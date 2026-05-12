Theo tờ báo Nga Reporter dẫn nguồn tin chưa được xác nhận từ một số nhà theo dõi tình hình quân sự cho biết, có thông tin về việc một chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57 của Nga đã bắn hạ một máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm (AWACS) Saab-340 Thụy Điển trên bầu trời Ukraine.

Một số kênh truyền thông khác của Nga và phương Tây, cùng các nhà theo dõi tình hình quân sự, người dùng mạng xã hội “X”, Telegram…, cũng đăng tải thông tin này từ trưa 11/5.

Theo các nhà phân tích và blogger quân sự Nga, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga đã bắn hạ chiếc AWACS Saab 340 của Thụy Điển trên vùng trời phía Đông Ukraine bằng tên lửa không đối không tầm xa R-37M.

Thông tin trên truyền thông và mạng xã hội về việc tiêm kích Su-57 bắn hạ AWACS Saab-340

Các chuyên gia quân sự giải thích tên lửa này được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không ưu tiên cao ở tầm bắn hơn 300km, là một trong những vũ khí tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS).

Tiêm kích tàng hình Su-57 được trang bị hệ thống radar trên không AESA N036 “Belka” tiên tiến và một hệ thống chỉ huy và kiểm soát tích hợp hiện đại có thể cho phép nó phát hiện và theo dõi Saab 340 ở khoảng cách xa đáng kể, ngay cả khi đối mặt với các biện pháp đối phó tác chiến điện tử chủ động.

Cần nhắc lại việc chuyển giao 2 máy bay AWACS Saab 340 cho Ukraine đã được chính thức công bố vào tháng 5/2024, thông qua Vương quốc Anh.

Theo các chuyên gia quân sự, đặc điểm chính của loại máy bay này là radar Saab Erieye, có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không và trên biển ở tầm xa lên đến 450km.

Chiếc AWACS này có thể được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng quan trọng nhất là dẫn đường cho các máy bay chiến đấu hạng nhẹ F-16 Mỹ được chuyển giao cho Ukraine, tấn công các mục tiêu trên không và dưới mặt đất của Nga.

Tuy nhiên, kể từ khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội cho đến tối 11/5, cả Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine đều chưa có xác nhận chính thức nào về việc máy bay chiến đấu Su-57 bắn hạ máy bay AWACS Saab 340 trên vùng trời miền Đông Ukraine.