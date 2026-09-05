Một công ty khởi nghiệp tại Mỹ đang gây sốt toàn cầu khi cung cấp dịch vụ cho thuê robot hình người dọn nhà với giá 30 USD/giờ.

Công ty khởi nghiệp kỹ thuật Tau Robotics có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) đã bắt đầu cung cấp dịch vụ robot dọn nhà từ cuối tháng 7.

Với mức giá 30 USD/giờ (hơn 700 nghìn đồng), khách hàng có thể thuê robot hình người thực hiện nhiều công việc như hút bụi, dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, lau chùi và cọ rửa.

Theo Tau Robotics, robot được lập trình để thực hiện các công việc vệ sinh thường ngày tại nhà và văn phòng, đồng thời có thể đảm nhận những nhiệm vụ làm sạch chuyên sâu như xử lý bụi bám ở chân tường, chà ron gạch hoặc làm sạch bên dưới và phía sau các thiết bị nhà bếp.

Những cỗ máy này có tay, chân và phần đầu hình người, được thiết kế để thích nghi với không gian cũng như yêu cầu riêng của từng khách hàng. Alex Koch, CEO kiêm đồng sáng lập Tau Robotics, cho biết dịch vụ nhận được sự quan tâm lớn ngay từ thời gian đầu.

Robot hình người nhận dọn nhà với giá 30 USD mỗi giờ (Video- AP)

Hiện dịch vụ mới được cung cấp cho các hộ gia đình tại San Francisco. Khách hàng cũng chưa thể tự do đặt lịch mà phải được công ty mời, trong khi mỗi phiên dọn dẹp được giới hạn trong một giờ.

Koch cho biết việc sử dụng mã mời nhằm kiểm soát nhu cầu và khu vực phục vụ trong bối cảnh năng lực cung ứng còn hạn chế, đồng thời giúp công ty tối ưu hoạt động vận hành.

Robot chưa thể tự dọn nhà, vẫn cần con người điều khiển

Dù được quảng bá là robot hình người có khả năng đảm nhận công việc nhà, nhưng hiện các cỗ máy của Tau Robotics hiện chưa thể hoạt động hoàn toàn tự động.

“Mỗi robot hình người được điều khiển kết hợp bởi một người vận hành và AI”, Alex Koch nói.

Theo Tau Robotics, robot có thể hút bụi sàn nhà, đổ rác, thu dọn những đồ vật bừa bộn và lau sạch các chất lỏng bị đổ trên sàn hoặc những bề mặt khác. Website của công ty hiện cũng giới thiệu các khả năng như hút bụi, đổ rác và dọn những đồ vật nằm trên sàn.

Tau Robotics cho biết hiện có 8 robot hình người, dù phần lớn vẫn được sử dụng cho mục đích phát triển.

Robot đang dọn dẹp tủ lạnh của một khách hàng thực tế - Ảnh: TAU Robotics

Là một trong số những robot đang phục vụ tại San Francisco, Chelsea được giới thiệu là có thế mạnh trong việc vệ sinh nhà bếp và phòng tắm, có thể làm sạch bồn rửa, mặt bàn, gương, gạch và sàn nhà. Robot Elon thực hiện các chuyến dọn dẹp định kỳ hằng tuần tại khu Mission và Noe Valley. Trong khi đó, Tony chuyên về vệ sinh chuyên sâu, tập trung xử lý những khu vực mà việc dọn dẹp thông thường khó tiếp cận.

Để thực hiện công việc, robot được trang bị nhiều camera ở phần đầu và hai cổ tay. Hình ảnh từ các camera được truyền trực tiếp, giúp nhân viên điều khiển từ xa quan sát không gian mà robot đang làm việc.

Theo Tau Robotics, một nhân viên đã qua đào tạo sẽ điều khiển robot trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ. Ngoài người trực tiếp vận hành, nhân viên giám sát và hỗ trợ của công ty cũng có thể truy cập hình ảnh trong trường hợp có khiếu nại hoặc phát sinh vấn đề về vận hành, an toàn. Đội ngũ kỹ thuật và các đơn vị được công ty thuê để lưu trữ, xử lý dữ liệu cũng có quyền truy cập.

