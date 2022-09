Hôm 16/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký phê duyệt đạo luật Inflation Reduction Act, trong đó có sửa đổi lại chính sách hỗ trợ mua xe điện. Theo đó, tiêu chí để các mẫu xe điện được hỗ trợ 7.500 USD đã trở nên khó hơn. Hyundai và KIA là hai trong nhiều thương hiệu xe không có mẫu xe điện nào đạt tiêu chí nhận hỗ trợ.

Tờ Reuters mới đây đã đăng tải bài viết Analysis: New U.S. rules on EV subsidies slam Hyundai, Kia's dreams , trong đó phân tích về tác động của chính sách mới lên kế hoạch lâu dài của hãng xe Hàn Quốc tại Mỹ.

Dưới đây là phần chuyển ngữ của bài viết.