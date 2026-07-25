Rò rỉ xe tay ga điện hoàn toàn mới của Yamaha quyết tâm đe dọa Honda CUV e: nhờ thiết kế cực ngầu và công nghệ đổi pin

Những hình ảnh bản quyền vừa rò rỉ cho thấy Yamaha sắp ra mắt một mẫu xe tay ga điện thể thao hoàn toàn mới, sở hữu thiết kế đậm chất RayZR, động cơ đặt giữa truyền động dây curoa cùng giải pháp pin tháo rời hiện đại nhằm quyết chiến với Honda CUV e:.

Sau một thời gian dài yên ắng trong cuộc đua xe hai bánh chạy điện toàn cầu, gã khổng lồ Nhật Bản - Yamaha - đã sẵn sàng tạo nên một cú bùng nổ mới. Những hình ảnh đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp nộp từ cuối năm 2025 tại Nhật Bản vừa lộ diện, hé mở diện mạo hoàn chỉnh của một mẫu xe tay ga điện thương mại.

Với độ hoàn thiện cực kỳ cao từ gương chiếu hậu cho đến pát biển số, mẫu xe này hứa hẹn sẽ sớm chính thức bước ra ánh sáng, trở thành một quân bài chiến lược giúp Yamaha cạnh tranh sòng phẳng với mẫu xe đồng hương Honda CUV e:.

Hồ sơ bản quyền nộp từ cuối năm 2025 tại Nhật Bản cho thấy thiết kế đã hoàn thiện ở cấp độ sẵn sàng sản xuất thương mại.

Ngoại hình thể thao góc cạnh mang DNA của RayZR và NVX

Nhìn tổng thể, mẫu xe tay ga điện mới của Yamaha sở hữu ngôn ngữ thiết kế vô cùng mạnh mẽ, góc cạnh và tràn đầy tính khí động học. Chiếc xe thừa hưởng nhiều đường nét đặc trưng từ mẫu xe tay ga chạy xăng RayZR 125 rất thành công tại thị trường Ấn Độ.

Điểm nhấn ấn tượng nhất ở phần đầu xe là cụm đèn chiếu sáng dạng 4 bóng LED Projector xếp thành hình chữ V sắc sảo, tích hợp dải đèn định vị ban ngày DRL mang lại vẻ ngoài hiện đại và đậm chất tương lai.

Bên cạnh đó, xe được trang bị bộ mâm kích thước 14 inch cấu trúc 3 chấu chữ Y - phong cách thiết kế quá quen thuộc trên các dòng xe tay ga thể thao danh tiếng của hãng như NVX 155, NMAX 155 hay LEXi 155. Dù là một phương tiện thuần điện, tổng thể xe vẫn toát lên khí chất của một mẫu tay ga đường phố năng động chứ không hề mang dáng vẻ nhàm chán của các dòng xe điện thông thường.

Mẫu xe này mang kiểu dáng góc cạnh lấy cảm hứng từ RayZR 125, trang bị hệ thống 4 bóng đèn pha LED Projector xếp hình chữ V, đèn hậu sắc sảo và mâm 14 inch 3 chấu chữ Y quen thuộc (tương tự NVX, NMAX, LEXi).

Khung gầm tối ưu và hệ truyền động động cơ đặt giữa

Dù có vẻ ngoài gợi nhớ đến RayZR, nền tảng khung gầm bên dưới của chiếc xe điện này hoàn toàn khác biệt. Yamaha đã phát triển một hệ thống khung gầm riêng biệt để tối ưu cho hệ truyền động điện. Xe sử dụng động cơ điện đặt giữa (centrally mounted), truyền công suất tới bánh sau thông qua hệ thống dây curoa mượt mà - kết cấu tương tự mẫu EC 06 mới ra mắt đầu năm 2026 tại Ấn Độ với giá 167.000 Rupee (khoảng 45 triệu đồng).

