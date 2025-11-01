VinFast ra mắt cùng lúc 2 xe máy điện mới

Sau nhiều thông tin đồn đoán, VinFast mới đây chính thức cho ra mắt hai mẫu xe điện mới, đều hướng đến nhóm học sinh - sinh viên. Thông tin chính thức về VinFast ZGoo và Flazz tương tự các thông tin đã xuất hiện trước đó do phía tư vấn bán hàng và đại lý hé lộ.

Theo đó, VinFast ZGoo và Flazz có rất nhiều điểm tương đồng, trong đó có việc pack pin LFP dung lượng 1,2 kWh, có thể đi được tối đa 70 km mỗi lần sạc. Cả hai mẫu xe cũng sử dụng mô tơ điện inhub đặt ở bánh sau công suất tối đa 1.100 W, giới hạn tốc độ tối đa 39 km/h, đèn LED toàn bộ, cốp đồ 14 lít...

Điểm chung của hai xe còn có hệ thống phanh tang trống ở cả bánh trước và sau, cùng sử dụng màn hình điện tử, phuộc ống lồng trước và phuộc lò xo đôi ở phía sau.

VinFast ZGoo.

Tuy nhiên, mẫu Flazz với giá bán cao hơn được thiết kế để có thể lắp thêm một pack pin phụ tháo rời. Pack pin phụ có thể được lắp đặt ở trong cốp; khi trang bị, dung tích cốp giảm từ 14 lít xuống còn 8 lít. Với pack pin thứ hai, quãng đường tối đa nâng lên khoảng 135 km mỗi lần sạc.

VinFast hiện niêm yết hai mẫu mẫu ZGoo và Flazz với giá lần lượt là 14,9 triệu đồng và 16 triệu đồng, gồm VAT, 1 pin và sạc.

VinFast Flazz.

Hiện nay, VinFast đang có dải sản phẩm xe máy điện rất đa dạng, cả về giá hay loại hình pin. Với riêng dòng xe máy điện, VinFast đã đang có tới 6 mẫu, gồm Motio, Evo Lite Neo, ZGoo, Flazz, Evo Grand, và Feliz Lite 2025. Trong các mẫu xe này, Motio và Evo Lite Neo là hai mẫu sử dụng ắc quy, còn Flazz, Evo Grand, Feliz Lite 2025 là ba mẫu có thể lắp pin tháo rời.

Mức giá, trang bị và mức độ tiện nghi của các mẫu xe này cũng rất đa dạng, trải từ 12 triệu đồng đến khoảng 26 triệu đồng.

Bảng tổng hợp thông tin cơ bản các mẫu xe máy điện dành cho học sinh - sinh viên của VinFast: