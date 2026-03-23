Rầm rộ tin sao nữ 9X bị chồng “cắm sừng” khi mang thai con đầu lòng, chính tiểu tam tự tung tin nhằm trả đũa

Sáng 23/3, tờ Starnews cho hay, trong thời gian qua, chồng nữ người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc Yoo Hye Ju bỗng bị tố ngoại tình ngay khi bà xã đang mang thai con đầu lòng.

Theo bài đăng được lan truyền trên mạng, trong thời gian Yoo Hye Ju mang thai con trai đầu lòng, Cho Jeong Yeon (chồng Yoo Hye Ju) khi ấy vẫn còn là tiếp viên trưởng của 1 hãng hàng không đã ngang nhiên ngoại tình với nữ tiếp viên cùng công ty (tạm gọi là A). Đáng nói, cô A không hề hay biết Cho Jeong Yeon đã kết hôn nên hoàn toàn chìm đắm vào mối quan hệ ngoài luồng. Sau khi phát hiện ra sự thật, vì quá tức giận nên cô A đã đi khắp nơi yêu cầu mọi người “Làm ơn hãy lan truyền thông tin này (tin Cho Jeong Yeon ‘cắm sừng’ vợ) giúp tôi với” nhằm mục đích trả thù đàng trai.

Trong diễn biến mới nhất, Yoo Hye Ju vừa đăng tải video nhằm làm rõ nghi vấn ngoại tình liên quan tới ông xã. Mở đầu clip, Yoo Hye Ju bình tĩnh lên tiếng: “Lần này tôi lại nhận được tin nhắn trực tiếp. Người đó thông báo rằng ông xã của tôi đã ngoại tình. Câu chuyện này khá dài. Chồng tôi cũng lần đầu nghe thấy tin đồn ngoại tình liên quan tới anh ấy khi con trai đầu lòng của chúng tôi vừa chào đời”.

Ngay sau đó, Yoo Hye Ju đổi giọng đanh thép nhằm khẳng định chắc nịch: “Thông tin ông xã tôi ngoại tình hoàn toàn chỉ là tin đồn vô căn cứ. Chuyện này không hề có bằng chứng. Tin đồn thỉnh thoảng lại xuất hiện trên các cộng đồng mạng trực tuyến, nhưng vì là tin đồn nhảm nên chúng tôi thấy không đáng phải phản hồi. Thông tin vốn không có thật nên chúng tôi cũng chẳng có lý do gì để phải khơi gợi ra”.

Ông xã Yoo Hye Ju cũng lên tiếng khẳng định mình không hề “cắm sừng”, làm chuyện có lỗi với vợ mình: “Lúc đó đồng nghiệp gọi cho tôi hỏi ‘Anh có biết tin đồn ngoại tình liên quan tới mình hay chưa?’. Ban đầu tôi thấy rất hoang đường. Vì tôi không làm chuyện phản bội bà xã nên lúc đầu đã bỏ qua. Chẳng lẽ tôi lại đi đính chính kiểu ‘Tôi không ngoại tình đâu’, như thế thì cũng nực cười quá phải không?”.

Yoo Hye Ju sinh năm 1991, xuất thân là hot girl nổi tiếng tại Hàn Quốc, sau đó chuyển sang làm người mẫu kiêm YouTuber. Ngoài ra, sao nữ 9X còn điều hành 1 website mua sắm trực tuyến và có sự nghiệp kinh doanh khá ấn tượng. Yoo Hye Ju kết hôn với Cho Jeong Yeon - cựu tiếp viên trưởng hãng hàng không Korean Air. Cặp đôi đã có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Hiện tại, nữ người mẫu xinh đẹp đang mang thai con trai thứ 2 và dự kiến sẽ lâm bồn vào cuối tháng 7 tới đây.