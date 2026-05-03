"Rồng đen" bất ngờ xuất hiện, uốn lượn trên bầu trời suốt gần 1 giờ: Cảnh tượng khiến dân mạng xôn xao

"Rồng đen" lơ lửng gần 1 giờ trên bầu trời

Cảnh tượng "rồng đen" xuất hiện vừa được ghi lại trên bầu trời thành phố Tây An, Trung Quốc, khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán. Trong các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một vật thể màu tối xuất hiện lơ lửng ở độ cao lớn, chuyển động linh hoạt như một dải ruy băng khổng lồ giữa nền trời nhiều mây.

Theo mô tả của một số nhân chứng, vật thể có hình dáng thuôn dài, liên tục xoay tròn, uốn lượn và thay đổi tư thế trong không trung. Chính chuyển động bất thường này khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một "con rồng đen" đang bay trên trời.

Sự việc được ghi nhận vào ngày 1/5 tại Tây An. Theo các nhân chứng, vật thể lạ xuất hiện trong thời gian khá dài, gần 1 giờ đồng hồ, trước khi dần biến mất khỏi tầm mắt.

Các video được chia sẻ cho thấy vật thể xuất hiện ở độ cao lớn, vượt xa những tòa nhà cao khoảng 30-34 tầng trong khu vực. Một số người ước tính độ cao của vật thể có thể lên tới hơn 100 mét.

Đáng chú ý, qua nhiều góc quay khác nhau, có ý kiến cho rằng trên bầu trời khi đó không chỉ có một mà có thể có tới ba vật thể tương tự cùng xuất hiện và di chuyển. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Ngay sau khi các đoạn clip được đăng tải, hình ảnh vật thể lạ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra thích thú trước cảnh tượng hiếm gặp, trong khi số khác lại không giấu được sự tò mò, thậm chí hoang mang vì hình dáng và cách chuyển động của vật thể quá khác thường.

Nhiều giả thuyết được đưa ra

Trước hiện tượng này, cư dân mạng đã đưa ra nhiều cách lý giải khác nhau. Một bộ phận cho rằng vật thể có dáng vẻ đặc biệt, gợi liên tưởng đến hình ảnh rồng trong văn hóa phương Đông, nên gọi đây là cảnh tượng "rồng bay trên trời".

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến thận trọng hơn. Một số người cho rằng vật thể có thể là một loại diều đặc biệt, vật nhẹ bị gió cuốn lên cao hoặc hiệu ứng thị giác trong điều kiện thời tiết nhiều mây. Cũng có giả thuyết cho rằng ánh sáng từ mặt đất phản chiếu lên các đám mây thấp đã tạo ra hình ảnh khiến người quan sát dễ nhầm lẫn.

Trước những đồn đoán này, cơ quan khí tượng địa phương cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, Tây An có xuất hiện mưa ngắn hạn, một hiện tượng thời tiết phổ biến trong mùa. Tuy nhiên, cơ quan này không ghi nhận dấu hiệu khí tượng bất thường và cũng chưa thể xác định chính xác nguồn gốc vật thể xuất hiện trong video.

Điều đó đồng nghĩa, cho đến hiện tại, cách gọi "rồng đen" vẫn chủ yếu là cách ví von của người dân và cư dân mạng, chưa phải kết luận về bản chất của hiện tượng.

Không phải lần đầu Tây An xuất hiện hiện tượng gây xôn xao

Đây không phải lần đầu bầu trời Tây An xuất hiện những hình ảnh lạ khiến dư luận chú ý. Trước đó, vào tháng 5/2025, trong một cơn giông, nhiều vật thể màu đen dạng sợi cũng từng được ghi lại khi di chuyển nhanh trên bầu trời.

Chỉ hai ngày sau, một hiện tượng gần giống tiếp tục được ghi nhận tại Thành Đô. Ngoài ra, Tây An cũng từng xuất hiện trường hợp nhiều vật thể hình cầu màu trắng bay theo hàng trên bầu trời, gây xôn xao trước khi được xác nhận chỉ là bóng bay do người dân thả.

Các hiện tượng tương tự thường làm dấy lên nhiều suy đoán, đặc biệt khi hình ảnh được ghi lại từ xa, trong điều kiện thiếu sáng hoặc thời tiết nhiều mây. Theo một số phân tích, những vật thể nhẹ như túi nilon, dải vải, diều hoặc các vật thể bay nhân tạo có thể bị gió mạnh cuốn lên cao, tạo ra chuyển động uốn lượn khó đoán khi quan sát từ mặt đất.

Dù vậy, với sự việc mới nhất tại Tây An, nguồn gốc của vật thể giống "rồng đen" vẫn chưa được làm rõ. Cảnh tượng này tiếp tục thu hút sự quan tâm bởi nó đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa hiện tượng tự nhiên, tác động nhân tạo và những ảo ảnh thị giác trong điều kiện thời tiết đặc biệt.

Theo Sina, Orientaldaily, Yahoo