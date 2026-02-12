Rostec: Hệ thống phòng không Pantsir bắn hạ mọi thứ đang bay

Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đã giới thiệu "gia đình" tổ hợp phòng không Pantsir và hệ thống kiểm soát không phận (ASCS) tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới (World Defense Show 2026) tại Saudi Arabia.

Radar của Nga có khả năng phát hiện ngay cả những mục tiêu trên không khó phát hiện nhất - tốc độ chậm và bay ở độ cao cực thấp, bao gồm cả máy bay không người lái FPV.

Hệ thống Pantsir-S1M là phiên bản đặt trên mặt đất, Pantsir-ME dành cho hải quân và Pantsir-SMD-E mới nhất đã được trình diễn cho các quân nhân nước ngoài.



Những hệ thống này bao phủ dải mục tiêu từ tầm ngắn đến tầm trung và có thể đồng thời phóng 3 loại tên lửa, bao gồm cả tên lửa mini mới nhất. Cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu của tổ hợp bao gồm 48 tên lửa hạng nhẹ.

Nhờ kho vũ khí được mở rộng, Pantsir đã giải quyết được vấn đề quá tải khi đối đầu với số lượng lớn máy bay không người lái của đối phương. Hệ thống tên lửa phòng không này có thể bắn trong thời gian dài mà không cần nạp đạn.

Module chiến đấu của hệ thống phòng không Pantsir-SMD-E.

Đại diện Rostec cho biết: "Hệ thống Pantsir cùng với ASCS tạo thành một mạng thông tin và điều khiển hỏa lực thống nhất, đã chứng minh hiệu quả trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

SKVP phát hiện mọi vật thể đang bay, lựa chọn mục tiêu và truyền tọa độ của chúng theo thời gian thực đến một nhóm xe chiến đấu Pantsir, và chúng sẽ bắn hạ mọi thứ đang bay".

Như đã đề cập trước đó, trong tình huống chiến đấu thực tế, Pantsir có khả năng tiêu diệt hàng loạt máy bay không người lái, đánh chặn các quả đạn pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Mỹ.

Hệ thống này cũng có thể phá hủy mục tiêu phức tạp như tên lửa đạn đạo ATACMS và tên lửa hành trình tàng hình Storm Shadow.

Tuy vậy, cũng phải nói đến thực tế là các phiên bản Pantsir đã chịu thiệt hại rất lớn trên chiến trường Ukraine, chủ yếu là chiến công của máy bay không người lái cảm tử - đối tượng tác chiến chủ đạo của vũ khí. Điều này đặt ra câu hỏi về chất lượng thực của vũ khí so với những lời quảng cáo "có cánh" đến từ giới lãnh đạo Nga.