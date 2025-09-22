Robot chiến đấu hạng nặng điều khiển bằng AI của Kyiv tạo ra bước ngoặt lớn

Theo Defense Express, hệ thống robot chiến đấu này tích hợp trí tuệ nhân tạo và công nghệ điều khiển tiên tiến để thực hiện nhiều nhiệm vụ trên chiến trường.

VATAG được thiết kế như một nền tảng robot hạng nặng đa năng, có khả năng mang theo hơn 2 tấn hàng hóa.

Nhà phát triển nhấn mạnh rằng nó có thể được triển khai cho cả vai trò chiến đấu - bao gồm giao tranh trực tiếp và vận chuyển vũ khí - cũng như cho các nhiệm vụ hậu cần, kỹ thuật và hỗ trợ khác.

Như đã mô tả tại sự kiện, xe được trang bị hệ thống động lực hybrid kết hợp hiệu suất nhiên liệu với khả năng hoạt động bền bỉ.

Robot có thể hoạt động ở chế độ điện gần như im lặng để di chuyển bí mật, đồng thời đóng vai trò như một bộ sạc dự phòng di động để duy trì thông tin liên lạc và hậu cần tại chiến trường.

Các hệ thống tích hợp do AI điều khiển cung cấp chức năng điều hướng và quản lý nhiệm vụ tự động, cho phép nền tảng thích ứng với điều kiện chiến trường thay đổi.

Ông Anatoliy Nikitin - người đứng đầu dự án VATAG, cho biết trong một tuyên bố với Defense Express rằng mục tiêu chính của nhóm phát triển là "cứu sống binh lính bằng cách chuyển các quy trình nguy hiểm sang hệ thống robot".

Nhà nghiên cứu giải thích rằng thiết kế của nền tảng này nhấn mạnh vào tính tự chủ, khả năng sống sót và tương tác với các thiết bị quân sự hiện có của Ukraine.

Robot chiến đấu VATAG được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng lớn trên chiến trường.

Cần lưu ý rằng VATAG tạo thành nền tảng cho một hệ sinh thái H-UGV rộng lớn hơn, bao gồm một module chiến đấu đa năng được trang bị pháo tự động 25 mm, cũng như các giải pháp phần mềm và phần cứng dựa trên AI, được thiết kế để mở rộng khả năng tự chủ từ nhiệm vụ dẫn đường đến các yếu tố ra quyết định trên chiến trường.

Ông Nikitin cho biết thêm, lộ trình này hướng đến việc mở rộng các tùy chọn tải trọng, tăng cường khả năng tương thích với các hệ thống khác và triển khai cho các kịch bản nhiệm vụ khác nhau.

VATAG tích hợp kiến trúc truyền thông tiên tiến để đảm bảo khả năng phục hồi trong môi trường cạnh tranh.

Các liên kết dự phòng đa kênh với tính năng tự động chọn kênh được tích hợp để duy trì dữ liệu đo từ xa và điều khiển ngay cả trong điều kiện tác chiến điện tử khắc nghiệt.

Nhà phát triển cho biết thêm, những tính năng này đảm bảo robot vẫn có khả năng thực hiện nhiệm vụ bất chấp mọi nỗ lực phá hoại hoạt động của đối phương.

Với khả năng tải trọng lớn, thiết kế module và tích hợp AI, VATAG thể hiện ý định của Ukraine trong việc mở rộng từ phương tiện mặt đất không người lái truyền thống sang nền tảng chiến đấu robot hoàn chỉnh.

Hệ thống này được định vị để hỗ trợ bộ binh hạng nhẹ, các đơn vị hậu cần và những đội hình chuyên biệt, cung cấp cả hỏa lực và duy trì lực lượng tại khu vực giao tranh.

Sự ra đời của VATAG diễn ra vào thời điểm các hệ thống tự động đang ngày càng định hình kế hoạch quân sự hiện đại, đặc biệt là trong môi trường xung đột, nơi khả năng sống sót và giảm thiểu rủi ro cho con người là tối quan trọng.