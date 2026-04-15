Rostec thử nghiệm công nghệ cho phép 10 drone tấn công đồng loạt

Hải Yến |

Tập đoàn Rostec của Nga công bố hệ thống mới cho phép một người vận hành kiểm soát nhiều drone, với khả năng phối hợp tấn công tự động.

Tập đoàn công nghệ quốc phòng Rostec của Nga cho biết đã thử nghiệm thành công công nghệ cho phép một người vận hành điều khiển cùng lúc 10 drone dạng đạn bay lảng vảng.

Theo thông báo từ Rostec, hệ thống mới được phát triển dựa trên nền tảng drone Supercam, gồm các thiết bị bay tấn công dạng cánh cố định đã được nâng cấp, bệ phóng và một trạm điều khiển cơ động.

Trong quá trình thử nghiệm, nhóm drone hoạt động như một hệ thống thống nhất - các thiết bị tự động trao đổi dữ liệu và tìm kiếm mục tiêu.

Một drone phát hiện mục tiêu và truyền tọa độ cho các thiết bị còn lại. Sau khi người vận hành xác nhận mục tiêu, toàn bộ nhóm drone tiến hành tấn công đồng thời.

Rostec cho biết, hệ thống sử dụng mạng neural, cho phép tự động nhận diện mục tiêu và phân bổ nhiệm vụ giữa các drone - gồm xác định thứ tự tấn công và phân công thiết bị ghi nhận kết quả.

Theo các nhà phát triển, công nghệ này có thể nâng cao hiệu quả tấn công và hỗ trợ vượt qua các hệ thống phòng không nhờ khả năng triển khai số lượng lớn drone cùng lúc.

Trước đó, Rostec cũng đã bàn giao cho quân đội thêm một lô hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh di động Tablet-A.

Theo TVzvezda
