Rộ tin Meghan Markle sửa thông tin trong giấy khai sinh của con trai ít tháng trước khi rời Hoàng gia Anh khiến dân tình xôn xao vì khó hiểu

Theo Daily Mail, thông tin vừa được tiết lộ về việc Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle đã sửa thông tin trong giấy khai sinh của con trai cô - Hoàng tử Archie khiến nhiều người tò mò vì không hiểu lý do đằng sau.

Cụ thể, nàng dâu nước Anh đã xóa tên gọi của cô - Rachel Meghan - ra khỏi phần thông tin mẹ ruột trong giấy khai sinh của Archie và chỉ để lại tước hiệu của mình "Her Royal Highness the Duchess of Sussex" (Hoàng thân cao quý Công nương xứ Sussex). Tên khai sinh của Hoàng tử Archie được đăng ký vào ngày 17/5/2019. Gần 1 tháng sau, vào ngày 6/6, tên này đã được thay đổi, theo báo này đưa tin.

Hoàng tử Harry được cho sẽ sớm về Anh để thăm gia đình mà không đi cùng vợ con

Lý do ban đầu của hành động này được cho là cố tình học theo cách mẹ chồng của Meghan Markle - Cố công nương Diana, tự khai về tên gọi của bản thân mình - Hoàng thân cao quý Công nương xứ Wales (bà Diana cũng rời Hoàng gia Anh sau khi ly dị chồng là Thái tử Charles). Thư ký báo chí cũ của Nữ hoàng, bà Dickie Arbiter nói: "Có thể đây là một phần trong kế hoạch rời Hoàng gia của họ".

Chuyên gia hoàng giaLady Colin Campbell, người đã phát hiện ra sự thay đổi này nhận định: "Động thái này thật sự bất thường. Nó khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi về lý do đằng sau khiến cặp đôi nhà Sussex làm như vậy. Ít tháng sau khi sửa đổi, cặp vợ chồng đã rời bỏ gia đình hoàng gia."

Tờ MailOnline đã liên hệ với đại diện của Harry và Meghan để đưa ra bình luận về vấn đề trên.

Phần tên gọi Rachel Meghan đã bị xóa khỏi phần thông tin mẹ ruột trong giấy khai sinh của Archie

Vừa qua, truyền thông nước Anh cũng xôn xao trước thông tin Nữ công tước xứ Sussex 'rất có thể' sẽ không cùng chồng trở lại Vương quốc Anh vào đầu mùa hè tới.

Thông tin được nhấn mạnh rằng kế hoạch của cặp đôi vẫn chưa được hoàn toàn định sẵn do phụ thuộc rất nhiều vào tình hình đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong khi Hoàng tử Harry gần như chắc chắn sẽ bay về Anh để hội ngộ cùng gia đình trong thời gian tới bất chấp đại dịch diễn biến khó đoán, còn Meghan Markle lại lấy lý do cá nhân cũng như công việc riêng để trì hoãn việc trở lại Hoàng gia Anh khiến người hâm mộ không mấy hài lòng.