Rơi xuống cửa xả hồ thủy lợi, người đàn ông tử vong tại chỗ

Cao Nguyên |

Trong lúc chạy xe máy, người đàn ông không may rơi xuống cửa xả nước của hồ thủy lợi sâu hàng chục mét và tử vong tại chỗ.

Sáng 13-3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông hy hữu khiến một người tử vong.

Tai nạn hy hữu tại Đắk Lắk khiến người đàn ông tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 12-3, ông Đinh Văn T. (SN 1983, ngụ xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy mang BKS 47M1 - 461.xx theo hướng xã Ea Kar đi xã Ea Phê.

Khi đến bờ đập hồ chứa nước Krông Búk Hạ (thôn 4, xã Ea Kly) thì xe máy của ông T. tông vào lan can bên trái cửa xả nước.

Tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra vụ việc cửa xả không mở nước. Chiếc xe máy mắc vào lan can trên bờ đập, còn ông T. rơi xuống nền cửa xả. Trong khi đó, khoảng cách từ bờ đập xuống nền cửa xả sâu hàng chục mét khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

