Robot chiến đấu mặt đất thể hiện hiệu quả đặc biệt trên chiến trường

Sau khi bị phương tiện chiến đấu không người lái mặt đất của Ukraine - robot chiến trường Droid TW-12.7 phục kích - một xe bọc thép chở quân của Nga với các binh sĩ bên trong đã phải chịu thiệt hại nặng nề.

Thông tin này được đăng tải từ đoạn phim do máy bay không người lái của Lữ đoàn tấn công độc lập số 5 quay lại, khi nó bay phía trên khu vực phục kích.

Trận đánh được tiến hành sau khi nhận đầy đủ thông tin về các tuyến đường di chuyển tiềm năng của binh sĩ tấn công Nga trong bóng tối.

Quân đội Ukraine nhanh chóng điều một chiếc SUV đến tuyến đường đã định, đưa máy bay không người lái xuống và phóng nó về phía nhóm quân Nga.

Robot chiến trường Droid TW-12.7 phục kích nhóm quân Nga.

Phương tiện chiến đấu không người lái mặt đất Droid TW-12.7 của DevDroid đã được chọn cho chiến dịch này, được biên chế vào Lực lượng Vũ trang Ukraine từ năm 2024.

Một khẩu súng máy cỡ nòng lớn Browning 12.7 mm với 300 viên đạn đã được lắp đặt trên bệ bánh xích của robot chiến trường. Các hệ thống quang điện tử tích hợp camera nhiệt chịu trách nhiệm cho việc ngắm bắn.

Khả năng vượt địa hình khó khăn được cung cấp bởi hệ thống bánh xích của Droid TW-12.7 với tầm hoạt động lên đến 15 km. Phương tiện chiến đấu không người lái đã tiếp cận thành công địa điểm phục kích và chờ đợi xe bọc thép chở quân MT-LB của Nga chở bộ binh.

Phương tiện chiến đấu không người lái mặt đất Droid TW 12.7 bắn hạ một xe bọc thép chở quân MT-LB của Nga.

Robot chiến đấu trên mặt đất đã khai hỏa vào phần trước của xe bọc thép và làm hỏng hệ thống điều khiển, sau đó chiếc MT-LB bắt đầu di chuyển mất kiểm soát.

Sau đó, robot TW-12.7 quay lại và tiếp tục bắn vào khu vực đổ bộ của xe bọc thép chở quân với lính bộ binh Nga.

Tổn thất của binh sĩ Nga sau khi bị robot chiến trường Droid TW-12.7 phục kích

Sau trận chiến, các UAV trinh sát đã kiểm tra khu vực và phát hiện chiếc MT-LB cùng nhiều lính Nga thiệt mạng trong vành đai rừng, chứng minh hiệu quả đặc biệt của phương tiện chiến đấu mặt đất này.