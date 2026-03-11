Danh tính đối tượng chém người ở quán cafe rồi cầm hung khí đi "dạo phố", nạn nhân bị thương nặng

Dư luận mới đây ngỡ ngàng trước sự việc một người đàn ông bất ngờ cầm hung khí lao vào quán cafe chém một người đàn ông gây thương tích. Sau khi gây án xong, người này còn thản nhiên cầm dao đi lại trên phố, rời khỏi hiện trường. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 11/3 tại một quán cafe trên đường Trần Quốc Hoàn (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Thông tin khiến nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi hung hãn, ngang nhiên của đối tượng.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, nạn nhân trong vụ việc là anh X. Theo người thân của anh X., nghi phạm gây ra vụ tấn công được xác định là G. (biệt danh G. “còi”, trú tại phường Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Đối tượng G. cầm hung khí đi lại trên phố sau khi gây thương tích nặng cho một người đàn ông.

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, anh X. đang ngồi với bạn trong quán cafe ở đường Trần Quốc Hoàn thì bất ngờ bị G. lao vào, dùng hung khí chém nhiều nhát. Vụ việc khiến anh X. bị thương nặng ở tay.

Những người có mặt ở quán cafe vô cùng hốt hoảng khi chứng kiến sự việc. Sau đó, anh X. được mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Còn G. sau khi gây án thì vẫn thản nhiên cầm hung khí trên tay đi lại trên phố, rời khỏi hiện trường. Hành động này của nghi phạm khiến nhiều người xung quanh lo lắng. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa nạn nhân và nghi phạm được cho là không có mâu thuẫn.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Công an phường Thành Vinh cho hay lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và bắt G. “còi” ngay sau khi nhận được thông tin. Cơ quan chức năng đã bàn giao G. cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.