Rộ tin Honda CR-V hybrid sắp lắp ráp tại Việt Nam: Bán từ sau Tết, có thể là bản mới vừa ra mắt tại Nhật

Honda CR-V e:HEV RS tại Việt Nam là xe nhập Thái Lan. Ảnh: Hoàng Dũng

Một số tư vấn bán hàng đại lý Honda chính hãng tiết lộ thông tin mẫu CR-V e:HEV RS sắp có phiên bản lắp ráp trong nước. Nguồn tin này cho biết, số lượng xe CR-V e:HEV RS nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan không còn nhiều. Đồng thời, thông tin còn nói rằng lô xe đầu tiên có thể sẽ xuất hiện sau Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ngoài ra, thông tin về giá bán liệu sẽ thay đổi hay giữ nguyên chưa được tiết lộ.

Nếu điều này là thật, Honda CR-V từ năm sau sẽ lắp ráp trong nước hoàn toàn. Ở thời điểm hiện tại, 3 phiên bản khác của dòng xe này là CR-V G, CR-V L và CR-V L AWD đều đang được lắp ráp tại nhà máy Honda Việt Nam đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ.

Chiếc xe xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải được cho là Honda CR-V e:HEV RS. Ảnh: Hoàng Dũng

Trước đó, ghi nhận tại trung tâm thử nghiệm khí thải Hà Nội xuất hiện một chiếc xe có thể là CR-V e:HEV RS. Những hình ảnh cho thấy chiếc xe này có mâm sơn đen đa chấu với thiết kế tương tự xe đang bán trên thị trường. Ngoài ra, hốc lốp cũng có nét tương đồng.

Thêm một thông tin đáng chú ý là Honda Việt Nam vừa xác nhận sẽ mang phiên bản CR-V e:HEV RS Black Edition về nước vào năm sau. Đây là mẫu xe đang được trưng bày tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản).

Nội thất Honda CR-V e:HEV RS. Ảnh: Hoàng Dũng

Honda CR-V e:HEV RS là mẫu xe hybrid đầu tiên của hãng xe Nhật tại Việt Nam khi ra mắt vào hồi tháng 10/2023. Về vận hành, xe trang bị động cơ xăng 2.0L mạnh 146 mã lực 183Nm và 2 môtơ điện mạnh 181 mã lực. Sự kết hợp này mang đến tổng sức mạnh 204 mã lực và 335Nm. Hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Về doanh số bán hàng, đây cũng là xe hybrid bán chạy nhất của hãng với 1.558 chiếc được giao kể từ đầu năm đến hết tháng 9/2025, đứng thứ 4 toàn thị trường trong phân khúc xe hybrid. Tại giải thưởng Car Choice Awards 2025 diễn ra hồi đầu tháng 10, CR-V e:HEV RS đã chiến thắng hạng mục Xe hybrid của năm.