Lady Kitty Spencer, cháu gái 35 tuổi của cố Công nương Diana, sở hữu mái tóc vàng, đôi mắt xanh và thần thái được nhận xét có nhiều nét giống người cô nổi tiếng.

Cuộc hôn nhân kín tiếng cùng người chồng tỷ phú

Kitty Spencer là con gái cả của Bá tước Charles Spencer, em trai của Công nương Diana, và người vợ cũ Victoria Lockwood. Điều này khiến cô trở thành em họ của Hoàng tử William và Hoàng tử Harry.

Năm 2021, Kitty kết hôn với doanh nhân Michael Lewis, người hơn cô 32 tuổi. Lewis hiện 67 tuổi, được biết đến là một tỷ phú trong lĩnh vực bán lẻ, đang giữ chức Chủ tịch Foschini Group, tập đoàn sở hữu các thương hiệu như Whistles và Phase Eight. Tài sản của ông được ước tính khoảng 80 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 2.800 tỷ đồng.

Theo Daily Mail, vợ chồng Kitty thường xuyên di chuyển giữa những địa điểm nổi tiếng như Hampton ở Mỹ, Cape Town (Nam Phi), French Riviera (Pháp) và Florence (Italy). Họ cũng từng xuất hiện tại các bữa tiệc trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes hay Rose Ball ở Monaco, nơi có sự góp mặt của các thành viên hoàng gia như Thân vương Albert II và Vương phi Charlene.

Dù thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện xa hoa, Kitty lại đặc biệt kín tiếng về đời sống gia đình. Cô hiếm khi đăng hình chồng và con gái lên mạng xã hội, đồng thời thường xuất hiện một mình tại các sự kiện thảm đỏ.

Mới đây, người đẹp hiếm hoi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trong kỳ nghỉ tại Hampton. Trong video, chồng cô chơi đùa cùng con gái bên bờ biển. Kitty cũng đăng hình ảnh đi siêu thị, dấu chân trên cát và con gái cho động vật ăn tại một trang trại. Cô gọi đây là "những ngày hè ngọt ngào nhất".

Kitty và Michael quen nhau vào năm 2018 thông qua một người bạn chung. Cuối năm 2019, cả hai đính hôn nhưng phải hoãn đám cưới vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đến năm 2021, họ tổ chức hôn lễ tại một trang viên ở Italy.

Là đại sứ toàn cầu của Dolce & Gabbana, Kitty gây chú ý với đám cưới kéo dài 3 ngày và thay 5 bộ váy cưới cao cấp. Bộ váy chính lấy cảm hứng từ thời Victoria, với phần cổ cao, ren và tay phồng.

Sau đám cưới, hai vợ chồng tiếp tục giữ kín đời tư. Năm 2023, Kitty bí mật sinh con gái Athena. Đến Ngày của Mẹ năm 2024, cô mới lần đầu công khai thông tin đã trở thành mẹ. Khi đó, Kitty bế con gái đứng bên bờ biển và chia sẻ rằng được làm mẹ của Athena là "niềm vui trong cuộc đời".

Athena cũng là chị em họ của các con của Hoàng tử William gồm Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis, đồng thời là chị em họ của hai con của Hoàng tử Harry là Archie và Lilibet.

Michael Lewis từng có một cuộc hôn nhân trước đó và có 3 người con với vợ cũ. Ông hiện sở hữu một căn nhà tại London trị giá khoảng 19 triệu bảng Anh, tương đương 810 tỷ đồng, cùng bất động sản tại quê nhà Nam Phi. Đáng chú ý, ông còn lớn hơn bố vợ Charles Spencer 5 tuổi.

Cuộc đời Kitty có điểm tương đồng với mong muốn của Công nương Diana

Theo Daily Mail, cuộc sống hiện tại của Kitty, với sự giàu có nhưng đề cao sự riêng tư và tập trung vào gia đình, phần nào gợi nhớ đến những mong muốn của Công nương Diana khi còn sống.

Paul Burrell, cựu quản gia của Diana, từng tiết lộ rằng Công nương đã lên kế hoạch mua một căn nhà ở Malibu, California (Mỹ). Bà được cho là muốn đưa William và Harry sang Mỹ sinh sống để hai con có cơ hội trải nghiệm một cuộc sống khác.

Bạn thân của Diana, Simone Simmons, cũng từng cho biết Công nương từng cân nhắc chuyển đến Mỹ hoặc Nam Phi cùng bác sĩ phẫu thuật tim Hasnat Khan. Hai người từng bí mật hẹn hò khoảng 2 năm nhưng chia tay vài tuần trước khi Diana qua đời trong vụ tai nạn xe tại Paris năm 1997.

Gần 30 năm sau ngày mất của Công nương Diana, Kitty đang sống một cuộc sống kín đáo và sung túc bên chồng và con gái, tránh xa phần nào sự chú ý dành cho gia đình hoàng gia. Điều này khiến cuộc đời cô được nhận xét có những điểm tương đồng với cuộc sống mà Diana từng mong muốn.

Kitty sinh năm 1990 tại London. Khi lên 5 tuổi, cô cùng mẹ và các anh chị em chuyển đến Nam Phi, tránh xa sự săn đón của truyền thông Anh và lớn lên tại Cape Town.

Kitty từng chia sẻ rằng khi Công nương Diana qua đời, cô còn quá nhỏ nên chỉ lưu giữ một số ký ức về người cô, nhưng đó đều là "những kỷ niệm đặc biệt và hạnh phúc".

Khi trưởng thành, Kitty bước chân vào ngành thời trang. Cô từng trình diễn cho Dolce & Gabbana, trở thành đại sứ thương hiệu Bulgari năm 2018 và đại sứ toàn cầu của Dolce & Gabbana vào năm 2021.

Cô cũng từng tham dự đám cưới của Hoàng tử William và Kate Middleton năm 2011, cũng như đám cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle năm 2018. Sở hữu ngoại hình nổi bật, Kitty nhanh chóng thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh hào nhoáng tại các sự kiện, Kitty vẫn lựa chọn giữ phần riêng tư nhất của cuộc sống gia đình bên ngoài ống kính truyền thông.

Nguồn: ETtoday, Daily Mail

