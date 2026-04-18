Rầm rộ tin 1 mỹ nhân hạng A giả vờ tìm người mang thai hộ lừa bạn trai cả nghìn tỷ, cả MXH cùng réo gọi cái tên này

VY ANH |

Nữ diễn viên này được cho là nhân vật chính trong câu chuyện 1 người đẹp showbiz đòi làm phương pháp mang thai hộ, rồi lừa tiền người yêu đại gia.

Ngày 17/4, tờ Sohu đưa tin MXH Weibo đang dậy sóng với thông tin 1 minh tinh hạng A Cbiz, tên viết tắt là J. đã giả vờ muốn tìm người mang thai hộ, đòi bạn trai đại gia đưa cho mình 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng) để thực hiện. Sau khi đối phương giao xong tiền đợt 1, nữ diễn viên viện đủ lý do để từ chối phối hợp lấy trứng, đồng thời tiếp tục đòi bạn trai đưa thêm 50 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng).

Sau khi lấy được 2 đợt tiền từ chỗ đại gia kia, nữ nghệ sĩ lại tiếp tục từ chối thực hiện các biện pháp y tế cần thiết để tiến hành mang thai hộ. Nhận ra bản thân bị lừa cả nghìn tỷ đồng, vị đại gia đã nói chuyện với bạn gái minh tinh và yêu cầu cô trả lại tiền, nhưng bị phớt lờ. Cuối cùng, vị đại gia phải tiến hành khởi kiện nữ diễn viên ra tòa.

Danh tính của sao nữ tên J. được cho biết là người từng debut với hình tượng trong sáng, được ông lớn nâng đỡ mạnh. Vài năm trước, người đẹp này từng bị bạn trai tệ bạc lừa tình, lừa tiền. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn có phim lên sóng, nhưng có rất ít lịch trình mới.

1 minh tinh hạng A cho biết đã mượn chuyện mang thai hộ để lừa bạn trai đại gia cả nghìn tỷ đồng. Ảnh được bằng AI.

Từ những dữ kiện danh tính mà blogger giải trí úp mở, cư dân mạng ngay lập tức khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Minh tinh bị réo tên là Cảnh Điềm. Phiên âm tên của cô là Jing Tian.

Thời gian đầu vào showbiz, Cảnh Điềm nổi tiếng là mỹ nhân có tài nguyên nghịch thiên, liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh kinh phí lớn dù danh tiếng non trẻ, diễn xuất hạn chế. Cô được đóng chính với các tài tử hàng đầu như Thành Long, Chân Tử Đan, Châu Nhuận Phát... Không chỉ vậy, Cảnh Điềm còn xuất hiện trong các dự án quốc tế của Legendary Entertainment và Warner Bros với Pacific Rim, The Great Wall.

Có nguồn tin cho biết thế lực hậu thuẫn cho Cảnh Điềm là đại gia Lộ Chinh, cổ đông lớn của tập đoàn Vạn Đạt. Bản thân Lộ Chinh cũng là chủ tịch của Tập đoàn điện ảnh Tinh Quang Bắc Kinh, chuyên về giải trí và sản xuất phim.

Đại gia Lộ Chinh từng là người đàn ông đứng sau nâng đỡ Cảnh Điềm. Ảnh: Sina.

Năm 2023, cô bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa lừa tình lừa tiền. Thậm chí Trương Kế Khoa còn gán clip nóng của Cảnh Điềm cho chủ nợ để ép bạn gái cũ trả nợ thay. Hiện tại, danh tiếng của Cảnh Điềm đi xuống rất nhiều và có rất ít hoạt động mới.

Trước nghi vấn là nữ chính trong câu chuyện vẽ vời đòi thực hiện phương pháp mang thai hộ để lừa bạn trai đại gia hàng nghìn tỷ đồng, phía Cảnh Điềm vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Cảnh Điềm từng bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa gán clip nóng của cô cho chủ nợ để ép nữ diễn viên trả tiền thay. Ảnh: Weibo.

Cảnh Điềm sinh năm 1988, là 1 trong những mỹ nhân đình đám của showbiz Trung Quốc. Ngay khi bước chân vào ngành giải trí, cô đã gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, đậm khí chất cổ điển và sang trọng. Ở những năm công nghệ chỉnh sửa ảnh còn chưa phát triển, nhan sắc của Cảnh Điềm đã vô cùng tỏa sáng và hút ống kính khiến Cnet phải xuýt xoa mỗi lần có dịp ngắn nhìn lại. Nhan sắc Cảnh Điềm từng được ví là sánh ngang "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Tại showbiz Trung Quốc, cô được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", "Hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh".

Ở tuổi 37, Cảnh Điềm vẫn sở hữu nét đẹp kiều diễm làm say đắm lòng người. Trước đây, nữ diễn viên gây tiếc nuối khi quyết định thẩm mỹ cắt mắt 2 mí và bị hỏng. Cảnh Điềm từng ví mắt cô như "mắt con ếch" sau khi "dao kéo" thất bại. Cô phải trải qua 3 ca phẫu thuật mới có được đôi mắt ưng ý.

Vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo và ngũ quan hài hòa giúp nữ diễn viên Kong: Skull Island ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. Ảnh: Sina.

Khoảnh khắc Cảnh Điềm đọ sắc với Trương Bá Chi vào năm cô 24 tuổi. Đây được cho là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Cảnh Điềm. Đứng cạnh "biểu tượng nhan sắc huyền thoại Cbiz", nữ diễn viên không hề lép vế. Ảnh: Sina.

Cô được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu

