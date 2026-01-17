Nga "đưa" Kiev về mùa đông lạnh lẽo nhất: Không điện nước, phải dùng gạch để sưởi ấm

Cảnh tượng thường nhật ở thủ đô Kiev

Thứ Sáu tuần trước, Nga đã tấn công các trạm biến áp ở Kiev và vùng lân cận. Các cuộc tấn công đó đã cắt đứt nguồn điện của thủ đô ở những nơi khác trong cả nước. Nga cũng đã tấn công cả 3 nhà máy điện đốt khí tự nhiên và than đá ở Kiev, làm tê liệt các nguồn cung cấp điện và nhiệt nội bộ của thành phố.

Ánh đèn trong thành phố vụt tắt. Kiev trở thành một bức tranh băng giá với những hàng cây phủ đầy sương giá và những đống tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông.

Ảnh: NYT

Khi nhiệt độ giảm mạnh, hệ thống sưởi cũng bị gián đoạn. Chính quyền đã chuyển hướng nước nóng từ mạng lưới nồi hơi chạy bằng khí đốt để bù đắp. Tuy nhiên, hệ thống này cung cấp lượng nhiệt ít hơn nhiều.

Một ngày gần đây tại một khu phố ở Kiev, ánh nắng mặt trời lấp lánh trên những mảnh kính vỡ như hàng ngàn tấm gương nhỏ khi người dân quét dọn và đóng bạt che phủ những cửa sổ bị vỡ. Một máy bay không người lái của Nga dường như đã bắn trượt mục tiêu và trúng một khu nhà ở.

Đây giờ là cảnh tượng thường nhật ở Kiev.

Chống chọi với mùa đông -19 độ C

Yulia Mykhailiuk và Ihor Honcharuk sống trong một căn hộ rộng rãi, tiện nghi ở khu phố thời thượng của Kiev, nơi họ gọi là "pháo đài nhỏ" suốt những năm chiến tranh. Ngay cả sau khi bị hư hại trong một cuộc tấn công tên lửa, họ vẫn ở lại thủ đô Ukraine, thuê một căn hộ khác.

Nhưng tuần này, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã khiến Kiev rơi vào tình trạng mất điện và sưởi ấm tồi tệ nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Honcharuk đã "chế" một máy sưởi tạm thời bằng cách đặt một viên gạch lên trên bếp ga, nhưng không mấy hiệu quả. Hai vợ chồng đưa cậu con trai 1 tuổi của mình lên xe rời Kiev đến nhà một người thân.

Người dân Kiev dùng viên gạch để sưởi trong mùa đông. Ảnh: NYT

Cậu bé Markiian, được quấn trong một đống áo khoác lông cừu và áo vest. "Điều này còn hơn cả khó chịu", Mykhailiuk nói.

Ngay khi Kiev bước vào đợt rét đậm của mùa đông, Nga đã tăng cường chiến dịch nhắm vào hệ thống sưởi và điện của thành phố.

Đây không phải là lần đầu tiên Kiev, một thành phố 3 triệu dân, phải chịu cảnh mất điện. Tuy nhiên, năm nay, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đang gây ra tác động nghiêm trọng. Điện bị cắt trong nhiều ngày liền. Khoảng 500 tòa nhà chung cư hoàn toàn không có hệ thống sưởi, chính quyền thành phố cho biết, đây là sự cố nghiêm trọng nhất.

Trong khi phần lớn giao tranh diễn ra ở phía đông Kiev, thủ đô vẫn là một mục tiêu mang tính biểu tượng.

Thành phố này nằm ngoài tầm với của lực lượng mặt đất Nga nhưng lại nằm trong tầm bắn của máy bay không người lái và tên lửa. Mặc dù Kiev đã trụ vững trong những năm chiến tranh, nhưng thành phố này dễ bị tổn thương nhất khi thời tiết trở lạnh.