Khả năng vận hành của xe cũng được chăm chút kỹ lưỡng với cụm giảm xóc đôi phía sau được đặt dồn về phía trước trên gắp xe so với thiết kế truyền thống, giúp tối ưu khả năng dập tắt dao động. Cả hai bánh trước và sau đều được trang bị phanh đĩa đơn an toàn.

Động cơ điện đặt giữa truyền động bằng dây curoa ra bánh sau, giảm xóc đôi phía sau dồn về trước, trang bị phanh đĩa cả hai bánh. Màn hình màu TFT kích thước lớn, hộc chứa đồ phía trước, khóa thông minh thế hệ mới không dùng núm xoay truyền thống.

Đột phá công nghệ pin tháo rời giải quyết triệt để nỗi lo sạc điện

Điểm thu hút sự chú ý lớn nhất trên mẫu xe mới này nằm ở giải pháp năng lượng linh hoạt. Xe sở hữu sàn để chân phẳng tiện lợi, trong khi khoang không gian dưới yên được chia làm hai phần riêng biệt. Thiết kế này củng cố dự đoán rằng Yamaha sẽ đặt cụm pin tháo rời dưới khu vực người ngồi.

Việc trang bị các bộ pin tháo rời (swappable battery) cho phép người dùng có thể dễ dàng rút pin mang vào nhà sạc hoặc ghé các trạm đổi pin nhanh để thay pin đầy chỉ trong vài giây, loại bỏ hoàn toàn khoảng thời gian chờ đợi phiền phức tại các trạm sạc công cộng. Đồng thời, cách bố trí thông minh này vẫn giữ lại được khoảng không gian cốp xe đủ rộng rãi cùng các hộc chứa đồ phía trước để phục vụ nhu cầu chứa đồ hằng ngày.

Thiết kế sàn phẳng kết hợp khoang dưới yên tách làm hai phần, hỗ trợ giải pháp pin tháo rời/đổi pin tại trạm để loại bỏ thời gian chờ sạc.

Trang bị tiện nghi vượt cấp hướng tới đại chúng

Không chỉ dừng lại ở thiết kế và động cơ, Yamaha còn trang bị cho mẫu xe điện mới bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình màu TFT kích thước lớn, hỗ trợ đầy đủ các tính năng kết nối thông minh với điện thoại. Xe cũng loại bỏ hoàn toàn ổ khóa cơ cũng như núm xoay Smartkey truyền thống để chuyển sang hệ thống khóa thông minh khởi động không chìa thế hệ mới.

Với định vị công suất tương đương phân khúc xe máy 125 cc, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ có mức giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với hai đàn anh đắt đỏ là EC 06 hay Aerox E (vốn có giá lên tới 282.000 Rupee, tương đương hơn 76 triệu đồng nhờ sở hữu hai bộ pin 1.5 kWh cho quãng đường 117 km).

Yamaha Aerox E (trên) và EC 06 (dưới).

Tương lai cạnh tranh và cơ hội xuất hiện tại Việt Nam

Sự xuất hiện của mẫu xe điện này là bước đi vô cùng chiến lược của Yamaha trong nỗ lực mở rộng dải sản phẩm EV toàn cầu. Tại thị trường Ấn Độ cũng như các quốc gia Đông Nam Á, cuộc đua xe máy điện đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các hãng xe lớn bắt đầu tung ra những mẫu xe thực dụng hơn.

Nếu được nhập khẩu hoặc lắp ráp tại Việt Nam, mẫu xe ga điện thể thao này của Yamaha chắc chắn sẽ trở thành một đối thủ vô cùng nặng ký đối với Honda CUV e: hay các dòng xe điện nội địa. Khách hàng Việt Nam - những người luôn đề cao kiểu dáng thể thao, thương hiệu uy tín cùng tính tiện dụng của pin tháo rời - sẽ có thêm một sự lựa chọn cực kỳ chất lượng. Sự xuất hiện của mẫu xe này hứa hẹn sẽ kích hoạt một cuộc cạnh tranh công nghệ rực rỡ trên thị trường xe hai bánh chạy điện trong thời gian tới.

Tham khảo: Timesnownews



