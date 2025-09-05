Rằm tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày lễ Vu Lan báo hiếu và lễ Xá tội vong nhân, từ lâu đã trở thành một trong những dịp quan trọng nhất trong đời sống tâm linh của người Việt. Đây là thời điểm con cháu tưởng nhớ công ơn tổ tiên, bày tỏ lòng hiếu kính và cũng là lúc mọi người quan tâm nhiều hơn đến phong thủy trong nhà để giữ bình an, tài lộc.

Theo quan niệm dân gian, có những vật dụng nếu treo trong nhà vào dịp này dễ gây ra cảm giác nặng nề, làm xáo trộn không khí gia đình. Không ít người tin rằng chúng còn vô tình chiêu mời luồng khí xấu. Dưới đây là 4 thứ nên tránh để giữ cho không gian sống thêm hài hòa và thanh tịnh.

1. Gương vỡ hoặc gương treo đối diện cửa chính

Gương vốn được coi là vật có khả năng phản chiếu và trấn trạch. Tuy nhiên, gương vỡ hoặc gương treo sai vị trí lại trở thành điềm gở. Đặc biệt vào Rằm tháng 7, người xưa cho rằng gương vỡ tượng trưng cho sự đứt gãy, dễ mang lại bất ổn. Còn gương treo đối diện cửa chính thì được xem như xua đuổi cả khí lành lẫn may mắn ra khỏi nhà. Nếu muốn dùng gương để tạo cảm giác rộng rãi và sáng sủa, gia chủ nên chọn gương nguyên vẹn và đặt ở vị trí cân đối, tránh chiếu thẳng ra cửa.

2. Tranh ảnh có nội dung u ám

Trong tháng 7 âm lịch, đặc biệt là ngày Rằm, tranh ảnh treo trong nhà nên hướng tới những chủ đề tươi sáng như thiên nhiên, hoa lá, biểu tượng cát tường. Ngược lại, tranh ảnh có màu sắc tối tăm, hình thù kỳ dị hoặc chủ đề buồn bã dễ khiến không gian trở nên nặng nề. Nhiều người tin rằng những hình ảnh này vô tình làm gia tăng âm khí, ảnh hưởng đến tinh thần các thành viên trong gia đình. Vì vậy, thay vì treo tranh mang sắc thái u buồn, gia chủ có thể chọn các bức tranh phong cảnh sáng sủa, chim hạc, hoa sen… để tạo cảm giác thư thái và bình an.

3. Chuông gió kim loại ở đầu giường

Chuông gió thường được nhiều gia đình treo để tạo âm thanh vui tai và tăng sinh khí. Tuy nhiên, theo phong thủy, việc treo chuông gió kim loại ở đầu giường lại không được khuyến khích, nhất là trong Rằm tháng 7. Tiếng chuông kim loại va chạm liên tục có thể gây cảm giác bồn chồn, khó ngủ. Một số người lớn tuổi còn quan niệm rằng âm thanh này dễ mời gọi những luồng khí không tốt vào ban đêm. Để vẫn giữ được nét đẹp của chuông gió mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ, gia chủ có thể treo ở ban công hoặc cửa sổ hướng ra ngoài thay vì trong phòng ngủ.

4. Vật sắc nhọn treo trên tường

Dao, kiếm hoặc các vật sắc nhọn thường được một số gia đình dùng để trang trí, thậm chí coi như vật trấn trạch. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, việc treo những vật này trong thời điểm tháng 7 âm lịch dễ tạo ra cảm giác căng thẳng, bất an. Đặc biệt, dao kiếm treo trên tường phòng khách hoặc phòng ngủ khiến không gian mất đi sự ấm áp, ảnh hưởng đến tinh thần các thành viên. Nếu muốn dùng vật dụng này, gia chủ nên cất giữ ở vị trí kín đáo, tránh phô bày lộ liễu trong những ngày Rằm.

Giữ nhà cửa sáng sủa để an yên tháng 7

Bên cạnh việc kiêng kỵ những vật treo trong nhà, Rằm tháng 7 cũng là dịp để gia chủ sắp xếp, dọn dẹp lại không gian sống. Nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn góp phần làm tinh thần nhẹ nhõm hơn. Người xưa tin rằng ánh sáng và sự thông thoáng sẽ giúp đẩy lùi khí xấu, giữ cho gia đình thêm vượng khí.

Tất nhiên, những quan niệm này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian truyền lại qua nhiều thế hệ. Dù tin hay không, việc giữ nhà cửa ngăn nắp, lựa chọn đồ trang trí phù hợp vẫn luôn mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống. Và quan trọng nhất, Rằm tháng 7 vẫn là dịp để mỗi người hướng lòng về tổ tiên, sống hiếu nghĩa và vun đắp sự gắn kết trong gia đình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.