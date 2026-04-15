200 nghệ sĩ đổ bộ phố đi bộ Trần Nhân Tông, Đại tá – NSND Nguyễn Xuân Bắc: "Chúng tôi có 1 kỳ vọng"

Sáng 14/4 tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ, chia sẻ thông tin về chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giao Hưởng Non Sông” nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975. Sự kiện dự kiến diễn ra vào 19h ngày 25/4/2026 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất) quy tụ khoảng 200 nghệ sĩ trong và ngoài Quân đội tham gia biểu diễn.

Chương trình "Giao Hưởng Non Sông" với sự tham gia sản xuất và biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO). Phần chỉ đạo nghệ thuật do Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đảm nhiệm; đạo diễn âm nhạc là Trung tá, nhạc sĩ c; chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng Lê Phi Phi cùng ê-kíp sản xuất gồm nhiều nghệ sĩ, sĩ quan chuyên nghiệp.

Đại diện ekip thực hiện chương trình chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí.

Điểm nhấn của “Giao Hưởng Non Sông” là sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng hàn lâm với các chất liệu đương đại như Pop và Rap. Đây được xem là bước thử nghiệm táo bạo khi đưa giao hưởng ra khỏi không gian nhà hát truyền thống, tiếp cận công chúng trong một không gian mở, gần gũi hơn.

Chương trình được xây dựng theo kết cấu 5 chương gồm: “Nhắc nhớ và tự hào”, “Tình yêu & quê hương”, “Chúng ta”, “Tôi” và “Việt Nam vươn mình” tạo nên hành trình cảm xúc từ cá nhân đến cộng đồng, từ ký ức lịch sử đến khát vọng phát triển.

Tại buổi gặp gỡ, Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ, ngay từ khi thành lập dàn nhạc mục tiêu đã là đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng. Vì vậy, việc tổ chức biểu diễn tại không gian mở như Công viên Thống Nhất là một chủ trương mang tính chiến lược.

Ông nhấn mạnh, không gian ngoài trời sẽ giúp xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả giúp công chúng dễ tiếp cận, cảm thụ âm nhạc giao hưởng một cách rõ ràng và gần gũi hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để nghệ thuật hàn lâm hòa vào đời sống xã hội thay vì chỉ tồn tại trong những không gian khép kín.

Đại tá – NSND Nguyễn Xuân Bắc.

Theo NSND Nguyễn Xuân Bắc, chương trình còn mang một ý nghĩa lớn hơn khi góp phần lan tỏa hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Không chỉ hiện diện trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, hình ảnh người lính còn được thể hiện qua “sức mạnh mềm” đó là văn hóa, nghệ thuật và sự gắn bó với nhân dân.

“Chúng tôi có một kỳ vọng, đó là tăng cường sự gắn kết giữa quân và dân đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa chính thống của dân tộc, tạo dấu ấn mới cho văn hóa nghệ thuật quân đội trong đời sống đương đại”, ông chia sẻ.

Ban tổ chức cho biết, khán giả có thể nhận vé tham dự thông qua các hoạt động tương tác trực tiếp tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và một số trường đại học, hoặc đăng ký online trên website chương trình (số lượng vé có hạn).

Với quy mô lớn, cách tiếp cận mới mẻ và thông điệp giàu ý nghĩa, “Giao hưởng Non Sông” hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa đáng chú ý của Thủ đô trong dịp lễ 30/4 năm nay.