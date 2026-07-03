Rộ tin Lamborghini và Ducati sắp bị bán, định giá hàng trăm nghìn tỷ đồng

Hai thương hiệu hiệu suất cao Lamborghini và Ducati bất ngờ xuất hiện trong các tin đồn thoái vốn của Volkswagen giữa lúc tập đoàn đẩy mạnh kế hoạch tái cơ cấu.

Tập đoàn Volkswagen được cho là đang xem xét khả năng bán bớt một số tài sản giá trị, trong đó có hai thương hiệu nổi tiếng là Lamborghini và Ducati, nhằm huy động thêm nguồn lực tài chính cho chương trình tái cơ cấu quy mô lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là thông tin từ các nguồn thạo tin và chưa được Volkswagen xác nhận.

Volkswagen đang triển khai chương trình tái cơ cấu quy mô lớn. Ảnh: Ducati

Theo Financial Times, sau khi hoàn tất thương vụ bán phần lớn cổ phần tại Everllence – đơn vị chuyên sản xuất động cơ hàng hải – Volkswagen vẫn phải đối mặt với áp lực tài chính đáng kể. Nguồn tiền thu về được cho là sẽ nhanh chóng được sử dụng để chi trả cho kế hoạch tái cơ cấu cũng như các khoản đầu tư vào xe điện, phần mềm và công nghệ mới.

Hiện Volkswagen đang triển khai một trong những chương trình cải tổ lớn nhất trong lịch sử tập đoàn. Kế hoạch được cho là bao gồm việc cắt giảm tới 100.000 lao động và đóng cửa bốn nhà máy tại Đức nhằm tinh gọn bộ máy, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc ngày càng mở rộng thị phần và cuộc đua điện hóa đòi hỏi nguồn vốn rất lớn.

Trong bối cảnh đó, các cố vấn được cho là đã đề xuất Volkswagen xem xét bán Ducati hoặc đưa Lamborghini lên sàn chứng khoán để khai thác giá trị của những thương hiệu này, qua đó bổ sung nguồn vốn cho quá trình chuyển đổi.

Đây không phải lần đầu Ducati xuất hiện trong các tin đồn thoái vốn của Volkswagen. Sau vụ bê bối Dieselgate năm 2017, tập đoàn Đức từng cân nhắc bán thương hiệu mô tô Italy nhằm tập trung nguồn lực cho chiến lược điện hóa, song kế hoạch này sau đó không được triển khai.

Ducati từng nhiều lần xuất hiện trong các tin đồn thoái vốn. Ảnh: Ducati

Lamborghini được đánh giá là một trong những tài sản giá trị nhất của Volkswagen. Thương hiệu siêu xe Italy được Audi mua lại vào năm 1998 với giá khoảng 110 triệu USD. Theo ước tính của Bloomberg Intelligence, Lamborghini hiện có thể được định giá hơn 22 tỷ USD (gần 580.000 tỷ đồng). Riêng trong năm gần nhất, hãng ghi nhận lợi nhuận khoảng 888 triệu USD bất chấp nhiều biến động của thị trường ô tô toàn cầu.

Lamborghini là một trong những thương hiệu giá trị nhất của Volkswagen. Ảnh: AutoPro

Trong khi đó, Ducati cũng duy trì kết quả kinh doanh tích cực kể từ khi được Audi thâu tóm vào năm 2012 với mức giá khoảng 909 triệu USD. Thương hiệu mô tô hiệu năng cao của Italy liên tục ghi nhận doanh số khả quan và được xem là một trong những tài sản sinh lời của tập đoàn.

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định khả năng Volkswagen thực sự bán Lamborghini hoặc Ducati là không cao. Cả hai đều là những thương hiệu có lợi nhuận tốt và đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của tập đoàn. Trước những đồn đoán này, Volkswagen hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, chỉ cho biết toàn bộ tập đoàn đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khai thác tốt hơn các lợi thế công nghệ giữa các thương hiệu.