Nhà báo công nghệ: "Tôi lái xe điện 2.500km, đến cả nơi heo hút nhất mà chưa hết pin giữa đường bao giờ"

Câu chuyện xe hết pin không có chỗ sạc khi đi đến những nơi heo hút vẫn còn gây nhiều lăn tăn đối với người có ý định mua xe điện ở Mỹ. Nhưng mọi thứ đã đổi khác sau vài năm.

Nhà báo công nghệ Christopher Mims của WSJ đã có chuyến đi xuyên nước Mỹ dài hơn 2500km và nhận ra anh chẳng bao giờ gặp phải tình cảnh hết pin giữa đường. Có một sự thật là nhờ trạm sạc ngày càng phổ biến hơn, nỗi lo phạm vi dường như đã không còn ở quốc gia này.

Dưới đây là câu chuyện của anh.

Ác mộng hết rồi

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ, chỉ ba năm trước, một chuyến du lịch xuyên bang đậm chất Mỹ trên một chiếc xe điện có thể là một cơn ác mộng.

Hai năm trước, trải nghiệm đó vẫn còn đầy may rủi và bất trắc.

Còn hôm nay, dựa trên trải nghiệm cá nhân của tôi sau không chỉ một, mà là hai chuyến hành trình đường dài mùa hè, tôi có thể tự tin khẳng định rằng: Một chuyến đi xa bằng xe điện không chỉ khả thi, mà còn dễ dàng đến không ngờ.

Và điều này không chỉ đúng với xe Tesla. Sự tiến hóa của xe điện, từ những món đồ chơi cho giới tiên phong công nghệ thành những phương tiện phổ thông, phần lớn là nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng sạc nhanh tại Mỹ hơn là bản thân những chiếc xe.

Sự bùng nổ của các trạm sạc – điều mà quá ít người Mỹ nhận ra – vẫn đang diễn ra và thậm chí còn tăng tốc, bất chấp việc chính quyền đã thu hẹp các ưu đãi dành cho xe điện. Một chuyến đi bằng xe điện có thể gặp phải không ít trục trặc, như chuyến đi của tôi, nhưng "nỗi lo hết pin giữa đường" chắc chắn không phải là một trong số đó.

Theo nền tảng dữ liệu sạc xe điện Paren, hiện có gần 12.000 trạm sạc nhanh tại Mỹ với khoảng 60.000 cổng sạc.

Những con số này thể hiện rằng: Xe điện không còn chỉ phù hợp với những người sạc tại nhà và chủ yếu di chuyển loanh quanh trong thành phố. Cuối cùng, chúng đã có thể dành cho tất cả mọi người.

Tốt hơn xe xăng?

Hành trình gần 2.575 km bằng xe điện của tôi bắt đầu vào một buổi sáng tháng 8 nóng nực ở Los Angeles. Tại nơi được mệnh danh là thủ phủ xe điện của nước Mỹ này, các điểm sạc có ở khắp nơi. Nhưng số lượng tài xế xe điện muốn sạc cũng đông không kém. May mắn thay, tôi đã tìm thấy một trong những siêu tổ hợp sạc xe điện mới.

Tại trạm sạc BP Pulse đối diện khu vực cho thuê xe, có tới 48 cổng sạc xe điện. Tất cả đều có thể sạc cho các mẫu xe điện ngày nay với tốc độ cực nhanh. Nhiều cổng có công suất danh định 400 kilowatt, và trong điều kiện thực tế, chúng thường đạt trên 200 kilowatt – tốc độ nhanh nhất có thể đối với các bộ sạc "siêu nhanh" tại Mỹ.

Hãng Rivian cho tôi mượn chiếc R1S ba động cơ với bộ pin khổng lồ 140 kWh. Mẫu xe này có thể đi được quãng đường lên tới 597 km. Dù lo lắng pin lớn thì sạc lâu hơn, tôi đã có thể sạc chiếc Rivian tại điểm dừng đầu tiên từ 43% lên 80% chỉ trong khoảng 28 phút.

