – điều đó sẽ không xảy ra. Vấn đề là Samsung đang tự làm mất đi danh tiếng của mình khi từ chối theo đuổi những con số dung lượng pin lớn. Một tập đoàn với ngân sách không giới hạn có thể làm bất cứ điều gì họ muốn – trừ việc lãng phí thời gian.

Bạn không thể phá vỡ giới hạn chỉ để rồi không bao giờ làm điều đó nữa. Ngược lại, Samsung à: Công ty lẽ ra phải làm điều đó hết lần này đến lần khác.

Người ta không thể lên Mặt Trăng rồi sau đó lại từ chối làm lại điều đó trong 56 năm tới (dù đó chính xác là những gì NASA đã làm).