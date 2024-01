4 cuốn sách đã làm thay đổi cuộc đời Elon Musk: Từ giấc mơ anh hùng giải cứu thế giới đến "ông trùm" tên lửa SpaceX

Năm 2001, khi Elon Musk đã ngoài 30 tuổi và có trong tay một khoản tiền lớn khi bán Paypal cho eBay, Musk bắt đầu nghĩ về việc làm một điều gì đó mới mẻ và lớn lao hơn. Và giấc mơ về tàu không gian cùng những chuyến du hành vũ trụ khi còn nhỏ đã được tìm lại.

Năm 2002, Musk tập hợp một nhóm các chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật hàng không vũ trụ để thành lập nên SpaceX. 18 năm sau, tên lửa do ông chế tạo đã đưa con người bước chân vào không gian, sẵn sàng chinh phục những thử thách mới.

Không phải là nhà khoa học về tên lửa, cũng không được đào tạo bài bản về lĩnh vực này, thế nhưng Musk đã sáng lập và đứng đầu một trong những công ty khám phá vũ trụ lớn nhất thế giới.

Khi được hỏi về điều gì giúp ông có thể chế tạo ra tên lửa, Elon Musk từng trả lời rất đơn giản: "Tôi đọc sách". Đặc biệt hơn, những cuốn sách đưa ông đến gần với thành công lại chính là các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Elon Musk đã nuôi dưỡng giấc mơ vũ trụ từ thuở thơ ấu

Trong một lần trả lời phỏng vấn The New Yorker, Elon Musk chia sẻ: "Các anh hùng trong những cuốn sách tôi đọc, Chúa tể của những chiếc nhẫn và bộ truyện Foundation, luôn mang trong mình tinh thần trách nhiệm giải cứu thế giới".

Dưới đây là 4 cuốn sách gối đầu giường của cha đẻ SpaceX - Elon Musk

Bộ sách Foundation

Trong một cuộc phỏng vấn, Elon Musk từng nói: "Với sách khoa học viễn tưởng, tôi nghĩ Isaac Asimov là một tác gia tuyệt vời. Tôi thích bộ truyện Foundation, có lẽ là một trong những tác phẩm xuất sắc mọi thời đại".

Foundation là một series truyện khoa học viễn tưởng ( science fiction ) hết sức kinh điển được sáng tác bởi cố nhà văn Isaac Asimov, một trong những tác giả scifi vĩ đại nhất mọi thời đại và cũng là một trong ba "ông kẹ" của làng scifi, bên cạnh Arthur Clarke ( người sáng tác ra cuốn sách 2001: A Space Odyssey ) và Robert Heinlein.

Đến nay, Foundation đã có một tầm ảnh hưởng cực lớn đến với dòng science fiction qua mô típ đế chế thiên hà ( Galactic Empire ) và là câu chuyện đã truyền cảm hứng cho hàng loạt những series kinh điển khác, như Dune và Star Wars, thậm chí nhiều người còn nói Dune và Foundation giống nhau đến mức mà có thể coi Dune chính là một lời phản biện mà tác giả của nó, Frank Herbert đã dành cho Foundation.

Foundation cũng chính là tên của cuốn đầu tiên trong series nguyên gốc, mở màn cho những kiệt tác về sau như cuốn Foundation and Empire, Second Foundation cùng những bộ sequel ( Foundation's Edge, Foundation and Earth ) và prequel ( Forward the Foundation, Prelude to Foundation ).

Chúa tế của những chiếc Nhẫn

Nhắc đến nhà văn J.R.R Tolkien, chúng ta không thể không nhắc đến tác phẩm nổi tiếng thế giới "Chúa tể của những chiếc nhẫn". Cuốn sách thành công đến mức được dựng thành phim điện ảnh cùng tên và được đông đảo người hâm mộ ủng hộ cũng như đạt nhiều giải thưởng cao quý.

Chúa tể của những chiếc nhẫn là một trong những cuốn tiểu thuyết được Elon Musk vô cùng yêu thích

Ba phần của Chúa tể những chiếc nhẫn xuất bản trong thời gian từ năm 1954-1955 được chia ra làm 6 quyển, xoay quanh những năm tháng vĩ đại của Trung Địa trong cuộc chiến chống lại chúa tể bóng tối Sauron của các dân tộc tự do tại Trung Địa: Đoàn hộ nhẫn (The Fellowship of the Ring), Hai tòa tháp (The Two Towers), Nhà vua trở về (Return of the King).

Nội dung câu chuyện được lấy bối cảnh ở một vùng đất được tác giả tưởng tượng ra có tên là Middle Earth, hay với tên gọi khác là vùng Trung địa. Đây là nơi sinh sống của rất nhiều giống loài, bộ tộc đặc biệt và khác nhau, có thể kể đến như: người bình thường, người lùn (Hobbit), yêu tinh (Goblin), pháp sư (Wizard), người tiên (Elf), chim ưng (Eagle),...

Nhân vật chính của tiểu thuyết là Frodo Baggins - một Hobbit 33 tuổi, độ tuổi trưởng thành trong xã hội Hobbit. Ông trở thành một Hobbit trung niên 50 tuổi khi bắt đầu cuộc phiêu lưu và là người già nhất trong số các Hobbit thuộc Hội đồng hành bảo vệ chiếc nhẫn. Các thành viên còn lại là Sam (39 tuổi), Merry (37 tuổi) và Pippin (29 tuổi). Những bộ tộc này đã cùng nhau kết hợp và liên minh để loại trừ chiếc nhẫn của Chúa tể bóng đêm Sauron. Sauron hiện nắm giữ trong tay các chiếc nhẫn giúp hắn cai trị vùng đất Middle Earth nhưng vẫn còn thiếu One Ring - chiếc nhẫn quyền lực nhất trong tất cả, có thể điều khiển những chiếc còn lại. Và chiếc nhẫn hiện lại đang nằm trong tay một Hobbit - Bilbo Baggins, hiện đang sinh sống trong một ngôi làng yên bình tại vùng Shire. Lúc này, Frodo Baggins nhận thấy mình phải đối mặt với một nhiệm vụ to lớn khi Bilbo giao phó chiếc nhẫn cho cậu, cậu phải rời khỏi nhà của mình và thực hiện một cuộc hành trình trải dài từ Middle Earth tới Cracks of Doom, nhằm phá hủy chiếc nhẫn và loại trừ những âm mưu nguy hiểm của Chúa tể bóng tối.

The Moon Is a Harsh Mistress

The Moon Is a Harsh Mistress của nhà văn Mỹ Robert A kể về cuộc nổi dậy của một thuộc địa trên Mặt Trăng chống lại giới cai trị từ Trái đất. Cuốn tiểu thuyết minh họa và thảo luận về những lý tưởng của chủ nghĩa tự do và được đánh giá cao vì đã khắc họa xuất sắc một xã hội loài người tưởng tượng trong tương lai trên cả Trái đất và Mặt trăng.

Đây cũng là thể loại sách được Musk yêu thích và phù hợp với trí tưởng tưởng của ông.

Stranger in a Strange Land

Stranger in a Strange Land cũng là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mỹ Robert A. Heinlein lần lượt ra đời vào năm 1961 và 1966. Stranger in a Strange Land kể câu chuyện về Valentine Michael Smith - người sinh ra trên Hỏa tinh và được người Hỏa tinh nuôi dưỡng, đến Trái đất ở độ tuổi thanh niên, và khám phá những liên hệ của mình với kỳ biến đổi cuối cùng của nền văn hóa Terran (Trái đất).