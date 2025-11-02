Rộ tin Toyota Land Cruiser sắp có thêm biến thể bán tải: Động cơ hybrid hoặc thuần điện, khung liền khối

Toyota Land Cruiser là dòng xe không còn xa lạ với những người đam mê xe hơi và địa hình. Mới đây, cái tên này lại một lần nữa gây chú ý khi một báo cáo từ Nhật Bản đưa tin rằng hãng xe này có kế hoạch phát triển một mẫu bán tải với khung gầm liền khối (unibody). Đây là một tin gây bất ngờ khi dòng xe này trước đây nổi tiếng với khung gầm body on frame vốn được ưa chuộng vì độ bền và khả năng vượt địa hình.

Theo báo cáo từ tờ Best Car của Nhật Bản, mẫu bán tải mới này sẽ cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe như Ford Maverick và Hyundai Santa Cruz, hiện đang được bán ở thị trường Mỹ. Được biết, Toyota vẫn chưa xác nhận thông tin này và thường không bình luận về các đồn đoán trên báo chí.

Land Cruiser có thể thêm biến thể bán tải. Ảnh: Toyota

Một trong những mẫu xe gây sốc được nhắc đến là mẫu EPU concept được trình làng tại triển lãm ô tô Tokyo 2023. Bản concept này là một chiếc xe thuần điện, cùng với mẫu Land Cruiser Se concept, được cho là sẽ là nguyên mẫu cho chiếc SUV 'Land Cruiser Sport' mới sử dụng cấu trúc liền khối.

Cụ thể, báo cáo chỉ ra rằng mẫu SUV mới có thể sẽ ra mắt vào năm 2028, trong khi chưa có thông tin rõ ràng về thời gian dành cho mẫu bán tải. Mặc dù chưa có thông tin cụ thể về loại động cơ sẽ được sử dụng, Best Car đưa ra giả thuyết rằng các mẫu mới này có thể sẽ được trang bị hệ thống điện hóa - có khả năng hỗ trợ cả động cơ hybrid và điện thuần túy.

Thân xe liền khối. Ảnh: Toyota.

Một bước đi mạnh mẽ khác của Toyota là đã giới thiệu hệ thống hybrid đầy đủ cho Land Cruiser 300 và Prado 250, cùng với hệ thống diesel mild-hybrid 48 volt ở Úc. Việc chuyển sang nền tảng unibody cho các thành viên mới trong gia đình Land Cruiser phản ánh sự tập trung vào thiết kế hộp và vẻ ngoài đường phố hơn là khả năng vượt địa hình.

Best Car cũng dự đoán rằng chiếc SUV mới có thể sẽ có sự lựa chọn giữa hai hoặc ba hàng ghế. Điều này là khả dĩ vì mẫu Land Cruiser Se concept có kích thước lớn hơn 300 Series và tương đương với Nissan Patrol hoặc các SUV hạng sang cỡ lớn của Đức.

Nội thất bản concept bán tải của Land Cruiser. Ảnh: Toyota

Ngoài ra, Toyota Úc đã từng bày tỏ sự quan tâm đến việc sản xuất mẫu EPU và Land Cruiser Se concept tại Úc. Trong một phát biểu tại triển lãm ô tô Tokyo cách đây 2 năm, ông Sean Hanley, giám đốc bán hàng và tiếp thị Toyota Úc, cho biết: "Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi đã chuẩn bị. Và nếu những chiếc xe này được đưa vào sản xuất, tôi có thể đảm bảo rằng Úc, đặc biệt là Land Cruiser, sẽ là thị trường đầu tiên nhận được chúng." Land Cruiser là biểu tượng của Toyota trong phân khúc xe off-road với hơn 10 triệu chiếc đã được bán ra toàn cầu.