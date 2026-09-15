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Rộ tin nhà tài phiệt Nga tài trợ cho đám cưới con trai Tổng thống Mỹ Trump

Minh Hạnh
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Bettina - người vợ mới của Donald Trump Jr., con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump - xác nhận lễ cưới kéo dài một tuần của cặp đôi này đã được tài trợ một phần bởi một nhà tài phiệt Nga.

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Donald Trump Jr. và vợ Bettina. (Ảnh: AP)

Trong một bài đăng trên trang Instagram hôm 14/9, Bettina Trump gọi nhà tài phiệt Nga Umar Kremlev là một "người bạn thân thiết", người đã "hào phóng tổ chức hai đêm tiệc tuyệt vời cho chúng tôi sau lễ cưới hồi tháng 5”.

“Đó là món quà cưới vô cùng hào phóng từ một người bạn, là điều mà chúng tôi đã và vẫn luôn vô cùng biết ơn”, bài đăng viết.

Trước đó, ProPublica - một trang web điều tra phi lợi nhuận - đưa tin đám cưới giữa Trump Jr. và vợ Bettina tại Bahamas được tài trợ phần lớn bởi Kremlev - tỷ phú Nga đang giữ chức chủ tịch Hiệp hội Quyền anh Quốc tế (IBA).

ProPublica cho biết, ông Kremlev đã “chi trả hàng trăm nghìn đô la cho các khoản phí đám cưới”, bao gồm tiền thuê một trong hai hòn đảo tư nhân nơi diễn ra bữa tiệc kéo dài ba ngày và chi phí cho màn trình diễn pháo hoa.

Trả lời về thông tin này, Bettina Trump cho biết: “Thật đáng tiếc khi một sự kiện riêng tư và đầy niềm vui như vậy lại bị nhìn nhận theo hướng chính trị hoặc có ý đồ xấu, chỉ vì danh tính hay xuất thân của những người liên quan. Tình bạn không nhất thiết phải gắn liền với động cơ chính trị. Sự hào phóng không đồng nghĩa với việc có một toan tính ngầm. Và đôi khi, một món quà cưới đơn thuần chỉ là một món quà cưới mà thôi”.

Theo Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế, ông Kremlev gần đây đã được Tổng thống Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị. Đồng thời, ông cũng đã tháp tùng Tổng thống Nga Putin trong một chuyến thăm Trung Quốc với tư cách là thành viên phái đoàn Nga.

Trước đó, con trai Tổng thống Trump từng bị soi xét kỹ lưỡng về các mối liên hệ với Nga. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump, cuộc gặp của con trai Trump Jr. với nữ luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya đã trở thành tâm điểm điều tra của các cơ quan liên bang và Quốc hội, nhằm xác định liệu chiến dịch tranh cử của ông Trump có phối hợp với Nga hay không.

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