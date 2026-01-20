HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Rất gây tranh cãi: Cô gái công khai yêu hai anh em sinh đôi cùng lúc, gia đình đôi bên đều đồng ý

Đoàn Thu Hoa |

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên TikTok, kéo theo hàng loạt tranh cãi trái chiều về tình yêu, chuẩn mực xã hội.

Một cô gái 24 tuổi đến từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) đang gây bão mạng xã hội khi công khai mối quan hệ tình cảm với cả hai anh em sinh đôi cùng lúc. Cô đã đăng video trên TikTok với dòng chú thích: “Tôi có hai người chồng.” Sự việc thu hút hàng triệu lượt xem và gây tranh luận trái chiều.

Cô gái tên Fah cho biết cô từng độc thân hơn một năm trước khi quen hai anh em Song và Suea. Sau một thời gian tìm hiểu, cả ba quyết định bắt đầu hẹn hò khoảng 6 tháng trước và sống cùng nhau tại khu ký túc xá gần nơi Fah làm việc. Cả hai gia đình đều biết chuyện và không phản đối.

Cô gái yêu hai anh em sinh đôi: Cuộc sống không ràng buộc - Ảnh 1.

Hình ảnh cô gái tên Fah cùng hai anh em sinh đôi

Theo Fah, mối quan hệ của họ diễn ra khá tự nhiên và ổn định. Cả ba cùng chia sẻ trách nhiệm hàng ngày và cùng đóng góp thu nhập. Cô cho biết các anh em sinh đôi thường giao toàn bộ thu nhập lại cho cô quản lý tài chính gia đình một thỏa thuận được ba người thống nhất từ đầu.

Suea, người em sinh đôi, cho biết anh là người đầu tiên nhắn tin cho Fah và sau đó khuyến khích anh trai mình liên lạc với cô ấy. Sau khi thảo luận thẳng thắn về tình hình, cả ba người đã đồng ý cùng nhau theo đuổi mối quan hệ này.

Một số người bày tỏ sự tò mò, tán thành cách sống “không ràng buộc truyền thống”, trong khi nhiều người khác tỏ ra băn khoăn trước mô hình tình cảm này và lo ngại về những chuẩn mực trong xã hội hiện đại.

Fah khẳng định mối quan hệ là quyết định cá nhân và không gây hại cho ai. Cô nói rằng thay vì tập trung vào chỉ trích, mọi người nên tôn trọng lựa chọn của mỗi cá nhân.

Câu chuyện vẫn tiếp tục gây được sự chú ý và gây tranh cãi trên Tik Tok và các trang mạng xã hội.

Nguồn: Thaiger

