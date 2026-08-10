Rắn rất sợ 5 cây này

Những loại cây này vừa tạo mảng xanh cho không gian sống vừa có thể hạn chế rắn vào nhà.

Những khu vực có nhiều cây cối, bụi rậm, đất ẩm thường dễ trở thành nơi trú ẩn của các loài rắn. Vì vậy, bên cạnh việc dọn dẹp khuôn viên thường xuyên, nhiều gia đình còn lựa chọn trồng một số loại cây có mùi tinh dầu đặc trưng với mong muốn hạn chế rắn xuất hiện quanh nhà. Theo kinh nghiệm dân gian, 5 loại cây dưới đây thường được cho là có mùi khiến rắn không thích.

1. Cây sả

Sả là cái tên thường được nhắc đến đầu tiên khi nói về những loại cây có thể giúp hạn chế rắn quanh nhà. Cây có mùi thơm khá mạnh do chứa nhiều tinh dầu, đặc biệt rõ rệt khi lá bị vò hoặc thân cây bị tác động. Sả cũng rất dễ trồng, không cần chăm sóc cầu kỳ và có thể phát triển thành những bụi lớn. Gia chủ có thể trồng thành hàng ở khu vực sân vườn, gần hàng rào hoặc những vị trí tiếp giáp với bụi cây.

2. Cây chanh

Không chỉ cho quả để sử dụng trong nấu ăn, cây chanh còn được nhiều người lựa chọn để trồng quanh nhà nhờ phần lá, vỏ và cành đều có mùi tinh dầu đặc trưng. Một vài cây chanh trong sân vừa tạo thêm mảng xanh, vừa cho quả sử dụng quanh năm. Theo quan niệm dân gian, mùi hương đặc trưng của cây cũng có thể góp phần khiến rắn ít muốn lui tới.

3. Cây bạc hà

Bạc hà sở hữu mùi thơm the mát khá mạnh, đặc biệt khi vò nhẹ phần lá. Đây cũng là loại cây dễ trồng, có thể phát triển tốt trong chậu hoặc những khu vực đất nhỏ. Nhiều người tận dụng bạc hà để trồng quanh sân, ban công hoặc gần cửa sổ. Tuy nhiên, hiệu quả xua rắn của bạc hà chủ yếu vẫn được truyền miệng, không nên xem đây là biện pháp đảm bảo rắn sẽ không xuất hiện.

4. Cây húng quế

Húng quế là loại rau thơm quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Cây có mùi đặc trưng nhờ các hợp chất tinh dầu trong lá, đặc biệt rõ khi chạm hoặc vò lá. Nếu có sẵn khoảng đất nhỏ quanh nhà, gia chủ có thể trồng húng quế thành từng bụi vừa để sử dụng trong bữa ăn, vừa tạo thêm mảng xanh. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi hương của cây cũng được cho là không hấp dẫn đối với rắn.

5. Cây ngũ gia bì

Ngũ gia bì thường được trồng làm cây cảnh trong nhà hoặc ngoài sân nhờ tán lá xanh đẹp và khả năng thích nghi tương đối tốt. Cây cũng có mùi đặc trưng mà nhiều người cho rằng có thể góp phần hạn chế một số loài vật ghé vào khu vực sống. Có thể đặt chậu ngũ gia bì ở hiên nhà, ban công hoặc những khu vực nhiều cây xanh. Dù vậy, giống như các loại cây trên, đây chỉ nên được xem là một biện pháp hỗ trợ theo kinh nghiệm dân gian.

Ngoài trồng cây, cần làm gì để hạn chế rắn vào nhà?

Bên cạnh việc trồng những loại cây được cho là có mùi khiến rắn không thích, gia chủ cũng nên chú ý đến môi trường xung quanh nhà. Phát quang bụi rậm, thường xuyên cắt cỏ và dọn lá khô sẽ giúp hạn chế những nơi rắn có thể ẩn náu. Những đống gỗ, gạch đá, vật liệu xây dựng hoặc đồ đạc lâu ngày không sử dụng cũng nên được sắp xếp gọn gàng, tránh tạo thành nơi trú ẩn.

Ngoài ra, nên bịt các khe hở, lỗ thông hoặc khoảng trống quanh cửa, tường và khu vực đường ống để hạn chế rắn bò vào nhà. Gia chủ cũng cần giữ khu vực bếp, kho chứa thức ăn sạch sẽ, không để thức ăn thừa hoặc rác tồn đọng vì chuột, ếch, côn trùng và các loài vật nhỏ khác có thể thu hút rắn tìm đến. Những biện pháp này kết hợp với việc chăm sóc khuôn viên thường xuyên sẽ thực tế hơn nhiều so với chỉ trông chờ vào một loại cây có thể "đuổi" rắn.