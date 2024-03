Là một trong những khía cạnh quan trọng của sinh lý con người, giấc ngủ đóng vai trò không thể thiếu đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Trong nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng có mối liên hệ chặt chẽ giữa giấc mơ và sự tiến hóa của loài người.

Vào ban đêm, khi chúng ta chìm vào bóng tối vô tận và ý thức của chúng ta chìm vào giấc ngủ cũng là lúc chúng ta đang lần theo những bước tiến hóa của loài người. Với sự tiến bộ của khoa học, con người dần dần làm sáng tỏ bí ẩn giữa giấc ngủ và sự tiến hóa của loài người.

Nguồn gốc của những giấc mơ về việc rơi từ trên cao: Dấu vết ký ức về những lần gặp nguy hiểm của tổ tiên loài người

Các nhà khoa học tin rằng nguồn gốc của những giấc mơ về việc rơi từ trên cao có thể bắt nguồn từ tổ tiên của chúng ta. Hàng triệu năm trước, tổ tiên của chúng ta sống trên đồng cỏ và phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, bao gồm cả việc bị kẻ săn mồi truy đuổi và rơi khỏi vách đá. Những trải nghiệm nguy hiểm này đã để lại dấu vết ký ức sâu sắc được truyền qua gen cho đến ngày nay. Dù hiện nay chúng ta đang sống trong một môi trường tương đối an toàn nhưng những dấu vết ký ức này vẫn tồn tại, tái hiện trong tâm trí chúng ta dưới dạng những giấc mơ.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy giấc mơ bị rơi từ trên cao cũng liên quan đến phản ứng bản năng của chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy mất kiểm soát, cơ thể sẽ tự động phản ứng với căng thẳng, đó là lý do khiến chúng ta luôn cảm thấy sợ hãi, bất an trong giấc mơ. So với các loại ác mộng khác, giấc mơ rơi từ trên cao mang đến cho chúng ta cảm giác căng thẳng dữ dội hơn, có thể liên quan đến những nguy hiểm mà tổ tiên chúng ta phải đối mặt.

Áp lực của xã hội hiện đại cũng có thể dẫn đến việc thường xuyên xảy ra giấc mơ bị rơi từ trên cao. Trong xã hội cạnh tranh cao độ ngày nay, chúng ta thường cảm thấy áp lực gia tăng và nhịp sống tăng nhanh, điều này sẽ ảnh hưởng đến ước mơ của chúng ta. Giấc mơ thấy mình bị rơi từ trên cao có thể là biểu hiện trong tiềm thức của chúng ta về cảm giác mất kiểm soát, phản ánh sự lo lắng và bối rối bên trong chúng ta.

Chúng ta nên làm gì khi gặp phải giấc mơ bị rơi từ trên cao xuống? Trước hết chúng ta cần nhận thức rằng đây chỉ là một giấc mơ và không cần phải lo lắng quá nhiều. Chúng ta có thể cố gắng giải thích ý nghĩa đằng sau giấc mơ này và suy nghĩ xem liệu chúng ta có cảm thấy mất kiểm soát trong cuộc sống thực hay không, hay liệu chúng ta có đang ở trong tình huống căng thẳng hay không.

Chúng ta cần học cách thư giãn bản thân và sử dụng thiền hoặc các kỹ thuật thư giãn khác để giảm bớt căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Quan trọng nhất, chúng ta nên tìm kiếm sự trợ giúp thích hợp, chẳng hạn như tham khảo ý kiến của chuyên gia tâm lý hoặc chia sẻ những khó khăn của mình với người khác để nhận được sự hỗ trợ và thấu hiểu tốt hơn.

Nguồn gốc của giấc mơ rơi từ độ cao: Cơ chế dọn dẹp thông tin rác của não

Các nhà khoa học tin rằng nguồn gốc của giấc mơ rơi từ độ cao có thể bắt nguồn từ cơ chế dọn dẹp thông tin rác của não. Bộ não là một trong những cơ quan tuyệt vời nhất trong cơ thể con người, là trung tâm của suy nghĩ, nhận thức và hành động của chúng ta. Để giữ cho bộ não hoạt động bình thường, chúng ta cần dọn dẹp những thông tin và rác không cần thiết.

Trong ngày, khi chúng ta thức, bộ não của chúng ta liên tục tiếp nhận và xử lý một lượng lớn thông tin. Thông tin này bao gồm nhận thức, suy nghĩ và trí nhớ từ năm giác quan. Sau khi thông tin này được xử lý, một số được lưu trữ dưới dạng bộ nhớ dài hạn và một số bị loại bỏ dưới dạng thông tin rác. Thông tin rác đề cập đến những thông tin không có nhiều ý nghĩa hoặc giá trị, chẳng hạn như công việc bình thường hàng ngày trong ngày, một số chi tiết không quan trọng, v.v.

Khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, não sẽ chuyển sang một trạng thái khác, trạng thái ngủ. Giấc ngủ rất quan trọng đối với não, giúp chúng ta phục hồi sức lực, củng cố trí nhớ và xử lý thông tin. Đồng thời, giấc ngủ cũng là thời điểm quan trọng để não bộ dọn dẹp những thông tin rác.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc xảy ra giấc mơ rơi từ trên cao xuống có liên quan chặt chẽ đến quá trình dọn dẹp thông tin rác của não. Trong khi ngủ, não sẽ loại bỏ những thông tin rác thông qua một quá trình gọi là “sóng não”. Sóng não này là một mô hình hoạt động cụ thể thường gắn liền với giấc ngủ sâu.

Khi bộ não loại bỏ những thông tin rác, nó sẽ sàng lọc những thông tin vô dụng và xóa nó khỏi kho lưu trữ rộng lớn của nó. Quá trình này có thể khiến một lượng lớn thông tin bị loại bỏ và một số thông tin này bao gồm những vấn đề và chi tiết tầm thường trong ngày. Thông tin này có thể được kết hợp một cách vô thức với các thông tin khác trong quá trình dọn dẹp để hình thành nên nhiều giấc mơ khác nhau.

Vậy tại sao giấc mơ rơi từ trên cao lại phổ biến đến vậy? Các nhà khoa học tin rằng nó có thể liên quan đến bản năng và nỗi sợ hãi của chúng ta. Ở góc độ tiến hóa, rơi từ trên cao là một tình huống nguy hiểm, dễ gây ra hậu quả nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, con người đã để lại ký ức sâu sắc về nỗi sợ rơi từ trên cao trong quá trình tiến hóa.

Khi não xử lý thông tin rác, nó có thể kết hợp bản năng này và nỗi sợ hãi với các thông tin khác để tạo ra giấc mơ bị rơi từ trên cao. Những giấc mơ như vậy thường mang lại tác động và căng thẳng về mặt cảm xúc, khiến con người bất an và tỉnh giấc.