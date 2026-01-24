(Ảnh: Xinhua)

Theo Tân Hoa xã, đợt không khí lạnh có nguồn gốc từ Siberia đã khiến nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ giảm sâu, kèm theo tuyết dày, mưa băng và gió mạnh. Tại Khu tự trị Nội Mông, nhiệt độ ở một số nơi giảm xuống mức -44,5oC. Thủ phủ Hohhot ghi nhận nhiệt độ dưới -20oC từ sáng sớm 20/1, buộc chính quyền địa phương duy trì hàng chục điểm sưởi ấm công cộng hoạt động 24/24 giờ, đồng thời kích hoạt đường dây nóng dịch vụ sưởi để kịp thời xử lý phản ánh của người dân. Thành phố Ordos cũng đã chủ động bảo đảm nguồn cung than cho sinh hoạt và hệ thống sưởi tập trung.

Rét đậm kéo dài gây sức ép lớn lên sản xuất nông nghiệp. Tại thành phố Xích Phong - trung tâm nông nghiệp nhà kính của Nội Mông, các đội kỹ thuật đã được cử xuống cơ sở, hỗ trợ gia cố khung nhà kính, sửa chữa màng phủ và vận hành thiết bị sưởi tạm thời, bảo đảm nguồn cung rau xanh mùa đông.

Giao thông vận tải cũng chịu tác động đáng kể. Các cơ quan chức năng Nội Mông đã xác định hơn 700 đoạn đường có nguy cơ đóng băng, huy động hơn 200 đội bảo trì để dọn tuyết trên gần 28.000 km đường bộ. Tại tỉnh Hồ Nam (miền Trung), mưa băng khiến một số tuyến đường sắt bị gián đoạn; nhiều chuyến tàu buộc phải tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch trình. Các nhà ga lớn ở Trường Sa đã bổ sung thảm chống trượt, biển cảnh báo và tăng quầy hoàn, đổi vé cho hành khách.

Trong khi đó, nhu cầu điện tăng vọt do giá rét. Tại tỉnh Sơn Đông, phụ tải điện đạt gần 116 triệu kW vào trưa 20/1, lập kỷ lục mới trong mùa đông. Các đội sửa chữa điện được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao, kiểm tra thường xuyên đường dây và trạm biến áp. Ở Tân Cương, nhân viên kho dự trữ khí đốt Hutubi - lớn nhất cả nước - vẫn làm việc từ rạng sáng trong điều kiện -30oC, bảo đảm nguồn cung khí đốt ổn định cho dân sinh.

Đáng chú ý, trước thiệt hại do tuyết dày đè nặng lên nhà kính và nhà xưởng, nhiều địa phương đã ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) để thổi và làm tan tuyết. Công nghệ này giúp làm sạch nhanh mái nhà kính, giảm nguy cơ sập đổ, tiết kiệm chi phí và bảo đảm an toàn so với phương thức thủ công. Không chỉ khu vực tư nhân, một số chính quyền địa phương còn sử dụng drone để xử lý tuyết trên đường dây điện và các trang trại điện mặt trời, qua đó giảm mạnh chi phí bảo trì và hạn chế tổn thất sản lượng.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo đợt rét đậm còn có thể tiếp diễn trong những ngày tới, với nguy cơ băng giá trên đường và gió mạnh, khuyến cáo các địa phương tiếp tục duy trì cảnh giác cao độ nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân.

