Người dùng Việt Nam đang háo hức chờ iPhone 17 chú ý, có tin vui

Khác với mọi năm, khi iPhone mới phải mất một khoảng thời gian trước khi được bán chính hãng ở Việt Nam, người dùng năm nay có thể mua iPhone 17 đúng thời điểm Apple bán ra thị trường.

Chia sẻ trên truyền thông, đại lý chính hãng của Apple và các đơn vị phân phối xác nhận iPhone 17 là thế hệ iPhone đầu tiên Apple bán ra ở Việt Nam cùng thời điểm với thế giới.

Theo đó, sự kiện ra mắt sản phẩm sẽ diễn ra vào ngày 9/9 và bán ra sau đó 10 ngày, tức 19/9. Trước đó, các dòng iPhone mới được bán ra ở Việt Nam thường đi sau thị trường khoảng một tuần hoặc thậm chí là cả tháng.

Như vậy, người dùng Việt Nam năm nay có thể trải nghiệm sớm iPhone 17 cùng thời điểm với người dùng thế giới mà không cần phải đặt mua qua đường xách tay.

Thế hệ iPhone 17 dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2025 đang dần lộ diện qua hàng loạt tin đồn uy tín, hứa hẹn một trong những lần nâng cấp toàn diện và thú vị nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tạm biệt Plus, chào đón Air

Thay đổi lớn nhất và đáng chú ý nhất trong năm 2025 là việc Apple sẽ chính thức khai tử phiên bản Plus sau nhiều năm có doanh số không đạt kỳ vọng. Thay vào đó, một thành viên hoàn toàn mới sẽ xuất hiện: iPhone 17 Air.

Dải sản phẩm iPhone 17 dự kiến sẽ bao gồm 4 mẫu với kích thước được tinh chỉnh lại:

iPhone 17: Màn hình 6.3 inch (lớn hơn so với 6.1 inch hiện tại). iPhone 17 Air: Màn hình 6.6 inch iPhone 17 Pro: Màn hình 6.3 inch (tương tự iPhone 16 Pro). iPhone 17 Pro Max: Màn hình 6.9 inch.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn về iPhone 17 Air, mẫu máy được định vị để thay thế vai trò của phiên bản Plus nhưng với một triết lý hoàn toàn khác. Đúng như tên gọi "Air", điểm nhấn của thiết bị này sẽ là một thiết kế mỏng đến kinh ngạc.

Các nguồn tin cho rằng độ dày của máy sẽ chỉ dao động từ 5.5mm đến 6.25mm, có khả năng phá vỡ kỷ lục của iPhone 6 (6.9mm) để trở thành chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử.

Không chỉ mỏng, thiết kế của iPhone 17 Air còn mang tính cách mạng với cụm camera sau lần đầu tiên được di chuyển ra vị trí trung tâm thay vì đặt lệch ở góc trái. Dù chỉ có một ống kính duy nhất, nhưng đây sẽ là cảm biến chính có độ phân giải 48MP chất lượng cao. Với mức giá dự kiến khoảng 899 USD (khoảng 24 triệu), iPhone 17 Air hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một chiếc iPhone màn hình lớn, thiết kế độc đáo và thời thượng.

iPhone 17 Pro và Pro Max: Màn lột xác về thiết kế và vật liệu

Trong khi phiên bản Air theo đuổi sự mỏng nhẹ, bộ đôi Pro lại hướng đến một vẻ ngoài mạnh mẽ và khác biệt. Apple được cho là sẽ từ bỏ khung titan chỉ sau hai thế hệ để quay trở lại với khung nhôm cao cấp.

Sự thay đổi không chỉ dừng lại ở đó. Mặt lưng của máy sẽ là sự kết hợp độc đáo giữa nhôm và kính, với nửa trên bằng nhôm và nửa dưới bằng kính để hỗ trợ sạc không dây. Thay đổi táo bạo nhất nằm ở cụm camera, khi module hình vuông quen thuộc sẽ được thay thế bằng một thanh camera hình chữ nhật, nằm ngang và làm từ nhôm, tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới. Logo Apple cũng có thể được di dời xuống vị trí thấp hơn để hài hòa với tổng thể thiết kế.

Những nâng cấp đáng giá cho toàn bộ dải sản phẩm

Bên cạnh những thay đổi riêng biệt, Apple sẽ mang đến những nâng cấp quan trọng áp dụng cho cả bốn mẫu iPhone 17, xóa nhòa khoảng cách giữa các phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp.

Màn hình ProMotion 120Hz cho tất cả: Đây có lẽ là tin vui lớn nhất. Sau nhiều năm là tính năng độc quyền cho dòng Pro, công nghệ màn hình ProMotion với tần số quét thích ứng 1−120Hz và Always-On Display sẽ lần đầu tiên có mặt trên cả iPhone 17 và iPhone 17 Air. Điều này sẽ mang lại trải nghiệm cuộn lướt siêu mượt cho tất cả người dùng. Camera selfie 24MP: Toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ được nâng cấp mạnh mẽ camera trước lên độ phân giải 24MP (từ 12MP hiện tại), hứa hẹn chất lượng ảnh selfie và video call sắc nét hơn đáng kể. Viền màn hình mỏng hơn: Kế thừa từ iPhone 16 Pro, cả bốn mẫu máy năm 2025 đều được cho là sẽ có viền màn hình mỏng hơn, tối ưu hóa không gian hiển thị.

Sức mạnh phần cứng và hệ thống camera

Về hiệu năng, iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ được trang bị chip A19 Pro mạnh mẽ, trong khi hai phiên bản còn lại sử dụng chip A19. Một nâng cấp đáng chú ý là dung lượng RAM: các mẫu 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max sẽ có RAM 12GB, trong khi bản tiêu chuẩn vẫn giữ mức 8GB.

Hệ thống camera sau tiếp tục là điểm nhấn trên dòng Pro. iPhone 17 Pro Max được dự đoán sẽ là chiếc iPhone đầu tiên sở hữu bộ ba camera sau đều có độ phân giải 48MP (Góc rộng, Siêu rộng, và Telephoto), cùng khả năng quay video 8K. Ống kính zoom quang 5x vẫn sẽ là đặc quyền của dòng Pro.

Ngoài ra, các tin đồn còn cho thấy dòng Pro có thể được trang bị khẩu độ cơ học (cho phép thay đổi độ sâu trường ảnh) và tính năng quay video kép (ghi hình đồng thời bằng camera trước và sau).

Về pin và sạc, tốc độ sạc có dây vẫn có thể giữ ở mức 35W, nhưng sạc không dây có thể được nâng lên 25W thông qua chuẩn Qi 2.2 mới.

Giá bán dự kiến

Với hàng loạt nâng cấp đắt giá, việc iPhone 17 tăng giá là điều khó tránh khỏi. Một số nhà phân tích dự đoán mức tăng có thể vào khoảng 50 USD (hơn 1 triệu đồng) cho mỗi phiên bản so với thế hệ tiền nhiệm. iPhone 17 tiêu chuẩn có thể khởi điểm từ 850 USD, và iPhone 17 Air sẽ lấp vào khoảng trống giá 899 USD của phiên bản Plus.