Từ điểm xuất phát, tôi đi theo một lộ trình quanh co qua các vùng ngoại ô đến Valencia, nơi tôi dừng lại ở một trung tâm mua sắm để ăn trưa muộn. Lúc này, tôi nhận ra rằng việc sạc pin cho xe điện hầu như luôn là một trải nghiệm tốt hơn việc đổ xăng, ngay cả khi mất nhiều thời gian hơn.

Vì các trạm sạc có thể được đặt ở bất cứ đâu có bãi đỗ xe, nhiều trạm nằm ở những nơi có đồ ăn ngon và nhà vệ sinh sạch sẽ. Trớ trêu thay, sự bất tiện lớn nhất thường là thời gian sạc 20-30 phút của tôi lại ngắn hơn thời gian cần thiết để ăn xong và đi vệ sinh.

Đến những nơi xe điện chưa từng đặt chân tới

Nếu nghe đến lộ trình của tôi là một cung đường off-road – băng qua sa mạc Mojave lộng gió, đi vòng qua một trong những "nghĩa địa máy bay" hoang sơ và đẹp đến kỳ lạ của nước Mỹ, cách rất xa bất kỳ cơ sở hạ tầng sạc xe điện nào – có lẽ bạn sẽ hy vọng tôi nên chuyển sang một chiếc Jeep với bình xăng dự phòng.

Nhưng không. Tôi đã chuyển chiếc Rivian sang chế độ off-road thông qua màn hình cảm ứng, giúp nâng gầm xe để có khoảng sáng gầm tốt hơn trên địa hình đá. Hệ thống truyền động 850 mã lực và mô-men xoắn của động cơ điện đã biến nó thành một chuyến đi không quá đáng sợ, ngay cả với một người ít kinh nghiệm off-road như tôi. Vượt qua đường ray tàu hỏa ở những đoạn giao cắt không có biển báo? Những con đường đất bị xói mòn? Tôi chưa bao giờ bị mắc kẹt hay sập gầm.

Để thoát khỏi vùng đất thấp với nhiệt độ 32 độ C, tôi đã làm một việc có vẻ thực sự điên rồ đối với một chiếc xe điện: Với khoảng 60% pin còn lại, tôi lái xe vào Công viên Quốc gia Sequoia, lên cao 1.828 mét trong vài giờ, sau đó qua đêm trong xe, bật chế độ "cắm trại" của pin để giữ ấm. Công viên này hoàn toàn không có trạm sạc nào – và có lẽ cũng rất ít xe cứu hộ.

Từ những đỉnh cao của dãy Sierra Nevada, tôi ung dung lái xe xuống Fresno để ăn sáng vào hôm sau.

Sự cố không thể tránh khỏi

Trong suốt hành trình, mỗi khi cần sạc, tôi đều sử dụng ứng dụng hoặc hệ thống định vị tích hợp trên xe. Cả hai đều sẽ vạch ra các tuyến đường giúp giảm thiểu thời gian sạc, và cả hai đều có một số dữ liệu thời gian thực về số lượng và độ tin cậy của các bộ sạc tại mỗi điểm dừng trên đường đi.

Tôi đã dừng lại 10 lần để sạc trong suốt chuyến đi năm ngày của mình. Chỉ có một lần duy nhất tôi không thể đến và sạc được là vùng sản xuất rượu vang Paso Robles, California. Tại điểm dừng này có bốn bộ sạc: ba chiếc đang có người dùng, một chiếc bị hỏng.

Sau khi rong ruổi khắp hai bờ duyên hải trên những chiếc xe điện rất khác nhau, tôi có thể nói rằng: Một chuyến du lịch đường dài bằng xe điện ở Mỹ giờ đây là điều bạn hoàn toàn có thể thực hiện.

Đúng vậy, việc lập kế hoạch sẽ hữu ích – đặc biệt nếu bạn muốn các điểm dừng sạc của mình trùng với những nơi bạn thực sự muốn ăn uống hoặc tham quan. Nhưng với tất cả các ứng dụng và trạm sạc nhanh hiện có, giờ đây bạn gần như có thể cứ thế mà đi. Đó là điều mà trước đây tôi sẽ không bao giờ dám nghĩ tới.