Tau Robotics khẳng định không bán thông tin cá nhân của khách hàng.

Camera trong nhà và bài toán quyền riêng tư

Việc robot liên tục ghi hình trong quá trình làm việc khiến vấn đề quyền riêng tư trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất của dịch vụ.

Tau Robotics cho biết hình ảnh từ camera được sử dụng để vận hành robot và huấn luyện các mô hình AI. Mục tiêu cuối cùng của công ty là phát triển những robot có thể tự thực hiện công việc mà không cần người điều khiển.

Robot đang hút bụi ở sàn nhà - Ảnh: TAU Robotics

Theo công ty, việc học hỏi từ công việc thực tế trong những ngôi nhà thực tế là cách để tiến tới mục tiêu này.

Đáng chú ý, khách hàng không có lựa chọn tắt camera khi sử dụng dịch vụ. Tau Robotics cho biết những hình ảnh robot ghi lại chính là dữ liệu được sử dụng để huấn luyện AI, thay vì chỉ là dữ liệu phụ phát sinh trong quá trình dọn dẹp.

Điều đó có nghĩa hình ảnh bên trong ngôi nhà, bao gồm cả khuôn mặt chưa được làm mờ nếu xuất hiện trước camera, có thể trở thành dữ liệu huấn luyện cho các mô hình của công ty.

Tau Robotics cho biết micro trên robot đã được vô hiệu hóa nên thiết bị không ghi âm. Robot vẫn có thể nói chuyện với khách hàng thông qua loa, nhưng chỉ theo một chiều: nhân viên điều khiển có thể nói với khách hàng nhưng không thể nghe họ trả lời.

Ngoài phục vụ huấn luyện AI, hình ảnh còn được dùng để lập hồ sơ cho mỗi lần robot làm việc, trong đó ghi nhận những gì đã được vệ sinh, thời gian hoàn thành và các sự cố phát sinh. Những hồ sơ này được công ty lưu giữ trong 7 năm.

Tau Robotics đưa ra một số quy định nhằm hạn chế phạm vi tiếp cận của robot. Robot sẽ không vào phòng ngủ hoặc phòng tắm nếu khách hàng không chủ động lựa chọn những khu vực này khi đặt dịch vụ. Khách hàng cũng có thể chỉ định bất kỳ căn phòng, khu vực hoặc đồ vật nào là nơi robot không được tiếp cận.

Sau khi hoàn thành công việc, khách hàng có thể yêu cầu xóa video. Nếu không có yêu cầu, hình ảnh sẽ được lưu giữ vô thời hạn.

Hiện robot vẫn chưa thể tự làm mà cần một người điều khiển từ xa - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, nếu dữ liệu đã được đưa vào quá trình huấn luyện một mô hình AI, khách hàng không thể yêu cầu xóa riêng dữ liệu của lần sử dụng dịch vụ đó khỏi mô hình. Tau Robotics cho biết công ty sẽ không tiếp tục sử dụng dữ liệu này, nhưng không thể loại bỏ dữ liệu đã được mô hình AI học trước đó.

Một điểm khác được công ty nhấn mạnh là không sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Nếu camera ghi lại khuôn mặt của những người có mặt trong nhà, hình ảnh có thể được lưu giữ ở trạng thái chưa làm mờ, nhưng Tau Robotics cho biết không cố gắng xác định danh tính, không xây dựng hồ sơ khuôn mặt và không đối chiếu khuôn mặt giữa các lần robot đến làm việc.

Hiện Tau Robotics chưa công bố thời điểm chấm dứt hình thức cung cấp dịch vụ theo lời mời. Người dân San Francisco muốn sử dụng dịch vụ có thể đăng ký vào danh sách chờ bằng email và cung cấp khu vực mình sinh sống. Khi có vị trí phù hợp, công ty sẽ gửi mã mời.

Về lâu dài, Tau Robotics muốn mở rộng khả năng của robot sang những công việc ngoài dọn dẹp như sửa chữa và bảo trì nhà cửa. Công ty cũng lên kế hoạch mở rộng dịch vụ sang các khu vực khác thuộc Bay Area từ năm tới, trước khi hướng tới những thành phố lớn trên khắp nước Mỹ.